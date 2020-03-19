Коронавирус
РИА НовостиВ России расшифровали геном коронавируса
Российские ученые полностью расшифровали геном коронавируса, сообщили в Минздраве. Работу выполнили в НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева, где специалисты секвенировали полный геном из материала от пациента с инфекцией из России.
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Космос
Ученые смоделировали взрыв сверхгиганта Бетельгейзе
По мнению специалистов, превращение Бетельгейзе в результате взрыва в сверхновую может произойти уже в "ближайшее" время - в течение следующих 100 тысяч лет.
Хоккей
У российского игрока НХЛ нашли коронавирус
Защитник клуба «Оттава Сенаторс» Никита Зайцев стал первым игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ), у которого был выявлен коронавирус.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Авто
Новый документ на автомобили появится в РФ
Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Экономика
Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
Здоровье
Врач назвал сроки завершения пандемии коронавируса
Врач Александр Мясников рассказал, когда можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале Владимир Соловьев.
Технологии
Названы привычки, повышающие риск заражения коронавирусом
Как показывают предварительные исследования, у курильщиков повышен риск развития хронических заболеваний легких, что критично при заболевании COVID-19.
Экономика
Рыбаки Северного бассейна добыли 113,7 тысяч тонн рыбы
Рыбаки увеличили вылов водных биоресурсов в Северном рыбохозяйственном бассейне на 14,5% по сравнению с таким же показателем прошлого года к 18 марта – 113,7 тысяч тонн.
Общество
В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
Энергетика
Стоимость нефти Brent выросла на 17%
Мировые цены на нефть продолжают расти: стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 17%, WTI — на 35%, следует из данных торгов.
Общество
Организаторы перенесли Каннский кинофестиваль из-за коронавируса
Международный Каннский кинофестиваль, который ежегодно проходит в мае на юге Франции, перенесен на конец июня из-за распространения коронавируса.
Здоровье
Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса
С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
Политика
Поляки захотели присоединить Калининградскую область
В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать "забрать" Калининградскую область себе.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Политика
Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом
На брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон об оборонном производстве (Defense Production Act), который позволит увеличить выпуск масок, респираторов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования, сообщает Reuters.
Музыка
Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Армия и оружие
Российские военные выдвинули ультиматум сирийским боевикам
Российские Вооружённые силы обратились к сирийским боевикам с требованием покинуть район трассы М-4.
Политика
Особое мнение: Виктор Шендерович
В.Шендерович: Как только Владимир Владимирович сказал, что оснований для паники нет – немедленно все сели и поехали в Ашан В. Шендерович― Я на самоограничении.
Общество
WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть
Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
Авто
Компания SCG готовит гибрид трекового купе и багги
Модель представляет собой гибрид купе SCG 004 и багги Boot.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о правилах домашнего карантина
Роспотребнадзор рассказал о правилах домашнего карантина.
Общество
В России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Все 85 регионов России ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Игры
Полное издание GTA IV вернулось в Steam
В Steam вернулось издание Grand Theft Auto IV: Complete Edition, включающее в себя основную игру и Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City, совместное издание двух дополнений, рассказывающих о байкере Джонни Клебице и телохранителе Луисе Лопесе.
Шоу-бизнес
Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви
17 марта скончался известный писатель, политик Эдуард Лимонов. Чуть меньше месяца назад ему исполнилось 77 лет.
Общество
В Венеции из-за карантина по коронавирусу очистилась вода в каналах
Футбол
Динияр Билялетдинов назвал «фольклором от Ткаченко» слухи, согласно которым из-за него сорвался трансфер Смолова в «Вест Хэм»
Ранее Ткаченко заявил, что трансфер Федора Смолова в «Вест Хэм» сорвался из-за Билялетдинова.
Энергетика
Нигерия планирует нарастить добычу нефти на 700 тыс. баррелей в сутки
Абуджа, 19 марта 2020, 11:42 — REGNUM Добыча нефти в Нигерии увеличится примерно до 2,5 млн баррелей в сутки в ближайшие несколько недель.
Общество
Х5 Retail: спрос на крупы и консервы в магазинах Москвы упал
"В среду, 18 марта, Х5 зафиксировала в своих торговых сетях в Москве снижение уровня спроса относительно предыдущих нескольких дней по наиболее востребованным продуктам — крупам и консервам", — отмечает Х5.
Финансы
Силуанов рассказал, что поможет стабилизировать курс рубля
Решение Центробанка РФ о продаже валютных резервов способно стабилизировать курс рубля, заявил в интервью телеканалу «Россия-1» глава Минфина Антон Силуанов.