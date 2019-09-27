Недвижимость
СаминвесторРоссияне не старше 35 лет смогут получить ипотеку под 2%
Сегодня, 2 октября 2019 года, что россияне не старше 35 лет (включительно) смогут оформить ипотечный кредит на покупку квартиры на первичном рынке или строительство частного дома на Дальнем Востоке под 2% годовых.
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Более 5 тысяч жителей Хабаровского края смогут получить ипотеку под 2%
Московский Комсомолецвчера в 01:43
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 03:25, Вашингтон
Политика
Путин пообещал зеркальный ответ на размещение ракет США в Азии
Россия скорее всего ответит зеркально на возможное размещение США ракет в Азии, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 3 октября.
Вечерняя Москва вчера в 14:40
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Найдены доказательства высадки российского спецназа в Норвегии
МонаВиста вчера в 07:40
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Командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 предъявили обвинение
По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".
Интерфакс 02 октября в 10:30
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Польша назвала сроки полного отказа от российского газа
Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
Lenta.ru 00:36
Политика
Президент Казахстана примет участие в заседании клуба «Валдай»
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прилетел в Сочи для участия в международном дискуссионном клубе «Валдай», сообщает 3 октября агентство «Казинформ».
REGNUM вчера в 07:16
Армия и оружие
Подлодки Тихоокеанского флота провели учебный бой у берегов Камчатки
РЕН ТВ вчера в 21:22
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Самолет Москва-Грозный экстренно сел из-за смерти ребенка
Совершавший перелет из Москвы в Грозный самолет экстренно сел из-за смерти ребенка на борту.
Газета.Ru 00:22
Экономика
Фондовый рынок США продолжил падение
Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 02 октября в 10:17
Футбол
Эмери назвал фантастической победу «Арсенала» над «Стандартом»
Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери подвел итоги матча второго тура группового этапа Лиги Европы против бельгийского "Стандарда".
Газета.Ru вчера в 21:42
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На Украине отказались выносить вопрос о статусе Донбасса на референдум
Закон об особом статусе не подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей не станут выносить на всеукраинский референдум.
Lenta.ru 03:13
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На атомном ледоколе «Арктика» запустили реакторы
На самом мощном в мире, новом российском атомном головном ледоколе «Арктика» состоялся запуск обоих ядерных реакторов.
REGNUM 01:43
Политика
Русскоязычные школы Украины в 2020 г. переведут на украинский язык
С сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перейдут к обучению на украинском языке, заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад, сообщил 3 октября телеканал «Прямой».
REGNUM 01:20
Политика
Трамп шлепнул по колену президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
URA.Ru вчера в 07:30
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы».
BFM.ru 02:45
Гаджеты
На российском рынке появились смартфоны от вьетнамского производителя
Впервые на российском рынке появились смартфоны от вьетнамского производителя.
Piter.tv 03:03
Единоборства
Емельяненко показал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
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Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском вчера в 10:26
Политика
Соловьев заявил о травле против него
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
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МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости вчера в 16:30
Кино
В Сети опубликовали первый трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби
На YouTube опубликовали первый трейлер супергеройского боевика "Хищные птицы" от DC Entertainment с Марго Робби в главной роли.
РИА Новости 02 октября в 06:32
Экономика
Минэкономики назвало аутсайдеров по росту экономики среди регионов
Согласно прогнозу, минимальный среднегодовой рост не более 1,5% прогнозируется в девяти регионах РФ.
News.ru 02:19
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Португалия может сегодня обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА
В случае победы Зенита отрыв увеличится до 0,7 очка, в случае ничьей сохранится на прежнем уровне, в случае победы Бенфики Португалия будет опережать Россию на 0,033 очка.
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Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Общество
Россияне назвали необходимую для «полного счастья» зарплату
Чтобы чувствовать себя счастливым, мужчине необходима зарплата в 181 тысячу рублей, а женщине — 138 тысяч, следует из результатов опроса.
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Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»
Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
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Участникам КВН предлагали сыграть колдунов в «Битве экстрасенсов»
Блогер и юморист Наталья Краснова рассказала, что участникам КВН предлагали участвовать в телешоу «Битва экстрасенсов» в качестве колдунов, сообщает kp.ru.
Lenta.ru 02 октября в 14:48
Космос
Астрономы открыли крайне редкие планетные туманности
Сразу четыре ранее неизвестные планетные туманности обнаружили астрономы из Чили и Аргентины.
Российская газета вчера в 07:12