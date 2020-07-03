"По прошествии двух недель после вакцинации препаратом, клинические испытания которого проводятся Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, у добровольцев нежелательных явлений не зарегистрировано", — говорится в сообщении.

с чего всё началось

Москва, 3 июля 2020, 05:39 — REGNUM Испытания российской вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны России, проходит благополучно для добровольцев. Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Армия и оружие НАТО обеспокоено активностью российских подлодок в Северной Атлантике В декабре прошлого года германская медиагруппа RND со ссылкой на доклад НАТО сообщила о том, что активность российских субмарин в 2019 году достигла самого высокого уровня со времени завершения холодной войны. 25

Происшествия СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске «Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК. 411

Политика Пелоси выступила за санкции против разведывательного сектора России Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции против российских разведывательного и оборонного секторов в связи с якобы угрозой американским военным. 5

Единоборства Россиянин Гришин 11 июля дебютирует в UFC Российский боец смешанного стиля Максим Гришин на следующей неделе дебютирует в крупнейшем промоушене UFC.

Экономика Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев. 456

Космос Обнаружено обнаженное ядро планеты размером с Нептун Лежащее на орбите вокруг звезды, похожей на наше Солнце, которая находится на расстоянии около 730 световых лет от нас, это ядро под названием TOI 849 b обращается настолько близко к родительскому светилу, что год на поверхности этой планеты «пролетает» всего лишь за 18 часов, а температура составляет порядка 1800 Кельвинов. 2

Спорт Для россиян предложили ввести налоговый вычет за занятия детей спортом Министерство спорта разработало законопроект, предусматривающий социальный налоговый вычет для родителей по расходам на спортивную подготовку детей в размере до 50 тыс. рублей в год, сообщила пресс-служба ведомства. 3

Общество Расчет отпускных после нерабочих дней для неработающих, работающих и удаленщиков Если же работник в период действия Указов не освобождался от работы и в табеле учета рабочего времени у него указаны рабочие дни, то этот период и суммы выплат за него учитываются при исчислении среднего заработка.

Технологии Разработчики WhatsApp планируют масштабное обновление приложения На официальном потрале WhatsApp появилась информация о том, что разработчики приложения хотят провести крупное обновление. 21

Общество На западе Монголии ввели карантин из-за бубонной чумы Улан-Батор, 2 июля 2020, 13:45 — REGNUM На территории двух сомонов в монгольском аймаке Ховд введён карантин в связи со вспышкой бубонной чумы. 233