Недвижимость

Lenta.ruLenta.ruВ России раскрыли схему получения ипотеки под два процента

Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых. Об этом говорится на сайте министерства.
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