Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых. Об этом говорится на сайте министерства.

В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента

Политика Лукашенко назвал Украину Россией на встрече с Зеленским Президента Украины Владимира Зеленского рассмешила оговорка белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Экономика Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых Министр финансов России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий, где можно использовать налоговый режим для самозанятых, передает РИА "Новости".

Политика Путин выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай» В Сочи прошло основное заседание дискуссионного клуба "Валдай", передает ОТР.

Авто Машинам на газе могут разрешить ездить бесплатно по платным трассам Автомобилям на газомоторном топливе могут разрешить бесплатно ездить по платным трассам в России.

Единоборства Емельяненко показал видео драки с Кокляевым Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.

Здоровье Мать по фотографии шестимесячного сына обнаружила у него рак В Британии мать шестимесячного сына внимательно рассматривала его фотографии и внезапно обратила внимание на белый отблеск в правом зрачке.

Шоу-бизнес Солистке «ВИА Гра» Эрике Герцег приписали роман с Меладзе: фотоинтрига В 2013 году Эрика приняла участи в кастинге солисток для поп-группы "ВИА Гра", успешно прошла отбор и с тех пор уже шесть лет выступает в ее составе.

Политика Волкер 10 часов давал показания конгрессу по импичменту Трампа Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер стал первым американским чиновником, представшим перед комиссией конгресса по возможному импичменту Дональда Трампа.

Футбол Мамаев провел первую тренировку в «Ростове» Официальный сайт «Ростова» сообщил, что новичок команды Павел Мамаев провел первую тренировку в общей группе.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Культура В Москве прошла премия ТЭФИ-2019 В Московском театре мюзикла состоялась церемония награждения победителей телевизионной премии ТЭФИ.

Политика Задержанную в Иране российскую журналистку Юзик скоро отпустят Задержанную в Иране российскую журналистку Юлию Юзик скоро выпустят на свободу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД Ирана.

Армия и оружие В Крыму построят новейшую радиолокационную станцию «Воронеж» Новейшую радиолокационную станцию "Воронеж", входящую в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), построят в Севастополе в 2024 году, заявил заместитель командующего Космическими войсками генерал-майор Игорь Морозов.

Шоу-бизнес Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги 48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.

Экономика Сбербанк начал принимать платежи за ЖКХ и связь на кассах магазинов Стартовал проект Сбербанка по приему на кассах магазинов платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь.

Экономика Минфин предложил ужесточить налогообложение россиян Министерство финансов России планирует обязать платить налоги граждан, которые провели в стране 90 дней в году и имеют здесь дом, бизнес и личные контакты.

Политика Новак назвал критерии определения цены транзита газа через Украину Глава Минэнерго России Александр Новак рассказал, каким образом будет формироваться цена на транзит газа через территорию Украины.

Экономика Доходы среднего класса в России падают Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Политика СМИ узнали детали итогового документа саммита «нормандской четверки» Представители стран, входящих в состав «нормандской четверки», предварительно согласовали проект итогового документа саммита, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

Игры NVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now.

Шоу-бизнес Кайли Дженнер прокомментировала расставание с Трэвисом Скоттом Самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер (22) недавно рассталась с рэпером Трэвисом Скоттом (28).