с чего всё началось

В документе, опубликованном на сайте правительства, говорится, что перечень дополнен деятельностью в сфере демонстрации кинофильмов и стоматологической практикой. 6 апреля глава правительства России Михаил Мишустин утвердил перечень наиболее пострадавших отраслей экономики.

В России расширен список пострадавших от коронавируса сфер экономики

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Общество Собянин рассказал о заявительном характере пропускной системы Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пропускная система в Москве носит заявительный характер, каждый сможет получить пропуск.

Здоровье В РКБ в Уфе коронавирусом болеют и пациенты, и врачи У 170 медиков и пациентов республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе подозревают коронавирус – первый тест у них показал положительный результат. 742

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Здоровье Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит» Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям. 758

Транспорт ГИБДД ограничила въезд в Москву автомобилей с региональными номерами "В связи с введением дополнительных ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции въезд в Москву автомобилей с регистрационными знаками других регионов ограничен", - сказал источник. 4

Общество США стали лидером по числу смертей от коронавируса США по-прежнему занимают первое в мире место по числу зараженных COVID-19, показывают данные Университета Хопкинса.

Религия РПЦ рекомендовала не посещать храмы на Пасху Русская православная церковь (РПЦ) рекомендовала верующим самостоятельно освящать куличи на Пасху и воздержаться от посещения храмов в один из главных христианских праздников. 299

Общество Песков рассказал о работе московских больниц в авральном режиме Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом и больницы работают в авральном режиме. 276

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Общество Евсеев считает, что в России нет альтернативы Путину Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев считает действующего президента России Владимира Путина единственным человеком, способным управлять государством.

Общество Итальянская мафия занялась благотворительностью благодаря коронавирусу Итальянские мафиозные банды занялись благотворительностью и стали помогать бедным слоям населения и развозить еду: из-за ситуации с коронавирусом многие теряют работу. 9

Здоровье ВОЗ рекомендует Белоруссии усилить меры физического дистанцирования Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала Белоруссии принять дополнительные меры по физическому дистанцированию, запретив проведение массовых мероприятий. 87

Общество В Астрахани с понедельника введут разовые электронные пропуска С этого понедельника, 13 апреля, в Астрахани будет введена система разовых пропусков, получить которые можно будет через специальный интернет-сайт. 1

Общество Врач рассказал, что коронавирус навсегда пришел Новый коронавирус пришел к нам навсегда, и после пандемии он не исчезнет. Об этом заявил известный врач Александр Мясников. 3

Общество Россияне нашли замену маскам против коронавируса В условиях пандемии коронавируса у россиян стали пользоваться популярностью пластиковые экраны для лица. 395

Политика Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего заместителя 10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10. 132

Происшествия В Волгоградской области рассказали о новых пациентах с коронавирусом Среди 5 новых больных коронавирусом в Волгоградской области четверо вернулись в регион из Москвы, всего в регионе выявлены 33 случая инфекции, сообщает в субботу своем Telegram-канале областной оперштаб. 16