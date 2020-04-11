Правительство расширило перечень отраслей экономики, более всего пострадавших от пандемии коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Раздел "Культура, организация досуга и развлечений" дополнен деятельностью в области демонстрации кинофильмов.

В России расширили список сфер экономики, пострадавших от коронавируса

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