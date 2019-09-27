Недвижимость
Деловое.ТВМинвостокразвития поделилось схемой получения ипотеки под 2%
Министерство по развитию Дальнего Востока подготовила программу получения льготной ипотеки под 2% для молодых семей. Условия направлены на внутриведомственное согласование.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Более 5 тысяч жителей Хабаровского края смогут получить ипотеку под 2%
Московский Комсомолецвчера в 01:43
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 06:14, Ашберн
Волейбол
Россия проиграла Австралии на мужском Кубке мира по волейболу
Волейболисты сборной России потерпели поражение от национальной команды Австралии в матче третьего тура проходящего в Японии розыгрыша Кубка мира.
Интерфакс-Спорт 05:02
Политика
В ЕК назвали дату новых переговоров с Россией и Украиной по газу
«Рад провести следующий раунд трёхсторонних переговоров по газу с Россией и Украиной 28 октября», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском 04:22
Политика
Песков назвал условие возобновления авиасообщения с Грузией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Грузия возобновят авиасообщенине, когда станет очевидно, что не будет возврата в "агрессивное русло", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:24
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снялась обнаженной для обложки французского журнала
Анджелина Джоли, американская киноактриса, украсила обложку ноябрьского выпуска модного журнала Madame Figaro, издаваемого во Франции.
Discover24 05:57
Происшествия
Мосгорсуд отказался смягчить приговор блогеру Владиславу Синице
Мосгорсуд оставил в силе приговор осужденному на пять лет за твит блогеру Владиславу Синице, сообщает «Медиазона».
Ведомости 04:43
Авто
На АвтоВАЗе рассказали, на чем ездят руководители и работники завода
Как сообщил ведущий передачи, специалист пресс-центра АвтоВАЗа Стас Березий, "в гараже заводоуправления нет ни одной иномарки, на Lada ездят и президент АвтоВАЗа, и его заместители".
Российская газета 01 октября в 07:14
Кино
Ninja и Райан Рейнольдс снимутся в комедии о видеоигре
Популярный стример Fortnite Тайлер Ninja Блевинс сыграет виртуальную копию себя в фильме про вымышленную видеоигру — «Свободный» (Free Guy).
CyberSport.ru 04:18
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Кино
«Джокер» с Хоакином Фениксом вышел в российский прокат
Культуромания 01:25
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление Толстого
Во Франции на заседании ПАСЕ в Страсбурге неизвестный попытался сорвать выступление руководителя российской делегации Петра Толстого, видеозапись появилась на канале "Дума ТВ" на YouTube.
Накануне.Ru вчера в 14:44
Политика
Британия получила предложение Путина о моратории на РСМД
Британия получила предложение о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) от президента РФ Владимира Путина, ее позиция схожа с позицией других стран-членов НАТО, заявил чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в РФ Лори Бристоу.
РИА Новости 05:41
Политика
Генпрокуратура Украины начала пересмотр «дела Байдена»
Эпизод с закрытием дела украинской газовой компании Burisma будет пересмотрен, как и ряд других производств, фигурантом которых был сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер, в свое время занимавший пост в совете директоров Burisma.
BFM.ru 05:13
Общество
Россияне назвали необходимую для «полного счастья» зарплату
Чтобы чувствовать себя счастливым, мужчине необходима зарплата в 181 тысячу рублей, а женщине — 138 тысяч, следует из результатов опроса.
BFM.ru 01:12
Шоу-бизнес
Брежнева эмоционально опровергла слух о романе Меладзе с Эрикой Герцег
Вера Брежнева весьма эмоционально опровергла слух о романе Константина Меладзе с Эрикой Герцег. Его сначала запустили жёлтые СМИ.
HotGeo 02 октября в 13:55
Происшествия
В Иране задержана российская журналистка
Вести.Ru 05:01
Гаджеты
Xiaomi отменила анонс смартфона Mi Mix 4
UfacityNews.ru 01 октября в 15:01
Политика
Песков рассказал о непрекращающихся информационных атаках на Россию
В Кремле не фиксируют усиление информационных атак на Россию со стороны США, но при этом они и не ослабевают, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 05:30
Авто
Subaru Impreza обновился и стал технологичнее
Все Imprezas приводятся в движение 2, 0-литровым четырехцилиндровым двигателем, который развивает 152 л.с. мощности и 196 Нм крутящего момента.
SpeedMe вчера в 23:31
Общество
Роскачество объяснило разницу между вином и винным напитком
Более трети российский семей приобретает винные напитки, при чем за 2019 год их продажи увеличились на 9,1%, говорится в отчете Института маркетинговых исследований GFk.
РБК 02:58
Технологии
Сотрудники ОАК рассказали о разработках самолета-амфибии
Новый проект обладает взлетной массой свыше тысячи тонн, сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Gazeta.SPb 01 октября в 11:00
Происшествия
Возле Крымского моста обнаружили авиабомбы времен войны
Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружены у опор Крымского моста.
ТАСС 03:46
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28
Армия и оружие
Индия призналась в уничтожении своего Ми-17 с военными
Вертолет Ми-17 V5 потерпел крушение 27 февраля в округе Бадгам неподалеку от города Сринагар.
Lenta.ru 04:52
Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю страну
«Учитывая, что в качестве самозанятых уже зарегистрировалось более 200 тысяч человек и специальный налог на профессиональный в целом оправдал себя, предлагаем со следующего года распространять его на все регионы», — заявила она.
Rambler News Service 04:45
Культура
Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала поражение сразу в двух номинациях на премии ТЭФИ.
News.ru 02 октября в 23:12
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер вчера в 07:54
Политика
Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года
По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Коммерсантъ 04:19