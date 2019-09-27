Недвижимость

Деловое.ТВДеловое.ТВМинвостокразвития поделилось схемой получения ипотеки под 2%

Министерство по развитию Дальнего Востока подготовила программу получения льготной ипотеки под 2% для молодых семей. Условия направлены на внутриведомственное согласование.
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