В документе, опубликованном на сайте правительства, говорится, что перечень дополнен деятельностью в сфере демонстрации кинофильмов и стоматологической практикой. 6 апреля глава правительства России Михаил Мишустин утвердил перечень наиболее пострадавших отраслей экономики.

В России расширен список пострадавших от коронавируса сфер экономики

Здоровье В РКБ в Уфе коронавирусом болеют и пациенты, и врачи У 170 медиков и пациентов республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе подозревают коронавирус – первый тест у них показал положительный результат. 741

Наука Обнаружены новые симптомы коронавируса Китайские научные исследователи обнаружили новые симптомы у пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Политика Песков рассказал о состоянии здоровья Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости". 2,1K

Здоровье В Белоруссии коронавирусом заразились более 300 медиков В Белоруссии коронавирусной инфекцией заразился 301 медицинский работник, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на министра здравоохранения республики Владимира Караника. 4

Политика В МИДе уточнили намерения США первыми разместить оружие в космосе «Именно США по всем признакам станут государством, которое в отсутствие должного решения этой проблемы первым разместит ударные системы в космическом пространстве», — отметил замглавы МИД РФ. 6

Происшествия На карантине в Петербурге находится почти восемь тысяч человек Санкт-Петербург, 10 апреля 2020, 10:30 — REGNUM На карантине по коронавирусу в Санкт-Петербурге, по данным на утро 10 апреля, находится 7958 человек: 6312 человек — на самоизоляции дома, 57 человек — в обсерваторе на базе пансионата «Заря». 131

Здоровье Врач Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ. 135

Происшествия Все самолеты в Шереметьево «заминировали» В столичном аэропорту Шереметьево "заминировали" все самолеты, передает ТАСС.

Политика РВИО опубликовало документы архива Минобороны о преступлениях нацистов Российское военно-историческое общество (РВИО) обнародовало документы Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО РФ), рассказывающие о преступлениях нацистов на территории Европы в годы Второй мировой войны, сообщила пресс-служба РВИО.

Политика Верховный суд разъяснил порядок расчета процессуальных сроков в апреле Процессуальные сроки продлеваются автоматически, так как в них не входят нерабочие дни, введенные указом президента России Путиным в рамках борьбы с коронавирусом, заявил секретарь пленума Верховного суда РФ Виктор Момотов на виртуальном Петербургском международном юридическом форуме «9 ½: Законы коронавируса», 11 апреля сообщает пресс-служба Верховного суда.

Политика Макрон допустил дальнейшее закрытие границ Президент Франции отдает себе отчет, что закрытие границ может сказаться на восстановлении экономики. 59

Общество Два пациента с коронавирусом умерли в Чечне Два пациента с коронавирусом умерли в Чечне В Чечне умерли два пациента с коронавирусом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой власти республики. 2

Экономика Российским городам предсказали дезурбанизацию В течение ближайших нескольких лет в сельскую местность из городов могут вернуться 2–3 млн человек. 1

Общество Кому разрешили работать новосибирские власти. Список Новосибирские власти определили новый перечень организаций, которые могут возобновить работу в регионе во время «нерабочих дней», установленных президентов РФ Владимиром Путиным до 30 апреля. 52