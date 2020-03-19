Коронавирус
Мой БрянскВ России расшифровали полный геном коронавируса
Уточняется, что исследованием занимались специалисты НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева. По информации издания, они секвенировали первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из материала от пациента с инфекцией из России.
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Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
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В США начался экономический кризис
Один из крупнейших американских инвестбанков Bank of America (BofA) объявил о полномасштабном финансовом кризисе в США.
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В России за последние сутки еще 52 человека заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
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Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
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Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
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Знаменитости задали тренд на фото в откровенных нарядах во время изоляции
Здоровье
Первой заболевшей коронавирусом в Саратове стала женщина
Губернатор Саратовской области 19 марта выступил с официальным обращением в связи с первым зарегистрированным случаем заболевания коронавирусом в регионе.
Наука
От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом
Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
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Согласно законодательству, председатель избирательной комиссии субъекта РФ избирается из числа членов избиркома с правом решающего голоса по предложению Центральной избирательной комиссии, которая ранее рекомендовала избрать заместителя председателя Мосгоризбиркома Ермолова главой столичной комиссии.
Общество
Шереметьево закроет два терминала
Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.
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UFC подтвердил перенос боя Нурмагомедова и Фергюсона
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус
Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса скончалось рекордное число людей
В Италии количество летальных исходов, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, достигло 2 978 человек.
Здоровье
Вирусолог разложил по полочкам все, что нужно знать о коронавирусе
Профессор биологического факультета СПбГУ Алексей Потехин, много лет читающий студентам курс вирусологии, тезисно рассказал в своем блоге обо всем, что ему известно о коронавирусе.
Общество
Аршавин подал в суд на Барановскую из-за алиментов
Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда, экс-футболист недоволен суммой алиментов, которые он должен выплачивать Барановской на содержание их общих несовершеннолетних детей.
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«Кинопоиск HD» выпустит сериал про Ельцина
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Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве
В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Экономика
Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, который смоделировали сотрудники кредитной организации, пишут «Ведомости».
Здоровье
В Китае назвали эффективное лекарство от коронавируса
Власти Китая выявили новое эффективное лекарство от инфекции SARS-CoV-2.
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Китай намерен отказаться от российской нефти
Государственная нефтехимическая компания Китая Sinochem намерена отказаться от закупок у "Роснефти" в связи с санкциями США.
Общество
Мантуров пообещал спад дефицита антисептиков в аптеках
Дефицит антисептиков в российских аптеках постепенно будет спадать, население увидит улучшение уже к следующему понедельнику.
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Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Шоу-бизнес
Жир с живота Елена Темникова перенесла в щеки
Певица рассказала о перенесённой процедуре в эфире YouTube-шоу Agentshow Land Анастасии Ивлеевой.
Наука
У коронавируса обнаружили слабое место
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Общество
В Ухане впервые не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом
Отмечается, что восемь новых жертв скончались в течение последних суток в провинции Хубэй, при этом в Ухане не зафиксировано новых случаев заражения инфекцией.