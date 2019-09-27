Недвижимость
Lenta.ruВ России раскрыли схему получения ипотеки под два процента
Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых. Об этом говорится на сайте министерства.
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Шоу-бизнес
СМИ: у Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
РИА Новости 17:52
Шоу-бизнес
Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем
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Вечерняя Москва вчера в 12:07
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
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Газета.Ru вчера в 08:59
Общество
«Магнит» сократит число собственных торговых марок
Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.
РБК 03:00
Политика
Путин оценил негативное освещение событий на Украине на российском ТВ
Президент России Владимир Путин назвал неправильными попытки выставить Украину в невыгодном свете на российском телевидении.
РБК 15:35
Политика
Путин выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай»
В Сочи прошло основное заседание дискуссионного клуба "Валдай", передает ОТР.
Общественное телевидение России 13:44
Политика
Трамп призвал Китай начать расследование против Байдена
В сентябре The Wall Street Journal сообщила, что во время телефонного разговора в июле Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского содействовать началу расследования против Байдена, который считается его основным конкурентом на предстоящих президентских выборах в США.
Ведомости 12:29
Здоровье
Законопроект об отказе в соцобслуживании на дому внесен в Госдуму
Законопроект о возможном отказе в социальном обслуживании на дому внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.
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Общество
Роскачество обнаружило пестициды в лапше быстрого приготовления
Роскачество провело проверку лапши быстрого приготовления популярных торговых марок, в продукции были обнаружены токсины, пестициды и повышенное содержание соли.
RT на русском 04:18
Политика
Путин распорядился временно разместить Госдуму в Доме союзов
Российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о временном размещении Госдумы и работников аппарата нижней палаты парламента в здании Дома союзов на Большой Дмитровке.
RT на русском 10:19
Происшествия
Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева
20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.
ТАСС 09:36
Политика
Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео
В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Известия 16:20
Происшествия
Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Космос
Назван простой способ колонизации Марса
Размножаясь, примитивные формы жизни начнут изменять состав атмосферы и рельеф планеты, делая её более пригодной для человеческих поселений.
Газета Кемерова 01 октября в 18:23
Кино
Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев
Московский Комсомолец вчера в 07:02
Происшествия
В Крыму загорелся военный корабль
В Севастополе загорелся пришвартованный на ремонт большой ракетный катер Р-71 «Шуя» проекта 12417, сообщает Telegram-канал 112.
Lenta.ru 08:06
Здоровье
Врач назвала самые вредные продукты, которые надо исключить из рациона
Независимо от привычек и вкусовых предпочтений специалист порекомендовала россиянам меньше есть (а в идеале и вовсе отказаться) колбас и сосисок, а также красного мяса и полуфабрикатов.
Medical Note 01:29
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая
Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело вчера в 16:09
Футбол
«Барселона» обыграла «Интер» благодаря дублю Суареса
Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Итоговый счёт матча — 2:1. Первый мяч в игре был забит уже на 3-й минуте.
Чемпионат вчера в 16:51
Экономика
Цены на продукты к концу года вырастут на 3,5%
По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы.
Известия вчера в 13:00
Наука
Разработан новый материал от грибков и опухолей
Ученые уже знали минимальное количество вольфрамата серебра, необходимое для его уничтожения, поэтому они культивировали гриб и применяли такое же количество модифицированного материала.
Машины и Механизмы вчера в 14:40
Единоборства
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Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
iReactor 07:38
Политика
В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета 10:49
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались после двух лет отношений.
ОК! 01 октября в 23:06
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
ЖКХ
В Самаре суд отменил приказ о тарифах на вывоз мусора
Сегодня, 3 октября, в Самарском областном суде состоялось заседание касательно тарифов на вывоз мусора в регионе.
SamRU.ru 06:03