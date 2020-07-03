Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Минобороны РФ сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину

Москва, 3 июля 2020, 05:39 — REGNUM Испытания российской вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны России, проходит благополучно для добровольцев. Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе военного ведомства.
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В Минобороны рассказали о состоянии тестирующих вакцину добровольцев

"По прошествии двух недель после вакцинации препаратом, клинические испытания которого проводятся Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, у добровольцев нежелательных явлений не зарегистрировано", — говорится в сообщении.
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