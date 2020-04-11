с чего всё началось

В документе, опубликованном на сайте правительства, говорится, что перечень дополнен деятельностью в сфере демонстрации кинофильмов и стоматологической практикой. 6 апреля глава правительства России Михаил Мишустин утвердил перечень наиболее пострадавших отраслей экономики.

В России расширен список пострадавших от коронавируса сфер экономики

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Происшествия В голландском аэропорту Схипхол задержан вооруженный мужчина Мужчина с оружием задержан в голландском аэропорту Схипхол. Об этом сообщила в субботу в Facebook военная полиция Нидерландов.

Общество Умер российский политолог Александр Некрасов В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов. 323

Общество Жителей Москвы предупредили о мошенниках, продающих цифровые пропуска Жителей Москвы просят не приобретать цифровые пропуска за деньги или с рук, сообщил в субботу министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. 3

Происшествия СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский. 460

Общество В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах. 237

Общество Оперштаб обновил статистику по Подмосковью В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции. 144

Общество Барщевский спрогнозировал всплеск дел по разводам и трудовым спорам Полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах России Михаил Барщевский считает, что с лета в российских суда резко увеличится количество дел по ряду категорий. 18

Транспорт В Москве ограничили въезд автомобилей из других регионов ГИБДД Москвы ограничила въезд в столицу для легковых автомобилей из других регионов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. 25

Футбол «Реал Сосьедад» первым в Ла Лиге возобновит тренировки «Реал Сосьедад» возобновит тренировки первой команды с 14 апреля. Клуб начнет занятия на базе и будет придерживаться мер предосторожности.

Религия Московские храмы проведут богослужения без прихожан Богослужения в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан по требованию санитарных властей города, говорится в письме первого викария патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополита Воскресенского Дионисия к духовенству Москвы и Московской области, которое было размещено на сайте Русской православной церкви. 1

Происшествия Самолёт с богачами не пустили в Канны из-за нарушения карантина Туристам не удалось убедить сотрудников аэропорта пустить их в Канны, поэтому девять пассажиров вернулись обратно в Великобританию, а один – в Германию.