Коронавирус
RT на русскомВ России расширен список пострадавших от коронавируса сфер экономики
В документе, опубликованном на сайте правительства, говорится, что перечень дополнен деятельностью в сфере демонстрации кинофильмов и стоматологической практикой. 6 апреля глава правительства России Михаил Мишустин утвердил перечень наиболее пострадавших отраслей экономики.
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Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
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Газета.Ru вчера в 13:16
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Lenta.ru 09:30
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РИА Новости 09:41
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Вести.Ru вчера в 23:27
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Для граждан штрафы будут достигать 30 тысяч рублей В Нижегородской области начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции.
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Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
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В Воронежской области зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией у врача.
Обозреватель Врн 08:50
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В офисе Бориса Джонсона рассказали о состоянии премьера
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Невские Новости 09:45
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Коммерсантъ 09:20
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Появились первые фото салона обновленного Lada Largus
Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA.
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Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Шенгенская зона может быть закрыта вплоть до сентября из-за распространения коронавируса.
Znak.com 09:25
Армия и оружие
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По словам Тарана, одна лаборатория ориентирована для помощи Министерству здравоохранения и проведения тестов на наличие заражения COVID-19 на западном направлении страны.
Военное дело 07:31
Общество
В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
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Похоже, что Huawei собирается в скором времени выпустить компактный 8-дюймовый планшет MatePad T. Рендеры устройства были опубликованы авторитетным инсайдером Эваном Блассом (Evan Blass), также известным под псевдонимом @ evleaks. gsmarena.com Никаких подробностей о технических характеристиках устройства в данный момент нет.
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Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что ВСУ стягивают технику в Донбассе.
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Российская газета 09:13
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Минздрав порекомендовал соль для профилактики коронавируса
Минздрав России в рекомендациях по борьбе с коронавирусом назвал соль средством профилактики от новой инфекции.
Газета.Ru 09 апреля в 14:14