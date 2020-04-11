Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России расширен список пострадавших от коронавируса сфер экономики

В документе, опубликованном на сайте правительства, говорится, что перечень дополнен деятельностью в сфере демонстрации кинофильмов и стоматологической практикой. 6 апреля глава правительства России Михаил Мишустин утвердил перечень наиболее пострадавших отраслей экономики.
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с чего всё началось
В документе, опубликованном
 на сайте правительства, говорится, что перечень дополнен деятельностью в сфере демонстрации кинофильмов и стоматологической практикой.
RT на русском09:11

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В России расширен список пострадавших от коронавируса сфер экономики

RT на русском09:11

В России расширили список сфер экономики, пострадавших от коронавируса

РИА Новости07:48

Закрыть нельзя открыть: почему частные клиники не попали в список пострадавших отраслей

Все о Твери и Тверской области09 апреля в 21:40

Расширен перечень особо пострадавших от коронавируса сфер экономики РФ

Известия06:10

В список пострадавших от коронавируса отраслей добавили кинотеатры и стоматологии

Коммерсантъ05:55

Стоматологические клиники могут внести в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Primpress.ruвчера в 04:20

Власти включили кинотеатры и стоматологию в список пострадавших отраслей

РБК06:38
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
Общество

Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве

Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
156
Происшествия

Муфтий Ингушетии умер от коронавируса

Коммерсантъ 10:16
223
Общество

Стала известна стоимость лечения больного коронавирусом в КНР

Стала известна стоимость лечебных мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом в КНР.
OAnews 12:40
18
Общество

Собянин рассказал о заявительном характере пропускной системы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пропускная система в Москве носит заявительный характер, каждый сможет получить пропуск.
RT на русском 12:58
Здоровье

В РКБ в Уфе коронавирусом болеют и пациенты, и врачи

У 170 медиков и пациентов республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе подозревают коронавирус – первый тест у них показал положительный результат.
Вести.Ru вчера в 12:29
742
Общество

Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве

Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 13:09
254
Здоровье

Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»

Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
758
Транспорт

ГИБДД ограничила въезд в Москву автомобилей с региональными номерами

"В связи с введением дополнительных ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции въезд в Москву автомобилей с регистрационными знаками других регионов ограничен", - сказал источник.
ТАСС 11:46
4
Общество

США стали лидером по числу смертей от коронавируса

США по-прежнему занимают первое в мире место по числу зараженных COVID-19, показывают данные Университета Хопкинса.
РБК 12:28
Общество

Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

РИА Новости 11:50
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Политика

МИД Белоруссии не понимает, о какой помощи стране сообщили в Кремле

Господин Макей не понимает, о какой помощи Белоруссии в Кремле сообщили журналистам.
Коммерсантъ вчера в 22:57
147
Происшествия

Кинешемскую ЦРБ закрывают на карантин

Кинешемскую црб закрывают на карантин.
IvanovoNews 04:45
1
Религия

РПЦ рекомендовала не посещать храмы на Пасху

Русская православная церковь (РПЦ) рекомендовала верующим самостоятельно освящать куличи на Пасху и воздержаться от посещения храмов в один из главных христианских праздников.
News.ru вчера в 14:37
299
Общество

Песков рассказал о работе московских больниц в авральном режиме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом и больницы работают в авральном режиме.
Известия 07:20
276
Происшествия

Заразившаяся коронавирусом врач из Воронежа записала видеообращение

Воронежский врач-реаниматолог, у которой тест на коронавирус дал положительный результат, записала видеообращение.
МОЁ! Оnline Воронеж 09:00
5
Здоровье

В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса

В Минздраве Челябинской области сообщили ИА «Уральский меридиан», что в области зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса за сутки.
Уральский меридиан 01:40
34
Общество

Евсеев считает, что в России нет альтернативы Путину

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев считает действующего президента России Владимира Путина единственным человеком, способным управлять государством.
RT на русском 12:59
Общество

Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
2,2K
Общество

Итальянская мафия занялась благотворительностью благодаря коронавирусу

Итальянские мафиозные банды занялись благотворительностью и стали помогать бедным слоям населения и развозить еду: из-за ситуации с коронавирусом многие теряют работу.
Lenta.ru вчера в 10:14
9
Здоровье

ВОЗ рекомендует Белоруссии усилить меры физического дистанцирования

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала Белоруссии принять дополнительные меры по физическому дистанцированию, запретив проведение массовых мероприятий.
ТАСС 09:17
87
Единоборства

Турнир UFC 249 отменили из-за пандемии коронавируса

ODDS.ru вчера в 00:47
108
Общество

В Астрахани с понедельника введут разовые электронные пропуска

С этого понедельника, 13 апреля, в Астрахани будет введена система разовых пропусков, получить которые можно будет через специальный интернет-сайт.
Арбуз 09:38
1
Общество

Врач рассказал, что коронавирус навсегда пришел

Новый коронавирус пришел к нам навсегда, и после пандемии он не исчезнет. Об этом заявил известный врач Александр Мясников.
Вечерний курьер 11:40
3
Наука

Моделирование показало, как коронавирус распространяется при кашле

Planet Today вчера в 02:51
14
Общество

Россияне нашли замену маскам против коронавируса

В условиях пандемии коронавируса у россиян стали пользоваться популярностью пластиковые экраны для лица.
9111.ru 09:25
395
Общество

В Тульской области продлён режим повышенной готовности из-за коронавируса

Тула, 11 апреля 2020, 18:28 — REGNUM В Тульской области режим повышенной готовности, объявленный в связи с угрозой распространения коронавируса, продлён до 30 апреля.
REGNUM 11:28
6
Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
105
Политика

Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего заместителя

10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10.
Известия вчера в 20:59
132
Происшествия

В Волгоградской области рассказали о новых пациентах с коронавирусом

Среди 5 новых больных коронавирусом в Волгоградской области четверо вернулись в регион из Москвы, всего в регионе выявлены 33 случая инфекции, сообщает в субботу своем Telegram-канале областной оперштаб.
РИА Новости 08:54
16
Экономика

«Остро стоит проблема»: эксперт о монополизации ИТ-рынка

Директор Института права и развития ВШЭ-Сколково и Антимонопольного центра БРИКС Алексей Иванов в интервью "Газете.Ru" обратил внимание на проблемы, связанные с монополизацией ИТ-рынка.
Газета.Ru 08:20
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