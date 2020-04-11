Коронавирус
РИА НовостиВ России расширили список сфер экономики, пострадавших от коронавируса
Правительство расширило перечень отраслей экономики, более всего пострадавших от пандемии коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Раздел "Культура, организация досуга и развлечений" дополнен деятельностью в области демонстрации кинофильмов.
Читать в источнике
Оценить135
Подробнее о событии
Показать все источники
Стоматологию и кинематографию отнесли к наиболее пострадавшим от коронавируса отраслям
Комсомольская правда05:54
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Общество
Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:36
Здоровье
Минздрав назвал соль средством профилактики от коронавируса
Минздрав внес поваренную соль в список рекомендованных средств для профилактики коронавируса.
РИА Новости 09 апреля в 08:10
Общество
Умер политолог Александр Некрасов
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС 05:45
Политика
Евросоюз планирует закрыть границы до осени
Президент Франции Эммануэль Макрон просит приготовиться к длительной изоляции Европы. Евросоюз могут закрыть как минимум до осени.
МР7.ру 07:05
Футбол
Бывший вице-президент «Барселоны» рассказал о коррупции в клубе
Бывший вице-президент каталонской «Барселоны» Эмили Русо заявил о коррупции в руководстве клуба.
RT на русском вчера в 12:04
Космос
Роскосмос планирует возобновить запуск ракет с «Морского старта»
Роскосмос рассматривает возможность принять участие в возобновлении пусков с плавучего космодрома «Морской старт» в 2024 году.
URA.Ru 00:04
Происшествия
В Удмуртии шесть человек погибли, отравившись неизвестным веществом
Шесть человек скончались в результате отравления неизвестным химическим веществом, которое употребляли в качестве спиртного, сообщает СКР по региону.
РИА Новости 05:38
Происшествия
Больницу в Ростове закрыли на карантин из-за пациентки с коронавирусом
В больнице № 6 Ростова-на-Дону ввели карантин после того, как у одной из пациенток подтвердили наличие коронавируса.
РБК 05:32
Экономика
Bloomberg: Россия выделит триллион рублей на поддержание экономики
Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей.
РИА Новости 07:03
Здоровье
Алиханов назвал клиентов клиники «ВиоМар» потенциальными убийцами
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригрозил уголовным делом частной клинике «ВиоМар» в Гурьевске, которая продолжала работать в обычном режиме, несмотря на запрет*.
Русский Запад вчера в 09:28
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
Власти ограничили въезд в Красноярск
Будет ограничен выезд и въезд граждан, не имеющих прописки или фактически там не проживающих.
ДЕЛА.ru вчера в 09:37
Общество
Полицейские дежурят на всех въездах в Москву
Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 08:15
Происшествия
В Ангарске после пожара в колонии нашли тело погибшего заключенного
Тело заключенного нашли в исправительной колонии №15 Ангарска, где произошел бунт и сгорели помещения промзоны, сообщил РИА Новости омбудсмен в Иркутской области Виктор Игнатенко.
РИА Новости 06:37
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 российских регионах.
RT на русском 04:43
Армия и оружие
В ЛНР обвинили Киев в стягивании боевой техники в Донбассе
RT на русском 07:54
Здоровье
Доктор Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
В эфире программы «Соловьев Live» главврач ГКБ № 71 г. Москвы Александр Мясников сообщил, что применение аппаратов ИВЛ имеет некоторые риски.
Твой Континент 06:45
Общество
Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия
За последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии.
Парламентская газета 09 апреля в 08:15
Общество
Мурашко оценил поведение россиян во время пандемии
Глава Минздрава Михаил Мурашко выразил мнение, что граждане РФ пока не прочувствовали всю ответственность, которую необходимо взять на себя в связи с пандемией коронавируса, и не осознают в полной мере угрозы заражения.
BFM.ru 05:53
Общество
Россияне нашли замену маскам для защиты от коронавируса
Новый способ защиты от коронавируса - пластиковые экраны для лица - набирает в России все большую популярность.
Российская газета 02:42
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
Общество
Власти Москвы назвали причину ужесточения мер из-за коронавируса
Ужесточение мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве произошло из-за нарушения жителями режима самоизоляции.
РБК 07:55
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Как заявлял представитель Бабкиной, пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор, коронавирус у нее не обнаружили.
РИА Новости 03:36
Здоровье
В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса
В Минздраве Челябинской области сообщили ИА «Уральский меридиан», что в области зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса за сутки.
Уральский меридиан 01:40
Общество
В Москве 40 поликлиник перепрофилируют для борьбы с коронавирусом
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице 40 зданий поликлиник будут перепрофилированы в амбулаторные центры диагностики коронавируса.
RT на русском 07:31
Музыка
Баста выбрал финалистов шоу «Голос. Дети»
Баста поблагодарил молодых исполнительниц за то, как они реализовали идею номера, и выбрал Софью Льорет, после чего две младшие участницы расплакались прямо на сцене и Дмитрию Нагиеву пришлось пустить в дело все свое обаяние, чтобы хоть немного их успокоить.
Газета.Ru вчера в 17:02
Шоу-бизнес
Модель Ксения Пунтус показала шрамы на теле после падения из окна
Отечественная модель Ксения Пунтус продемонстрировала шрамы на теле, которые остались у нее после падения из окна.
Актуальные Новости 08:02
Общество
Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за карантин
Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.
Интерфакс 06:45