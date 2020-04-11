Коронавирус
RT на русскомВ России расширен список пострадавших от коронавируса сфер экономики
В документе, опубликованном на сайте правительства, говорится, что перечень дополнен деятельностью в сфере демонстрации кинофильмов и стоматологической практикой. 6 апреля глава правительства России Михаил Мишустин утвердил перечень наиболее пострадавших отраслей экономики.
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с чего всё началось
В документе, опубликованном на сайте правительства, говорится, что перечень дополнен деятельностью в сфере демонстрации кинофильмов и стоматологической практикой.RT на русском09:11
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Закрыть нельзя открыть: почему частные клиники не попали в список пострадавших отраслей
Все о Твери и Тверской области09 апреля в 21:40
Стоматологические клиники могут внести в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
Primpress.ruвчера в 04:20
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
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Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
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Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
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ГИБДД ограничила въезд в Москву автомобилей с региональными номерами
"В связи с введением дополнительных ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции въезд в Москву автомобилей с регистрационными знаками других регионов ограничен", - сказал источник.
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Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
РИА Новости 11:50
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Господин Макей не понимает, о какой помощи Белоруссии в Кремле сообщили журналистам.
Коммерсантъ вчера в 22:57
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Кинешемскую црб закрывают на карантин.
IvanovoNews 04:45
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РПЦ рекомендовала не посещать храмы на Пасху
Русская православная церковь (РПЦ) рекомендовала верующим самостоятельно освящать куличи на Пасху и воздержаться от посещения храмов в один из главных христианских праздников.
News.ru вчера в 14:37
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Песков рассказал о работе московских больниц в авральном режиме
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом и больницы работают в авральном режиме.
Известия 07:20
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Заразившаяся коронавирусом врач из Воронежа записала видеообращение
Воронежский врач-реаниматолог, у которой тест на коронавирус дал положительный результат, записала видеообращение.
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В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса
В Минздраве Челябинской области сообщили ИА «Уральский меридиан», что в области зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса за сутки.
Уральский меридиан 01:40
Общество
Евсеев считает, что в России нет альтернативы Путину
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев считает действующего президента России Владимира Путина единственным человеком, способным управлять государством.
RT на русском 12:59
Общество
Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
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Итальянская мафия занялась благотворительностью благодаря коронавирусу
Итальянские мафиозные банды занялись благотворительностью и стали помогать бедным слоям населения и развозить еду: из-за ситуации с коронавирусом многие теряют работу.
Lenta.ru вчера в 10:14
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ВОЗ рекомендует Белоруссии усилить меры физического дистанцирования
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала Белоруссии принять дополнительные меры по физическому дистанцированию, запретив проведение массовых мероприятий.
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Турнир UFC 249 отменили из-за пандемии коронавируса
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С этого понедельника, 13 апреля, в Астрахани будет введена система разовых пропусков, получить которые можно будет через специальный интернет-сайт.
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Врач рассказал, что коронавирус навсегда пришел
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Вечерний курьер 11:40
Наука
Моделирование показало, как коронавирус распространяется при кашле
Planet Today вчера в 02:51
Общество
Россияне нашли замену маскам против коронавируса
В условиях пандемии коронавируса у россиян стали пользоваться популярностью пластиковые экраны для лица.
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Общество
В Тульской области продлён режим повышенной готовности из-за коронавируса
Тула, 11 апреля 2020, 18:28 — REGNUM В Тульской области режим повышенной готовности, объявленный в связи с угрозой распространения коронавируса, продлён до 30 апреля.
REGNUM 11:28
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
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Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего заместителя
10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10.
Известия вчера в 20:59
Происшествия
В Волгоградской области рассказали о новых пациентах с коронавирусом
Среди 5 новых больных коронавирусом в Волгоградской области четверо вернулись в регион из Москвы, всего в регионе выявлены 33 случая инфекции, сообщает в субботу своем Telegram-канале областной оперштаб.
РИА Новости 08:54
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«Остро стоит проблема»: эксперт о монополизации ИТ-рынка
Директор Института права и развития ВШЭ-Сколково и Антимонопольного центра БРИКС Алексей Иванов в интервью "Газете.Ru" обратил внимание на проблемы, связанные с монополизацией ИТ-рынка.
Газета.Ru 08:20