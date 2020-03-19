Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ России расшифровали геном коронавируса

Российские ученые полностью расшифровали геном коронавируса, сообщили в Минздраве. Работу выполнили в НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева, где специалисты секвенировали полный геном из материала от пациента с инфекцией из России.
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Раскрыты детали расшифровки генома коронавируса

Lenta.ru10:32

Полный геном коронавируса впервые расшифровали в России

NewInform06:32

Минздрав сообщил о расшифровке генома коронавируса российскими учеными

РБК07:29

Российским ученым удалось расшифровать полный геном коронавируса

ТАСС06:54

Российские учёные смогли расшифровать геном коронавируса

RT на русском06:51

Минздрав РФ: Российские ученые расшифровали полный геном нового коронавируса

Агентство Москва06:33

В России расшифровали геном коронавируса

РИА Новости10:52
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Экономика

Эксперт назвал способы для сохранения рублевых сбережений в кризис

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган сказал, что россияне могут покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, потому что те могут вскоре вырасти в цене, пишет РИА Новости.
Невские Новости вчера в 20:50
Общество

Четверых заразившихся коронавирусом россиян выписали из больницы

Еще четверых пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, выписали из московской инфекционной больницы.
Lenta.ru 12:24
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

По подсчетам экспертов ЛУКОЙЛа, за счет низких цен на нефть доходы американского населения вырастут на 6%. А в России же из-за особенностей налоговой системы даже при падении цен на нефть в два раза стоимость бензина не снизится.
РБК 04:30
Политика

В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Газета.Ru 10:59
Политика

Лидеры России и Китая по телефону обсудили борьбу с коронавирусом

Российская газета 11:49
Общество

Путин заявил о необходимости укреплять средний класс

Президент России Владимир Путин заявил, что свыше 70% россиян относятся к среднему классу.
Газета.Ru вчера в 12:00
Спорт

Чемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса

«В результате совещания по оценке коронавируса, проведенного под председательством г-на Президента, было решено приостановить лиги по гандболу, волейболу, баскетболу и футболу в контексте принятых мер предосторожности», - написал Касапоглу в твиттере.
ODDS.ru 10:25
Армия и оружие

АПЛ «Вепрь» приступила к испытаниям после ремонта

Атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 971 Северного флота «Вепрь» проходит заводские ходовые испытания после ремонта и модернизации, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
Взгляд.ру 07:39
Здоровье

Главврач из Коммунарки рассказал о «ходячем биологическом оружии»

Главврач лечебного учреждения Денис Проценко в интервью Би-би-си рассказал, сколько в столице инфицированных и почему город необходимо закрыть на карантин.
Московский Комсомолец 06:12
Общество

В России еще 52 человека заразились коронавирусом

В России за последние сутки еще 52 человека заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
Lenta.ru 08:57
Общество

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

ТАСС 11:24
Энергетика

Цены на нефть продолжают расти после обвала

Мировые цены на нефть продолжают подниматься, ускорив темпы роста. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Вестник Кавказа 11:58
Армия и оружие

Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400

По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Lenta.ru вчера в 23:45
Политика

Шнуров резко ответил на упрек Жириновского после слов о Крыме

Сергей Шнуров посвятил стихотворение лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому после того, как тот раскритиковал позицию музыканта по Крыму.
РИА Новости 11:36
Единоборства

UFC объявил о переносе боя Нурмагомедова и Фергюсона из Нью-Йорка

Турнир UFC, в рамках которого должен был состояться бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном, перенесут из Нью-Йорка.
Shraibikus News 10:16
Общество

Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за вируса

Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
РБК 10:33
Общество

Аршавин захотел платить меньше алиментов

38-летний Аршавин рассчитывает уменьшить сумму алиментов на содержание несовершеннолетних детей.
Lenta.ru вчера в 07:11
Общество

Мэрия Москвы не проводила совещаний о «карантине» из-за коронавируса

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в Москве в четверг якобы прошло совещание о возможном переводе столицы на "План В". Согласно сообщениям, если число заболевших коронавирусом в Москве перевалит за 800 человек, город закроют на карантин.
Эхо Москвы 09:32
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru 09:14
Происшествия

Стычка между полицейскими и активистами произошла на юге Москвы у места строительства Юго-Восточной хорды

Эхо Москвы 11:31
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не принимать ибупрофен при лечении от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала пить парацетамол для лечения от коронавируса, заявил ее пресс-секретарь Кристиан Линдмайер.
РИА Новости 17 марта в 06:52
Гаджеты

В Сеть попал первый тест настольного гибридного процессора AMD Ryzen 4000

Мобильные гибридные процессоры AMD Ryzen 4000 уже начинают выходить на рынок, а вот настольных APU нового поколения пока даже не представили.
iXBT.com 12:11
Общество

Иностранцам продлят российские визы из-за коронавируса

Иностранцам продлят российские визы из-за коронавируса независимо от цели пребывания на территории страны.
Lenta.ru 10:45
Здоровье

В Москве проводится акция по привлечению доноров

В Москве проводится акция по привлечению доноров крови.
Вести.Ru 11:28
Экономика

Кудрин назвал кризис из-за коронавируса беспрецедентным

Кризис, к которому привел коронавирус, будет беспрецедентным, и его последствия сейчас сложно оценить.
Известия 05:37
Общество

В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 08:56
Энергетика

ФАС заявила об отсутствии предпосылок к росту цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заявила об отсутствии предпосылок к росту цен на бензин и дизельное топливо в настоящий момент.
Газета.Ru вчера в 16:05
Футбол

Экс-игрок молодежной сборной Англии скончался в возрасте 35 лет

Бывший футболист "Кардифф Сити" и бирмингемской "Астон Виллы" Питер Уиттингем скончался в возрасте 35 лет, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru 11:45
Авто

АвтоВАЗ отзывает более 1,2 тысячи автомобилей Lada Xray

Evo-rus.com 11:11
Транспорт

В России появится новый дорожный знак, предупреждающий о камерах

"Принятие проекта позволит обеспечить информирование водителей о местах, на которых используются комплексы фотовидеофиксации, и сократить необходимость избыточного применения запрещающих и других дорожных знаков, а также положительно отразится на повышении безопасности движения", - цитирует заявление ГИБДД издание "Коммерсант".
Вести.Ru 02:56
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