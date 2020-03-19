Российские ученые смогли расшифровать полный геном COVID-2019, сообщает ТАСС. Это удалось сделать специалистам из Национального исследовательского института (НИИ) гриппа им. А. А. Смородинцева Минздава России. Генетический анализ дает понимание эволюции вируса.

Общество Россиянам рекомендовано покинуть Таиланд Дипломаты обращают внимание, что с 18 по 31 марта в стране приостанавливается работа большинства увеселительных заведений: баров, театров, массажных салонов, спа и фитнес-залов в Бангкоке и соседних провинциях.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Политика Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.

Происшествия Мосгорсуд огласит приговор генералу Дрыманову по делу о взятке Мосгорсуд в среду огласит приговора экс-начальнику столичного главка СК РФ генералу Александру Дрыманову по делу о взятке в 1 миллион долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Авто «АвтоВАЗ» испытал сборку новой Chevrolet Niva Как сообщает в социальной сети Вконтакте группа «For Friends & Для Друзей» со ссылкой на свои источники, кузов обновлённого внедорожника Chevrolet Niva совсем недавно прогнали по третьей линии главного конвейера «АвтоВАЗа».

Политика В США попросили Трампа запретить поставки нефти из РФ и стран ОПЕК Вашингтон, 19 марта 2020, 08:07 — REGNUM Обращение с просьбой ввести запрет на поставки нефти из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК сделал сенатор от американского штата Северная Дакота Кевин Крамер к президенту США Дональду Трампу, 18 марта сообщает портал OilPrice.com.

Происшествия В Новосибирске зафиксирован второй заболевший коронавирусом В Новосибирске зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом. На этот раз инфекцию завезли из Италии, передает ГТРК "Новосибирск".

Экономика Рыбаки предупредили о риске остановки промысла в Баренцевом море Из-за текущей ситуации существует риск «фактически полной остановки промысла в Северном рыбохозяйственном бассейне», где добывается 20% всего российского улова в тоннах и 40% в денежном выражении, поясняет Зверев.

Шоу-бизнес Бритни Спирс отреагировала на критику в соцсети Певицу просят разнообразить контент Американская поп-дива Бритни Спирс раскритиковала подписчиков, которые оставляли негативные комментарии под ее свежими постами на личной странице "Инстаграма".

Политика На Украине заявили о вероятной гибели страны "Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".

Энергетика Цена российской нефти упала до $19 Падение курса российской денежной единицы продолжилось вместе со снижением цен на нефть, эти значения бьют многолетние рекорды: 18 марта стоимость барреля эталонной марки Brent впервые с 2003 года опускалась до $25, а курс рубля упал ниже 80 за доллар впервые с февраля 2016 года.

Происшествия Южносахалинец сжег автомобиль своего неприятеля Испытывая чувство сильной личной неприязни к заявителю, южносахалинец решил сжечь его автомобиль.

Авто Lada 4x4 превратили в очень крутой снегоболотоход Тольяттинская компания "ВИС-Авто", известная своими проектами на базе Lada 4x4, "засветила" новую модель - сверхпроходимый пикап с шинами низкого давления, у которого пока нет названия.

Экономика В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Общество Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.

Экономика Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.