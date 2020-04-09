Общество

REGNUMREGNUMВ России раскрыли схему «двойного обмана» жертв кибермошенников

Москва, 9 апреля 2020, 04:36 — REGNUM Киберпреступники предлагают людям, уже ставшим жертвами интернет-мошенников, выплату компенсации за ущерб, выманивая у них персональную информацию, в том числе данные банковских карт. Такую схему раскрыли специалисты компании Group-IB.
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Мошенники обещают вернуть деньги пострадавшим от интернет-преступников

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Life.ru17:00

В Group-IB предупредили о новом виде интернет-мошенничества

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