Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых. Об этом говорится на сайте министерства.

В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента

Единоборства Опубликовано видео драки Александра Емельяненко и Михаила Кокляева Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовал в социальных сетях видео потасовки с бойцом смешанных единоборств (MMA) Александром Емельяненко.

Футбол Гендиректор «Зенита» рассказал о ходе восстановления Малкома Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал восстановление после травмы бразильского полузащитника Малкома.

Политика ФБР завлекает русских шпионов через фейсбук Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) с помощью рекламы в социальной сети фейсбук, которая могла быт размещена с целью "вербовки российских шпионов".

Политика Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.

Общество В Госдуме предложили создать новую льготную категорию К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Политика Оскорбивший слушателя Соловьев ответил жителям Татарстана Телеведущий Владимир Соловьев посчитал необоснованной реакцию жителей Татарстана на его слова в адрес одного из слушателей в прямом эфире "Вести FM".

Политика Путин заявил, что появление в Азии РСМД США повлечет зеркальный ответ Появление ракет средней и малой дальности США в Азии повлечет зеркальный ответ и создаст новые угрозы.

Происшествия Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.

Кино Кэмерон показал фото со съемок «Аватара 2» Режиссер Джеймс Кэмерон показал кадр со съемочной площадки второй части фантастического фильма "Аватар" в твиттере.

Экономика Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».

Политика Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Политика Медведев провел встречу с Раулем Кастро на Кубе Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел официальную встречу с первым секретарем центрального комитета Компартии Кубы Раулем Кастро.

Общество Меган Маркл была вынуждена сократить расходы на одежду в 29 раз После многочисленных обвинений Меган Маркл в расточительстве взгляды прессы были направлены на аутфиты, в которых герцогиня появлялась на встречах.

Наука В Татарстане обнаружили самые древние микробы средневековой чумы Ученые-генетики при институте Истории человечества Макса Планка, расположенного в городе Йене (Германия) установлено, что средневековая чума пришла на территорию Европы из Поволжья, сообщает издание Nature Communications.

Футбол «Краснодар» в матче Лиги Европы уступил «Хетафе» В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2.

Экономика Минфин обсуждает повышение минимальной цены на водку Минфин обсуждает повышение минимальной цены на водку со следующего года до 230 рублей, заявил глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов в кулуарах "Российской энергетической недели".

Шоу-бизнес СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица У актрисы Натальи Бочкаревой частично парализовало лицо после скандала с наркотиками, с которыми ее якобы задержали правоохранители, заявил друг артистки, музыкант Андрей Ковалев в интервью "СтарХиту".

Хоккей НХЛ не рассматривает возможность организации матчей с командами КХЛ Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли сообщил, что в лиге не рассматривается возможность проведения матчей с командами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Политика Путин оценил негативное освещение событий на Украине на российском ТВ Президент России Владимир Путин назвал неправильными попытки выставить Украину в невыгодном свете на российском телевидении.

Политика Захарова назвала сообщения о российском спецназе в Норвегии вбросами Представитель российского МИД заявила, что считает ситуацию отходом от профессиональных норм журналистики, а также назвала ее апофеозом беспринципности.