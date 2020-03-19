Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России расшифровали геном коронавируса

Российские ученые полностью расшифровали геном коронавируса, сообщили в Минздраве. Работу выполнили в НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева, где специалисты секвенировали полный геном из материала от пациента с инфекцией из России.
Читать в источнике
Комментировать1,2K

Подробнее о событии

В России расшифровали геном коронавируса

РИА Новости10:52

Минздрав РФ: Российские ученые расшифровали полный геном нового коронавируса

Агентство Москва06:33

Российским ученым удалось расшифровать полный геном коронавируса

ТАСС06:54

Российские учёные смогли расшифровать геном коронавируса

RT на русском06:51

В России полностью расшифровали геном коронавируса

Lenta.ru06:39

Минздрав сообщил о расшифровке генома коронавируса российскими учеными

РБК07:29

Полный геном коронавируса впервые расшифровали в России

NewInform06:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 17:18, Ашберн
Космос

Ученые смоделировали взрыв сверхгиганта Бетельгейзе

По мнению специалистов, превращение Бетельгейзе в результате взрыва в сверхновую может произойти уже в "ближайшее" время - в течение следующих 100 тысяч лет.
Территория новостей 17 марта в 02:00
Хоккей

У российского игрока НХЛ нашли коронавирус

Защитник клуба «Оттава Сенаторс» Никита Зайцев стал первым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), у которого был выявлен коронавирус.
Lenta.ru 14:22
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Авто

Новый документ на автомобили появится в РФ

Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Evo-rus.com 17 марта в 07:13
Происшествия

Избившего врачей звезду «Кадетства» отпустили из полиции

Газета.Ru 16:00
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru 10:47
Здоровье

Врач назвал сроки завершения пандемии коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал, когда можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале Владимир Соловьев.
РИА Новости 12:54
Технологии

Названы привычки, повышающие риск заражения коронавирусом

Как показывают предварительные исследования, у курильщиков повышен риск развития хронических заболеваний легких, что критично при заболевании COVID-19.
РИА Новости 15:11
Экономика

Рыбаки Северного бассейна добыли 113,7 тысяч тонн рыбы

Рыбаки увеличили вылов водных биоресурсов в Северном рыбохозяйственном бассейне на 14,5% по сравнению с таким же показателем прошлого года к 18 марта – 113,7 тысяч тонн.
Би-порт вчера в 11:00
Общество

В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
RT на русском 16:50
Энергетика

Стоимость нефти Brent выросла на 17%

Мировые цены на нефть продолжают расти: стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 17%, WTI — на 35%, следует из данных торгов.
РБК 15:54
Общество

Организаторы перенесли Каннский кинофестиваль из-за коронавируса

Международный Каннский кинофестиваль, который ежегодно проходит в мае на юге Франции, перенесен на конец июня из-за распространения коронавируса.
Известия 15:54
Здоровье

Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
РИА Новости 06:42
Политика

Поляки захотели присоединить Калининградскую область

В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать "забрать" Калининградскую область себе.
РИА Новости 14:16
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Политика

Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом

На брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон об оборонном производстве (Defense Production Act), который позволит увеличить выпуск масок, респираторов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования, сообщает Reuters.
РБК вчера в 14:59
Музыка

Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Мой Брянск вчера в 13:52
Армия и оружие

Российские военные выдвинули ультиматум сирийским боевикам

Российские Вооружённые силы обратились к сирийским боевикам с требованием покинуть район трассы М-4.
News.ru 08:12
Политика

Особое мнение: Виктор Шендерович

В.Шендерович: Как только Владимир Владимирович сказал, что оснований для паники нет – немедленно все сели и поехали в Ашан В. Шендерович― Я на самоограничении.
Эхо Москвы 14:27
Общество

WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
RT на русском 16:14
Авто

Компания SCG готовит гибрид трекового купе и багги

Модель представляет собой гибрид купе SCG 004 и багги Boot.
Тарантас Ньюс 10:39
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о правилах домашнего карантина

Роспотребнадзор рассказал о правилах домашнего карантина.
Piter.tv 04:22
Общество

В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Все 85 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 11:12
Игры

Полное издание GTA IV вернулось в Steam

В Steam вернулось издание Grand Theft Auto IV: Complete Edition, включающее в себя основную игру и Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City, совместное издание двух дополнений, рассказывающих о байкере Джонни Клебице и телохранителе Луисе Лопесе.
ЭндлессГеймОвер 02:46
Шоу-бизнес

Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви

17 марта скончался известный писатель, политик Эдуард Лимонов. Чуть меньше месяца назад ему исполнилось 77 лет.
Собеседник вчера в 11:46
Общество

В Венеции из-за карантина по коронавирусу очистилась вода в каналах

Городовой вчера в 06:02
Футбол

Динияр Билялетдинов назвал «фольклором от Ткаченко» слухи, согласно которым из-за него сорвался трансфер Смолова в «Вест Хэм»

Ранее Ткаченко заявил, что трансфер Федора Смолова в «Вест Хэм» сорвался из-за Билялетдинова.
Bookmaker-ratings.ru 16:30
Энергетика

Нигерия планирует нарастить добычу нефти на 700 тыс. баррелей в сутки

Абуджа, 19 марта 2020, 11:42 — REGNUM Добыча нефти в Нигерии увеличится примерно до 2,5 млн баррелей в сутки в ближайшие несколько недель.
REGNUM 04:42
Общество

Х5 Retail: спрос на крупы и консервы в магазинах Москвы упал

"В среду, 18 марта, Х5 зафиксировала в своих торговых сетях в Москве снижение уровня спроса относительно предыдущих нескольких дней по наиболее востребованным продуктам — крупам и консервам", — отмечает Х5.
Вести.Ru 10:34
Финансы

Силуанов рассказал, что поможет стабилизировать курс рубля

Решение Центробанка РФ о продаже валютных резервов способно стабилизировать курс рубля, заявил в интервью телеканалу «Россия-1» глава Минфина Антон Силуанов.
Аргументы и Факты 15:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное