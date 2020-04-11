Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России расширен список пострадавших от коронавируса сфер экономики

В документе, опубликованном на сайте правительства, говорится, что перечень дополнен деятельностью в сфере демонстрации кинофильмов и стоматологической практикой. 6 апреля глава правительства России Михаил Мишустин утвердил перечень наиболее пострадавших отраслей экономики.
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с чего всё началось
В документе, опубликованном
 на сайте правительства, говорится, что перечень дополнен деятельностью в сфере демонстрации кинофильмов и стоматологической практикой.
RT на русском09:11

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В России расширен список пострадавших от коронавируса сфер экономики

RT на русском09:11

В России расширили список сфер экономики, пострадавших от коронавируса

РИА Новости07:48

Закрыть нельзя открыть: почему частные клиники не попали в список пострадавших отраслей

Все о Твери и Тверской области09 апреля в 21:40

Расширен перечень особо пострадавших от коронавируса сфер экономики РФ

Известия06:10

В список пострадавших от коронавируса отраслей добавили кинотеатры и стоматологии

Коммерсантъ05:55

Стоматологические клиники могут внести в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Primpress.ruвчера в 04:20

Власти включили кинотеатры и стоматологию в список пострадавших отраслей

РБК06:38
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Происшествия

В голландском аэропорту Схипхол задержан вооруженный мужчина

Мужчина с оружием задержан в голландском аэропорту Схипхол. Об этом сообщила в субботу в Facebook военная полиция Нидерландов.
ТАСС 16:39
Общество

Умер российский политолог Александр Некрасов

В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
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Общество

Жителей Москвы предупредили о мошенниках, продающих цифровые пропуска

Жителей Москвы просят не приобретать цифровые пропуска за деньги или с рук, сообщил в субботу министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
ТАСС 16:56
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова доставлена в больницу

В Санкт-Петербурге в больнице находится певица Татьяна Буланова, пишет Telegram-канал "112".
Газета.Ru 15:30
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Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов.
RT на русском 16:47
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Общество

Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

РИА Новости 11:50
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Происшествия

Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии выбросил несколько столбов пепла

По ее данным, первый столб дыма и раскаленного пепла вулкан выбросил на высоту более чем 200 метров.
ТАСС 05:30
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Шоу-бизнес

Певец Юлиан разводится с Анастасией через год после свадьбы

Певец Юлиан сообщил о намерении развестись с супругой и коллегой Анастасией, с которой всего год назад побывал в ЗАГСе.
Московский Комсомолец 04:42
30
Общество

Собянин: ежедневно в Москве проводят 18 тысяч тестов на коронавирус

По словам градоначальника, ежедневно в Москве выполняют порядка 18 тысяч тестов на выявление данной инфекции.
Московский Комсомолец 08:18
30
Происшествия

СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске

Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский.
Газета.Ru вчера в 03:56
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Общество

В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях

Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
RT на русском 06:15
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Шоу-бизнес

Глюкозу и Максима Фадеева признали банкротами

Появилась информация, что Глюкозу и Максима Фадеева признали банкротами.
OAnews вчера в 11:27
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Происшествия

После бунта и пожара в ангарской колонии нашли погибшего

Мертвого заключенного нашли при разборе завалов в колонии №15 строгого режима в Иркутской области.
НТВ 05:09
16
Армия и оружие

«Храбрый» эстонский генерал скатился до площадной брани в адрес России

Попутно, эстонский хам обвинил Россию в захвате Крыма и «отравлении и убийстве людей».
Новостной фронт 06:31
21
Общество

Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны

Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН вчера в 22:17
1,5K
Общество

Оперштаб обновил статистику по Подмосковью

В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru 10:58
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Общество

Власти Москвы оценили нагрузку на работу крематориев

Крематории Москвы справляются с нагрузкой, заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Lenta.ru 16:42
9
Наука

Моделирование показало, как коронавирус распространяется при кашле

Planet Today вчера в 02:51
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Общество

Вывозной рейс с российскими туристами прибыл из Таиланда в Петербург

Багаж вернувшихся россиян продезинфицируют.
Эхо Москвы 16:02
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Общество

В Калининградской области продлят режим самоизоляции

Как сообщалось, в Калининградской области режим самоизоляции деййствует с 31 марта.
Интерфакс - Россия вчера в 07:29
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Армия и оружие

The National Interest рассказал о грозном ракетном арсенале России

РИА Новости вчера в 08:30
66
Общество

Скончался литератор и критик Александр Тимофеевский-младший

Москва, 11 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Литератор Александр Тимофеевский-младший скончался.
REGNUM 16:35
Общество

Барщевский спрогнозировал всплеск дел по разводам и трудовым спорам

Полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах России Михаил Барщевский считает, что с лета в российских суда резко увеличится количество дел по ряду категорий.
Интерфакс 14:56
18
Транспорт

В Москве ограничили въезд автомобилей из других регионов

ГИБДД Москвы ограничила въезд в столицу для легковых автомобилей из других регионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Lenta.ru 11:42
25
Здоровье

Коронавирус подозревают у 170 врачей и пациентов больницы в Уфе

Коронавирус предварительно выявлен у 170 врачей и пациентов республиканской клинической больницы в Уфе.
Вести ФМ вчера в 06:26
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Футбол

«Реал Сосьедад» первым в Ла Лиге возобновит тренировки

«Реал Сосьедад» возобновит тренировки первой команды с 14 апреля. Клуб начнет занятия на базе и будет придерживаться мер предосторожности.
Sports.ru 15:59
Религия

Московские храмы проведут богослужения без прихожан

Богослужения в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан по требованию санитарных властей города, говорится в письме первого викария патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополита Воскресенского Дионисия к духовенству Москвы и Московской области, которое было размещено на сайте Русской православной церкви.
РИА Новости 17:00
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Происшествия

Самолёт с богачами не пустили в Канны из-за нарушения карантина

Туристам не удалось убедить сотрудников аэропорта пустить их в Канны, поэтому девять пассажиров вернулись обратно в Великобританию, а один – в Германию.
Наша версия вчера в 11:10
Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
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Наука

Стало известно о распространении в мире трех типов коронавируса

Ученые заявили о распространении по миру трех типов коронавируса. Об этом стало известно изданию Daily Mail.
Lenta.ru 06:00
Как работают Яндекс.Новости?
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