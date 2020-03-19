Коронавирус
РИА НовостиВ России расшифровали геном коронавируса
Российские ученые полностью расшифровали геном коронавируса, сообщили в Минздраве. Работу выполнили в НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева, где специалисты секвенировали полный геном из материала от пациента с инфекцией из России.
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Экономика
Эксперт назвал способы для сохранения рублевых сбережений в кризис
Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган сказал, что россияне могут покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, потому что те могут вскоре вырасти в цене, пишет РИА Новости.
Общество
Четверых заразившихся коронавирусом россиян выписали из больницы
Еще четверых пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, выписали из московской инфекционной больницы.
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
По подсчетам экспертов ЛУКОЙЛа, за счет низких цен на нефть доходы американского населения вырастут на 6%. А в России же из-за особенностей налоговой системы даже при падении цен на нефть в два раза стоимость бензина не снизится.
Политика
В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Политика
Лидеры России и Китая по телефону обсудили борьбу с коронавирусом
Общество
Путин заявил о необходимости укреплять средний класс
Президент России Владимир Путин заявил, что свыше 70% россиян относятся к среднему классу.
Спорт
Чемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса
«В результате совещания по оценке коронавируса, проведенного под председательством г-на Президента, было решено приостановить лиги по гандболу, волейболу, баскетболу и футболу в контексте принятых мер предосторожности», - написал Касапоглу в твиттере.
Армия и оружие
АПЛ «Вепрь» приступила к испытаниям после ремонта
Атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 971 Северного флота «Вепрь» проходит заводские ходовые испытания после ремонта и модернизации, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Здоровье
Главврач из Коммунарки рассказал о «ходячем биологическом оружии»
Главврач лечебного учреждения Денис Проценко в интервью Би-би-си рассказал, сколько в столице инфицированных и почему город необходимо закрыть на карантин.
Общество
В России еще 52 человека заразились коронавирусом
В России за последние сутки еще 52 человека заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
Энергетика
Цены на нефть продолжают расти после обвала
Мировые цены на нефть продолжают подниматься, ускорив темпы роста. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Армия и оружие
Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400
По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Политика
Шнуров резко ответил на упрек Жириновского после слов о Крыме
Сергей Шнуров посвятил стихотворение лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому после того, как тот раскритиковал позицию музыканта по Крыму.
Единоборства
UFC объявил о переносе боя Нурмагомедова и Фергюсона из Нью-Йорка
Турнир UFC, в рамках которого должен был состояться бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном, перенесут из Нью-Йорка.
Общество
Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за вируса
Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
Общество
Аршавин захотел платить меньше алиментов
38-летний Аршавин рассчитывает уменьшить сумму алиментов на содержание несовершеннолетних детей.
Общество
Мэрия Москвы не проводила совещаний о «карантине» из-за коронавируса
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Москве в четверг якобы прошло совещание о возможном переводе столицы на "План В". Согласно сообщениям, если число заболевших коронавирусом в Москве перевалит за 800 человек, город закроют на карантин.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Происшествия
Стычка между полицейскими и активистами произошла на юге Москвы у места строительства Юго-Восточной хорды
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не принимать ибупрофен при лечении от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала пить парацетамол для лечения от коронавируса, заявил ее пресс-секретарь Кристиан Линдмайер.
Гаджеты
В Сеть попал первый тест настольного гибридного процессора AMD Ryzen 4000
Мобильные гибридные процессоры AMD Ryzen 4000 уже начинают выходить на рынок, а вот настольных APU нового поколения пока даже не представили.
Общество
Иностранцам продлят российские визы из-за коронавируса
Иностранцам продлят российские визы из-за коронавируса независимо от цели пребывания на территории страны.
Здоровье
В Москве проводится акция по привлечению доноров
В Москве проводится акция по привлечению доноров крови.
Экономика
Кудрин назвал кризис из-за коронавируса беспрецедентным
Кризис, к которому привел коронавирус, будет беспрецедентным, и его последствия сейчас сложно оценить.
Общество
В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Энергетика
ФАС заявила об отсутствии предпосылок к росту цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила об отсутствии предпосылок к росту цен на бензин и дизельное топливо в настоящий момент.
Футбол
Экс-игрок молодежной сборной Англии скончался в возрасте 35 лет
Бывший футболист "Кардифф Сити" и бирмингемской "Астон Виллы" Питер Уиттингем скончался в возрасте 35 лет, сообщает Daily Mail.
Авто
АвтоВАЗ отзывает более 1,2 тысячи автомобилей Lada Xray
Транспорт
В России появится новый дорожный знак, предупреждающий о камерах
"Принятие проекта позволит обеспечить информирование водителей о местах, на которых используются комплексы фотовидеофиксации, и сократить необходимость избыточного применения запрещающих и других дорожных знаков, а также положительно отразится на повышении безопасности движения", - цитирует заявление ГИБДД издание "Коммерсант".