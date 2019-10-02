Недвижимость
Lenta.ruВ России раскрыли схему получения ипотеки под два процента
Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых. Об этом говорится на сайте министерства.
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Более 5,6 тыс. получателей «дальневосточного гектара» могут взять льготную ипотеку - эксперт
Интерфакс - Россия06:07
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Путин проведет заседание Госсовета по вопросам здравоохранения
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Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru 08:22
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Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
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FreeNews-Volga вчера в 09:15
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Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 30 сентября в 01:01
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В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
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Политика
Зеленский подтвердил согласие Киева с «формулой Штайнмайера»
В специальном обращении Владимир Зеленский отметил, что закон об особом статусе региона разработает парламент, пройдут публичные обсуждения.
Говорит Москва вчера в 12:18
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 09:06
Авто
Renault представил Logan на природном газе
Компания Renault Россия представила прототип седана Logan с газобаллонной установкой в рамках Петербургского международного газового форума.
Движок 09:33
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Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
Lenta.ru 06:49
Происшествия
При нападении на училище в Финляндии погибла украинка
В результате нападения погиб один человек, ещё десять пострадали. Для нейтрализации нападавшего было применено огнестрельное оружие.
RT на русском 11:12
Футбол
«Спартак» объявил имя нового исполнительного директора клуба
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил имя нового исполнительного директора.
RT на русском 11:12
Происшествия
СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обратился с заявлением в поддержку местной журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, к прокурору Псковской области Сергею Белову.
РБК 08:18
Политика
В Совфеде оценили призыв сенаторов США к новым санкциям против России
Ранее сообщалось, что группа сенаторов США, которую возглавили Марко Рубио и Бен Кардин, обратилась к госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой ввести санкции в отношении России за «преследование оппозиции».
RT на русском 06:05
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«Тоттенхэм» дома пропустил семь мячей от «Баварии»
Советский спорт вчера в 16:56
Происшествия
В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны
В США разбился американский бомбардировщик времен Второй мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress («Летающая крепость»).
Lenta.ru 11:02
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США добились разрешения на торговую войну с ЕС
Всемирная торговая организация (ВТО) признала незаконными субсидии, которые ЕС предоставлял своему авиаконцерну Airbus, и разрешила США в качестве компенсации ввести пошлины на импорт европейских товаров в объеме 7,5 миллиарда долларов в год.
Lenta.ru 11:34
Экономика
Скворцова назвала срок перехода на новую систему оплаты труда медработников
Переход России на новую систему оплаты труда медработников потребует не менее двух лет, заявила в среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании у президента.
РИА Новости 12:08
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Замглавы «Аэрофлота» арестован по делу о хищении 250 млн рублей
Басманный суд Москвы арестовал заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова по делу о хищении 250 миллионов рублей.
ФАН 12:28
Энергетика
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Запасные маршруты газопровода «Северный поток — 2» предполагают его строительство вне экономических зон Дании — в нейтральных водах, но вблизи датской территории.
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На шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» обратился житель Саратова Сергей Строкин, который уверен, что Бари Алибасов-младший является его сыном.
StarHit.ru вчера в 12:00
Футбол
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Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий побывал в гостях у знаменитого в прошлом голландского полузащитника Энди ван дер Мейде в интернет-шоу Bij Andy in de auto Программа ван дер Мейде снята в популярном сегодня формате интервью в автомобиле.
Спорт-Экспресс 03:10
Общество
Детские онкологи начали увольняться из НМИЦ имени Блохина
Напомним, в понедельник несколько сотрудников детского онкоцентра опубликовали видеообращение, в котором потребовали отставки руководства медучреждения.
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Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета вчера в 13:40
Единоборства
Головкин показал, как готовится к бою с Деревянченко
Бывший чемпион мира в среднем весе представитель Казахстана Геннадий Головкин опубликовал в своём «твиттере» видеозапись моментов подготовки к поединку с украинцем Сергеем Деревянченко.
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Политика
Меркель заявила, что санкции с России снимать рано
В украинском урегулировании предстоит еще много шагов, говорить о снятии санкций с России рано, заявила в среду на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя итоги встречи контактной группы в Минске.
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Политика
Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенным палатой представителей, госпереворотом.
РБК вчера в 20:45
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Михаил Галустян перешел из ТНТ на телеканал СТС
VSE42.RU вчера в 23:54