Минвостокразвития, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Фонд развития Дальнего Востока разработали и направили на согласование правила предоставления ипотеки под два процента годовых. Об этом говорится на сайте министерства.

В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента

Авто Кроссовер Suzuki XL6 готовится покорять глобальный авторынок Компания Suzuki планирует продавать новый трехрядный вседорожник Suzuki XL6 за пределами Индии.

Политика Польша назвала сроки полного отказа от российского газа Польша планирует полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Политика Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2» У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

Технологии На атомном ледоколе «Арктика» запустили реакторы На самом мощном в мире, новом российском атомном головном ледоколе «Арктика» состоялся запуск обоих ядерных реакторов.

Шоу-бизнес Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.

Общество Доходы среднего класса в России падают Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия Самолет Москва-Грозный экстренно сел из-за смерти ребенка Совершавший перелет из Москвы в Грозный самолет экстренно сел из-за смерти ребенка на борту.

Политика Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".

Музыка Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М» Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».

Шоу-бизнес Топалов эмоционально поздравил Тодоренко с победой на «ТЭФИ» Влад Топалов эмоционально поздравил супругу и ведущую Регину Тодоренко с выигранной статуэткой «ТЭФИ».

Общество Россияне назвали необходимую для «полного счастья» зарплату Чтобы чувствовать себя счастливым, мужчине необходима зарплата в 181 тысячу рублей, а женщине — 138 тысяч, следует из результатов опроса.

Футбол Де Хеа намерен купить футбольный клуб Потенциальная сделка оценивается в 18 миллионов евро. Де Хеа с 2011 года выступает за «МЮ», куда перешел из «Атлетико».

Гаджеты В России стали продавать вьетнамские смартфоны Самым дорогим из представленных на российском рынке является смартфон Vsmart Live.

Здоровье Девять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".

Единоборства Емельяненко показал видео драки с Кокляевым Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.

Экономика Промышленный PMI в России упал до минимума за 10 лет Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ упал в сентябре 2019 года до минимума с мая 2009 года в 46,3 пункта против 49,1 пункта в августе.

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы».

Общество Роскачество объяснило разницу между вином и винным напитком При выборе напитка эксперты рекомендуют обращать внимание на состав.

Политика Русскоязычные школы Украины в 2020 г. переведут на украинский язык С сентября 2020 года все русскоязычные школы на Украине перейдут к обучению на украинском языке, заявила министр образования и науки Украины Анна Новосад, сообщил 3 октября телеканал «Прямой».

Космос Как стартапы могут получить доступ к $100 трлн, заменив банки Жизнь Дингл радикально изменилась, когда она кликнула на Facebook на рекламу Tala, американского стартапа, который выдает небольшие займы через мобильное приложение.