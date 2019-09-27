Недвижимость

Lenta.ruLenta.ruВ России раскрыли схему получения ипотеки под два процента

Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых. Об этом говорится на сайте министерства.
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Компания Hyundai озвучила цены на собственный сервис подписки на машины в России.
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В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" дома потерпел поражение от испанского "Хетафе" со счетом 1:2.
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