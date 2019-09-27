Недвижимость

Lenta.ruLenta.ruВ России раскрыли схему получения ипотеки под два процента

Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых. Об этом говорится на сайте министерства.
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Татьяна Быкова: жители Бурятии смогут брать ипотеку под 2% с начала 2020 года

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Ипотека под 2% в Бурятии заработает не раньше декабря

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В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента

Lenta.ru02 октября в 09:34

Правительство установило правила для получения ипотеки под 2%

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Более 5 тысяч жителей Хабаровского края смогут получить ипотеку под 2%

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Не все так просто: подводные камни ипотеки под 2% в ДФО

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Забайкальцам рассказали о «Дальневосточной ипотеке» под 2%

REGNUMвчера в 23:59
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Происшествия

В Ингушетии произошла перестрелка между сотрудниками ФСИН

Перестрелка между сотрудниками ФСИН по Ингушетии произошла в четверг в регионе, пострадал один человек.
ТАСС 04:01
Шоу-бизнес

Брежнева прокомментировала слухи о романе супруга с Эрикой Герцег

Напомним, недавно в Сети распространилась информация о том, что у Константина Меладзе завязался роман с участницей его группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.
RuNews24.ru 02 октября в 08:05
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

РИА Новости 02:39
Политика

В Киеве отказались выносить вопрос о статусе Донбасса на референдум

Закон об особом статусе неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей не станут выносить на всеукраинский референдум.
Lenta.ru 03:13
Политика

Путин провел кадровые перестановки в силовых структурах

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности и назначении на должность в Следственном комитете, МВД, МЧС и ФСИН РФ.
ФАН вчера в 08:27
Политика

В Госдуме оценили позицию Польши по российскому газу

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского о том, что республика планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
RT на русском 02:46
Технологии

В Москве внедрили систему «Цифровой электромонтер» для снижения потерь в электросетях

Система "Цифровой электромонтер", которая позволяет в режиме реального времени управлять параметрами работы всех участников процесса передачи и потребления электроэнергии и как следствие снижать потери в электросетях, заработала в одном из округов Москвы.
ТАСС вчера в 06:14
Происшествия

В сквере на Уралмаше нашли труп девушки

Европейско-Азиатские новости 02:55
Экономика

Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%

Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%.
Известия вчера в 11:13
Политика

США снова отказали российским дипломатам в визах

Российские дипломаты не смогли получить визы США, поездка представителей МИД РФ на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс» сорвалась.
ФАН вчера в 12:30
Политика

Скабеева ответила Путину на слова об очернении Украины в СМИ

Телеведущая Ольга Скабеева ответила на слова президента России Владимира Путина, призвавшего не очернять Украину и украинцев на российском ТВ.
Газета.Ru 04:18
Политика

Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после выступления Путина

Известия вчера в 19:37
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Захватчики попытались взять в заложники находившихся на заводе людей, но позже отпустили их и забаррикадировались внутри предприятия.
BFM.ru 02:45
Происшествия

В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку

Журналистку и экс-кандидата в депутаты Госдумы от Дагестана Юлию Юзик задержали в Тегеране, у нее изъяли паспорт.
РБК 04:10
Политика

Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17

BFM.ru 02 октября в 01:22
Авто

Названы цены и комплектации нового Toyota RAV4 для России

Новый «Равчик» предложен в четырех комплектациях — «Стандарт», «Комфорт», «Престиж» и «Престиж Safety», а его цена стартует с отметки 1 756 000 рублей.
АвтоВзгляд 01 октября в 05:46
Политика

Волкер дал показания в Конгрессе по делу об импичменте Трампа

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер дал показания в Конгрессе по делу об импичменте президента Дональда Трампа.
Российская газета 04:05
Армия и оружие

ВСУ за сутки 14 раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК

REGNUM 03:25
Шоу-бизнес

Представитель Заворотнюк опроверг скорое появление актрисы на телешоу

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил РБК, что никакой пресс-конференции Анастасии Заворотнюк в ближайшее время не будет.
РБК 02 октября в 04:45
Происшествия

Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия вчера в 12:17
Экономика

Эксперт прогнозирует рост цен на авиабилеты в 2019 году на уровне 6-8%

Рост цен на авиабилеты в 2019 году составит 6-8%, не превысив среднегодовых показателей последних лет.
ТАСС 03:43
Общество

В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск

Российская газета вчера в 04:58
Экономика

Промышленный PMI в России упал до минимума за 10 лет

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ упал в сентябре 2019 года до минимума с мая 2009 года в 46,3 пункта против 49,1 пункта в августе.
Росбалт 01 октября в 06:56
Политика

Путин рассказал об избежавшей гражданской войны России

Только благодаря трудолюбию и терпению россиян РФ смогла избежать в 90-е гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 11:42
Технологии

На самом мощном в мире российском атомном ледоколе запустили реакторы

Универсальные атомные ледоколы ЛК-60Я мощностью 60 мегаватт станут самыми большими и мощными в мире.
РИА Новости вчера в 21:02
Шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье

Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 02 октября в 16:18
Политика

СМИ узнали детали итогового документа саммита «нормандской четверки»

Представители стран, входящих в состав «нормандской четверки», предварительно согласовали проект итогового документа саммита, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.
ТК Звезда 04:02
Политика

«Победа» попросила у Минтранса компенсацию за запрет летать в Грузию

До введения ограничений «Победа» летала в Батуми и Тбилиси из Екатеринбурга, Казани, Перми и Ростова-на-Дону.
Говорит Москва 01:29
Шоу-бизнес

«Ленком» отказал вдове Караченцова в памятном концерте

Супруга покойного актера Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина заявляет, что памятный концерт, посвященный ее мужу, который был назначен на 21 октября в театре "Ленком", не сможет состояться.
Дни24 вчера в 09:36
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти ребенка на борту

Самолет, следовавший из Грозного в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда - на его борту оказалась двухмесячная девочка с врожденным заболеванием сердца.
Газета.Ru 04:12
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