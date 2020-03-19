Коронавирус

Мой БрянскМой БрянскВ России расшифровали полный геном коронавируса

Уточняется, что исследованием занимались специалисты НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева. По информации издания, они секвенировали первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из материала от пациента с инфекцией из России.
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