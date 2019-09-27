Недвижимость

СаминвесторСаминвесторРоссияне не старше 35 лет смогут получить ипотеку под 2%

Сегодня, 2 октября 2019 года, что россияне не старше 35 лет (включительно) смогут оформить ипотечный кредит на покупку квартиры на первичном рынке или строительство частного дома на Дальнем Востоке под 2% годовых.
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