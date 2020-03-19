Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России расшифровали полный геном коронавируса

Российские ученые смогли расшифровать полный геном COVID-2019, сообщает ТАСС. Это удалось сделать специалистам из Национального исследовательского института (НИИ) гриппа им. А. А. Смородинцева Минздава России. Генетический анализ дает понимание эволюции вируса.
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В России расшифровали геном коронавируса

РИА Новости10:52

Полный геном коронавируса впервые расшифровали в России

NewInform06:32

Российским ученым удалось расшифровать полный геном коронавируса

ТАСС06:54

Российские учёные смогли расшифровать геном коронавируса

RT на русском06:51

В России полностью расшифровали геном коронавируса

Lenta.ru06:39

Минздрав РФ: Российские ученые расшифровали полный геном нового коронавируса

Агентство Москва06:33

Минздрав сообщил о расшифровке генома коронавируса российскими учеными

РБК07:29
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Общество

Россиянам рекомендовано покинуть Таиланд

Дипломаты обращают внимание, что с 18 по 31 марта в стране приостанавливается работа большинства увеселительных заведений: баров, театров, массажных салонов, спа и фитнес-залов в Бангкоке и соседних провинциях.
ТурДом 06:24
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 16:07
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru 09:14
Музыка

Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Мой Брянск вчера в 13:52
Технологии

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 20:34
Происшествия

В России умер первый пациент с коронавирусом

Ведомости 03:58
Здоровье

В Хабаровском крае выявили первые случаи заболевания коронавирусом

В Хабаровском крае зарегистрированы первые три случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Коммерсантъ 21:20
Происшествия

Мосгорсуд огласит приговор генералу Дрыманову по делу о взятке

Мосгорсуд в среду огласит приговора экс-начальнику столичного главка СК РФ генералу Александру Дрыманову по делу о взятке в 1 миллион долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 17 марта в 21:04
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС вчера в 17:03
Авто

«АвтоВАЗ» испытал сборку новой Chevrolet Niva

Как сообщает в социальной сети Вконтакте группа «For Friends & Для Друзей» со ссылкой на свои источники, кузов обновлённого внедорожника Chevrolet Niva совсем недавно прогнали по третьей линии главного конвейера «АвтоВАЗа».
Тарантас Ньюс 07:59
Политика

В США попросили Трампа запретить поставки нефти из РФ и стран ОПЕК

Вашингтон, 19 марта 2020, 08:07 — REGNUM Обращение с просьбой ввести запрет на поставки нефти из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК сделал сенатор от американского штата Северная Дакота Кевин Крамер к президенту США Дональду Трампу, 18 марта сообщает портал OilPrice.com.
REGNUM 01:07
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

Газета.Ru 17 марта в 10:46
Происшествия

В Новосибирске зафиксирован второй заболевший коронавирусом

В Новосибирске зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом. На этот раз инфекцию завезли из Италии, передает ГТРК "Новосибирск".
Вести.Ru 15:25
Экономика

Рыбаки предупредили о риске остановки промысла в Баренцевом море

Из-за текущей ситуации существует риск «фактически полной остановки промысла в Северном рыбохозяйственном бассейне», где добывается 20% всего российского улова в тоннах и 40% в денежном выражении, поясняет Зверев.
РБК 17:00
Шоу-бизнес

Бритни Спирс отреагировала на критику в соцсети

Певицу просят разнообразить контент Американская поп-дива Бритни Спирс раскритиковала подписчиков, которые оставляли негативные комментарии под ее свежими постами на личной странице "Инстаграма".
WomanHit.ru вчера в 09:37
Политика

На Украине заявили о вероятной гибели страны

"Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
РИА Новости 21:04
Общество

Ари заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказили

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свои последние высказывания о состоянии дел с числом инфицированных коронавирусом на территории России.
Metaratings 16:38
Энергетика

Цена российской нефти упала до $19

Падение курса российской денежной единицы продолжилось вместе со снижением цен на нефть, эти значения бьют многолетние рекорды: 18 марта стоимость барреля эталонной марки Brent впервые с 2003 года опускалась до $25, а курс рубля упал ниже 80 за доллар впервые с февраля 2016 года.
Ruposters.ru 10:29
Общество

Случаи заражения коронавирусом выявили за сутки в 23 регионах России

В России за сутки выявили более 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, диагнозы поставлены в 23 российских регионах.
RT на русском 09:17
Происшествия

Южносахалинец сжег автомобиль своего неприятеля

Испытывая чувство сильной личной неприязни к заявителю, южносахалинец решил сжечь его автомобиль.
АСТВ 21:42
Космос

Застрявший на Марсе зонд NASA вытащили ударом ковша

На Марсе застрял исследовательский зонд NASA InSight.
РЕН ТВ 07:19
Авто

Lada 4x4 превратили в очень крутой снегоболотоход

Тольяттинская компания "ВИС-Авто", известная своими проектами на базе Lada 4x4, "засветила" новую модель - сверхпроходимый пикап с шинами низкого давления, у которого пока нет названия.
Вести.Ru 10:26
Политика

В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Газета.Ru 10:59
Армия и оружие

Американская корпорация похвасталась «уничтожением» С-400 и «Тополь-М»

Как пишет Defence Blog, на мультипликационном видео показано уничтожение ракетного комплекса "Тополь-М" и прикрывающего его ЗРК С-400 "Триумф".
РИА Новости 15:21
Экономика

В России ввели мораторий по выплате страховых взносов для бизнеса

Москва, 19 марта 2020, 11:20 — REGNUM Правительство России на три месяца ввело мораторий для малого и среднего бизнеса по выплате страховых взносов, об этом 19 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
REGNUM 04:20
Транспорт

На российских дорогах появится новый дорожный знак

В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
ФедералПресс вчера в 06:11
Общество

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru 21:43
Авто

Новый Chevrolet Tracker появился в продаже

В России вскоре появится Chevrolet Tracker предыдущего поколения. Поставки будут налажены с Узбекистана.
ГЛАС.RU 17 марта в 11:41
Экономика

Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы

В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru 21:02
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК вчера в 17:00
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