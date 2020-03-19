Коронавирус
РИА НовостиВ России расшифровали геном коронавируса
Российские ученые полностью расшифровали геном коронавируса, сообщили в Минздраве. Работу выполнили в НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева, где специалисты секвенировали полный геном из материала от пациента с инфекцией из России.
Читать в источнике
Оценить2,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 15:42, Ашберн
Общество
Ставропольцы гадают, кто стал первым заболевшим коронавирусом в крае
Ставропольцы распространяют в мессенджерах аудиосообщение о заражении коронавирусом главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой.
Шоу-бизнес
Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви
17 марта скончался известный писатель, политик Эдуард Лимонов. Чуть меньше месяца назад ему исполнилось 77 лет.
Здоровье
В Китае проведены испытания эффективного лекарства от коронавируса
По словам чиновника, в городах Ухань и Шэньчжэн проведены клинические испытания препарата с участием 340 пациентов.
Культура
Вручение премии «Золотая маска» перенесли из-за коронавируса
Церемония вручения театральной премии «Золотая маска» перенесена на неопределённый срок.
Общество
Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса
Строгий карантин в Италии может быть продлен до лета. А уже с завтрашнего дня в супермаркеты Аппенин будут пускать по одному человеку.
Армия и оружие
Как США стимулируют страны Восточной и Южной Европы отказаться от советского вооружения
Официальный представитель Министерства обороны США подполковник Юрайа Орланд заявил о том, что Пентагон взаимодействует с Госдепартаментом в области замены советских и российских вооружений в странах Восточной Европы.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Армия и оружие
В России сегодня отмечают День моряка-подводника
День моряка-подводника учредил приказ Главнокомандующего ВМФ России Ф. Громова № 253 от 15 июля 1996 года.
Общество
На Украине зафиксирован третий случай смерти от коронавируса
По последним данным, на Украине зафиксирован 21 случай заражения.
Энергетика
Леонид Федун признал «катастрофическими» цены на нефть
Как пишет аналитик CCN Уильям Эббс, нефтяная индустрия находится на грани катастрофы, так как страх перед рецессией в США приводит к тому, что цены на нефть достигают самого низкого уровня с 2002 года.
Политика
Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с коронавирусом
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора, состоявшегося 19 марта, затронули тему коронавируса, передает пресс-служба Кремля.
Политика
Поляки захотели присоединить Калининградскую область
В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать "забрать" Калининградскую область себе.
Политика
Лукашенко назвал коронавирус очередным психозом
Как сообщает агентство БЕЛТА, белорусский лидер отметил, что уже переживал подобные психозы и известно, к чему это приводит.
Происшествия
В Воронежской области подтвердили два случая заражения коронавирусом
В целом заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению Воронежской области не превышает эпидемических порогов, подчеркнули в правительстве региона.
Энергетика
WSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть
Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин прокомментировал шутку юмориста Максима Галкина о должности главы российского государства.
Культура
Минкульт РФ составил список фильмов и спектаклей для просмотра дома
Напомним, ранее Минкульт РФ временно запретил проводить в подведомственных ему учреждениях театральные постановки, концерты, цирковые представления и другие общественные мероприятия из-за опасности заражения коронавирусом.
Здоровье
Доктор Мясников назвал сроки завершения пандемии коронавируса
Москва, 19 марта 2020, 22:14 — REGNUM Известный российский врач, главврач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников считает, что эпидемия коронавирусной инфекции сойдет на нет к середине апреля, если все предпринятые сдерживающие меры дадут эффект.
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова страдала от сильнейшей послеродовой депрессии
Наследница знаменитого режиссера рассказала о рождении детей и сильнейшей послеродовой депрессии, с которой она с трудом справилась.
Политика
Жириновский прокомментировал слова Шнурова о принадлежности Крыма
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после слов недавно занявшегося политикой музыканта Сергея Шнурова о принадлежности Крыма призвал всех "певцов, парикмахеров и банщиков" заниматься своим профессиональным делом.
Культура
В России снимут сериал о победе Ельцина на выборах
В России собираются снять сериал о победе Бориса Ельцина на выборах 1996 года, пишут «Известия».
Общество
Армия развозит погибших от коронавируса по городам Италии
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Здоровье
Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса
С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
Политика
Больше 100 тысяч россиян подписались против поправок в Конституцию
Именно столько человек подписали открытое обращение в Совет Европы, в котором просят провести правовую экспертизу вносимых поправок Петицию разместили на сайте Change.org.
Происшествия
В Москве полиция задержала более 10 противников строительства Юго-восточной хорды
Сотрудники полиции задержали в четверг более 10 противников строительства Юго-восточной хорды в Москве, среди них муниципальный депутат и участник акции, состоявшейся 27 июля 2019 года.
Общество
Организаторы перенесли проведение Каннского кинофестиваля
Каннский кинофестиваль не состоится в мае из-за распространения коронавируса во Франции, в настоящий момент обсуждается его перенос на конец июня-начало июля.
Экономика
Силуанов: России хватит резервов минимум на шесть лет
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство «в первоочередном порядке и безусловно» выполнит взятые на себя социальные обязательства по выплате зарплат, пенсий и других пособий, даже при сохранении низких цен на нефть из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Экономика
Володин предложил продумать механизмы поддержки для бизнеса
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил продумать механизмы поддержки бизнеса, в частности, туристического и развлекательного, который терпит убытки из-за коронавируса.