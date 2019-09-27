Недвижимость
Lenta.ruВ России раскрыли схему получения ипотеки под два процента
Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых. Об этом говорится на сайте министерства.
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Средний месячный платеж по 2%-ной ипотеке в ДФО составит 12,3 тыс. рублей - ДОМ.РФ
Интерфакс - Россия08:35
Более 5 тысяч жителей Хабаровского края смогут получить ипотеку под 2%
Московский Комсомолецвчера в 01:43
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