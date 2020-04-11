В документе, опубликованном на сайте правительства, говорится, что перечень дополнен деятельностью в сфере демонстрации кинофильмов и стоматологической практикой. 6 апреля глава правительства России Михаил Мишустин утвердил перечень наиболее пострадавших отраслей экономики.

В России расширен список пострадавших от коронавируса сфер экономики

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 4K

Общество На всех въездах в Москву работают наряды полиции «На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве. 1K

Общество Собянин предложил создать единую базу тестов на коронавирус Все результаты тестирований на коронавирус должны быть оцифрованы и внесены в единую базу, даже если это частные лаборатории, иначе их отключат от этой работы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Политика Песков рассказал о состоянии здоровья Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости". 1,6K

Общество В Болгарии обязали носить маски в общественных местах Министерство здравоохранения Болгарии издало постановление о том, что в связи с распространением коронавируса жители страны с 12 по 26 апреля обязаны носить в общественных местах защитные маски.

Общество Нижегородцев начнут штрафовать за нарушение самоизоляции Для граждан штрафы будут достигать 30 тысяч рублей В Нижегородской области начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции. 244

Общество Умер политолог Александр Некрасов Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни. 43

Общество В офисе Бориса Джонсона рассказали о состоянии премьера В офисе премьер-министра Великобритании рассказали о его состоянии. Борис Джонсон идет на поправку.

Авто Появились первые фото салона обновленного Lada Largus Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA. 118

Армия и оружие В Минобороны Украины не хватает защитных средств от COVID-19 По словам Тарана, одна лаборатория ориентирована для помощи Министерству здравоохранения и проведения тестов на наличие заражения COVID-19 на западном направлении страны.

Общество В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах. 205

Происшествия Неизвестные сообщили о «минировании» шести самолетов в России Неизвестные прислали в экстренные службы сообщения о "минировании" шести самолетов, следующих в Москву и из Москвы.

Гаджеты Huawei готовит 8-дюймовый планшет MatePad T Похоже, что Huawei собирается в скором времени выпустить компактный 8-дюймовый планшет MatePad T. Рендеры устройства были опубликованы авторитетным инсайдером Эваном Блассом (Evan Blass), также известным под псевдонимом @ evleaks. gsmarena.com Никаких подробностей о технических характеристиках устройства в данный момент нет. 3

Здоровье В РКБ в Уфе коронавирусом болеют и пациенты, и врачи У 170 медиков и пациентов республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе подозревают коронавирус – первый тест у них показал положительный результат. 738