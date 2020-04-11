Коронавирус
RT на русскомВ России расширен список пострадавших от коронавируса сфер экономики
В документе, опубликованном на сайте правительства, говорится, что перечень дополнен деятельностью в сфере демонстрации кинофильмов и стоматологической практикой. 6 апреля глава правительства России Михаил Мишустин утвердил перечень наиболее пострадавших отраслей экономики.
Читать в источнике
Оценить207
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 11:31, Ашберн
Общество
В Турции люди из-за комендантского часа дерутся за хлеб
Введение властями Турции комендантского часа вследствие угрозы распространения коронавирусной инфекции спровоцировало в стране массовые беспорядки.
ToDay News Ufa 10:39
Общество
Власти Москвы назвали причину ужесточения мер из-за коронавируса
Ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве произошло из-за нарушения жителями режима самоизоляции.
РБК 07:55
Здоровье
В РКБ в Уфе коронавирусом болеют и пациенты, и врачи
У 170 медиков и пациентов республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе подозревают коронавирус – первый тест у них показал положительный результат.
Вести.Ru вчера в 12:29
Общество
Мир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина
Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания.
Газета.Ru 11:09
Общество
Мошенники начали рассылать фейковые уведомления о штрафах за карантин
Мошенники начали рассылать фейковые уведомления о штрафах за нарушение карантина из-за коронавируса.
Газета.Ru 08:19
Наука
Обнаружены новые симптомы коронавируса
Китайские научные исследователи обнаружили новые симптомы у пациентов с подтвержденным коронавирусом.
Lenta.ru 09:52
Здоровье
Онищенко опроверг прогноз учёного РАН о сроках завершения пандемии
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал мнение академика РАН Виктора Малеева, заявившего, что пандемия коронавируса может закончиться в июне.
News.ru 08:42
Футбол
Хамес Родригес намерен покинуть «Реал»
Матч ТВ 09:35
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Здоровье
В Белоруссии коронавирусом заразились более 300 медиков
В Белоруссии коронавирусной инфекцией заразился 301 медицинский работник, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на министра здравоохранения республики Владимира Караника.
Sputnik Литва 09:40
Общество
Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:36
Шоу-бизнес
Киностудия Глюкозы и Максима Фадеева признана банкротом
Киностудия певицы Глюкозы (Наталья Чистяковой-Ионовой) и Максима Фадеева признана банкротом, об этом свидетельствуют данные портала СПАРК.
РЕН ТВ вчера в 05:26
Политика
В МИДе уточнили намерения США первыми разместить оружие в космосе
«Именно США по всем признакам станут государством, которое в отсутствие должного решения этой проблемы первым разместит ударные системы в космическом пространстве», — отметил замглавы МИД РФ.
Известия 09:33
Происшествия
На карантине в Петербурге находится почти восемь тысяч человек
Санкт-Петербург, 10 апреля 2020, 10:30 — REGNUM На карантине по коронавирусу в Санкт-Петербурге, по данным на утро 10 апреля, находится 7958 человек: 6312 человек — на самоизоляции дома, 57 человек — в обсерваторе на базе пансионата «Заря».
REGNUM вчера в 03:30
Общество
Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны
Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН вчера в 22:17
Здоровье
Врач Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ.
ToDay News Ufa 03:54
Общество
Мурашко заявил об отсутствии осознания в РФ риска заражения COVID-19
Россияне не осознали до конца все риски заражения коронавирусом и не почувствовали необходимость соблюдать режим самоизоляции.
Известия 05:33
Происшествия
Все самолеты в Шереметьево «заминировали»
В столичном аэропорту Шереметьево "заминировали" все самолеты, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:06
Политика
РВИО опубликовало документы архива Минобороны о преступлениях нацистов
Российское военно-историческое общество (РВИО) обнародовало документы Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ), рассказывающие о преступлениях нацистов на территории Европы в годы Второй мировой войны, сообщила пресс-служба РВИО.
РИА Новости 08:28
Политика
Верховный суд разъяснил порядок расчета процессуальных сроков в апреле
Процессуальные сроки продлеваются автоматически, так как в них не входят нерабочие дни, введенные указом президента России Путиным в рамках борьбы с коронавирусом, заявил секретарь пленума Верховного суда РФ Виктор Момотов на виртуальном Петербургском международном юридическом форуме «9 ½: Законы коронавируса», 11 апреля сообщает пресс-служба Верховного суда.
ИА Красная Весна 09:58
Политика
Макрон допустил дальнейшее закрытие границ
Президент Франции отдает себе отчет, что закрытие границ может сказаться на восстановлении экономики.
Вести.Ru 08:28
Общество
Два пациента с коронавирусом умерли в Чечне
Два пациента с коронавирусом умерли в Чечне В Чечне умерли два пациента с коронавирусом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой власти республики.
Медиазона 09:26
Общество
Оперштаб назвал причину пробки возле клиники ФМБА в Химках
RT на русском 10:30
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
Экономика
Российским городам предсказали дезурбанизацию
В течение ближайших нескольких лет в сельскую местность из городов могут вернуться 2–3 млн человек.
РБК вчера в 11:13
Общество
Кому разрешили работать новосибирские власти. Список
Новосибирские власти определили новый перечень организаций, которые могут возобновить работу в регионе во время «нерабочих дней», установленных президентов РФ Владимиром Путиным до 30 апреля.
Тайга.инфо 08:37
Политика
Бывший вратарь сборной Украины критично отозвался о дружбе с Россией
Бывший голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Рустам Худжамов критично отозвался о дружбе его страны с Россией, передает Tribuna.com.
Газета.Ru 06:05
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Происшествия
В Удмуртии шесть человек погибли, отравившись неизвестным веществом
Шесть человек скончались в результате отравления неизвестным химическим веществом, которое употребляли в качестве спиртного, сообщает СКР по региону.
РИА Новости 05:38