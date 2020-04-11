Коронавирус
RT на русскомВ России расширен список пострадавших от коронавируса сфер экономики
В документе, опубликованном на сайте правительства, говорится, что перечень дополнен деятельностью в сфере демонстрации кинофильмов и стоматологической практикой. 6 апреля глава правительства России Михаил Мишустин утвердил перечень наиболее пострадавших отраслей экономики.
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В документе, опубликованном на сайте правительства, говорится, что перечень дополнен деятельностью в сфере демонстрации кинофильмов и стоматологической практикой.RT на русском09:11
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Закрыть нельзя открыть: почему частные клиники не попали в список пострадавших отраслей
Все о Твери и Тверской области09 апреля в 21:40
Стоматологические клиники могут внести в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
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