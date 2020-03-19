Российские ученые полностью расшифровали геном коронавируса, сообщили в Минздраве. Работу выполнили в НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева, где специалисты секвенировали полный геном из материала от пациента с инфекцией из России.

Общество Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса Строгий карантин в Италии может быть продлен до лета. А уже с завтрашнего дня в супермаркеты Аппенин будут пускать по одному человеку.

Происшествия Первая пациентка с коронавирусом умерла в России 1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.

Энергетика Леонид Федун признал «катастрофическими» цены на нефть Как пишет аналитик CCN Уильям Эббс, нефтяная индустрия находится на грани катастрофы, так как страх перед рецессией в США приводит к тому, что цены на нефть достигают самого низкого уровня с 2002 года.

Политика Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с коронавирусом Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора, состоявшегося 19 марта, затронули тему коронавируса, передает пресс-служба Кремля.

Политика Поляки захотели присоединить Калининградскую область В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать "забрать" Калининградскую область себе.

Политика Лукашенко назвал коронавирус очередным психозом Как сообщает агентство БЕЛТА, белорусский лидер отметил, что уже переживал подобные психозы и известно, к чему это приводит.

Происшествия В Воронежской области подтвердили два случая заражения коронавирусом В целом заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению Воронежской области не превышает эпидемических порогов, подчеркнули в правительстве региона.

Здоровье Доктор Мясников назвал сроки завершения пандемии коронавируса Москва, 19 марта 2020, 22:14 — REGNUM Известный российский врач, главврач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников считает, что эпидемия коронавирусной инфекции сойдет на нет к середине апреля, если все предпринятые сдерживающие меры дадут эффект.

Шоу-бизнес Надежда Михалкова страдала от сильнейшей послеродовой депрессии Наследница знаменитого режиссера рассказала о рождении детей и сильнейшей послеродовой депрессии, с которой она с трудом справилась.

Политика Жириновский прокомментировал слова Шнурова о принадлежности Крыма Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после слов недавно занявшегося политикой музыканта Сергея Шнурова о принадлежности Крыма призвал всех "певцов, парикмахеров и банщиков" заниматься своим профессиональным делом.

Экономика Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.

Здоровье Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).

Политика Больше 100 тысяч россиян подписались против поправок в Конституцию Именно столько человек подписали открытое обращение в Совет Европы, в котором просят провести правовую экспертизу вносимых поправок Петицию разместили на сайте Change.org.

Происшествия В Москве полиция задержала более 10 противников строительства Юго-восточной хорды Сотрудники полиции задержали в четверг более 10 противников строительства Юго-восточной хорды в Москве, среди них муниципальный депутат и участник акции, состоявшейся 27 июля 2019 года.

Общество Организаторы перенесли проведение Каннского кинофестиваля Каннский кинофестиваль не состоится в мае из-за распространения коронавируса во Франции, в настоящий момент обсуждается его перенос на конец июня-начало июля.

Экономика Силуанов: России хватит резервов минимум на шесть лет Министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство «в первоочередном порядке и безусловно» выполнит взятые на себя социальные обязательства по выплате зарплат, пенсий и других пособий, даже при сохранении низких цен на нефть из-за пандемии коронавируса COVID-19.