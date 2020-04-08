Коронавирус
RT на русскомВ России расширили круг тестирующих на коронавирус лабораторий
Российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что было принято решение существенно расширить круг лабораторий, которые проводят тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Политика
Песков: отдельного обращения Путина по коронавирусу не запланировано
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отдельного обращения президента России Владимира Путина по коронавирусу на сегодня не запланировано.
Экономика
Украина подготовила новые претензии к Газпрому
Киев, 7 апреля 2020, 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост, и объявил о подготовке новых претензий Украины к Газпрому.
Политика
Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней
Президент Владимир Путин обсудил с вирусологами ситуацию с коронавирусом в России.
Экономика
Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах
За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Музыка
Леди Гага и Билли Айлиш выступят на музыкальном фестивале ВОЗ
На фестивале выступят Билли Айлиш и ее брат Финнеас, Леди Гага, Пол Маккартни, Элтон Джон, Стиви Уандер и многие другие музыканты.
Энергетика
Песков призвал не сравнивать различные сокращения нефтедобычи
Естественное сокращение добычи нефти из-за падения спроса и волатильности на рынке нельзя сравнивать с добровольными ограничениями, направленными на стабилизацию ситуации, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
Офис премьера Британии рассказал о состоянии Джонсона
Состояние больного COVID-19 премьера Британии Бориса Джонсона остается стабильным, он по-прежнему в реанимации, но реагирует на лечение, сообщил РИА Новости в среду представитель канцелярии премьера.
Общество
Верховный суд уточнил правила карантина для судов
Как и прежде, судам рекомендовано отказаться от личного приема граждан и рассматривать только самые безотлагательные дела.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Россия при благоприятном развитии событий к лету начнет выходить из ситуации с коронавирусом, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Общество
У российских строителей Белорусской АЭС нашли коронавирус
У пятнадцати сотрудников трех субподрядных организаций, приехавших на строительство Белорусской АЭС, нашли коронавирус, сообщили в инжиниринговом дивизионе "Росатома".
Происшествия
В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка
Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Общество
Большинство россиян не поверили официальной статистике по коронавирусу
Больше половины россиян не доверяют официальным данным о количестве заболевших и умерших во время эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей
Жители России могут получить ориентировочно по пятьдесят тысяч рублей из-за коронавируса.
Экономика
Кудрин оценил поддержку экономике в 5% ВВП, требуется еще 2–3%
По мнению председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, поддержка властями экономики России на фоне пандемии коронавируса превышает 5%. Однако требуется принятие мер еще на 2–3% ВВП, считает глава Счетной палаты.
Наука
В США создали вакцину против коронавируса в форме пластыря
Учёные из Медицинской школы Университета Питтсбурга объявили об успешном тестировании новой формы вакцины против коронавируса SARS-CoV-2.
Общество
Пандемия коронавируса: в США хотят использовать тяжелое состояние Бориса Джонсона, чтобы выбить деньги с Китая
Деньги не вернут людей, умерших от коронавирусной инфекции, однако это не означает, что США не должны получить эти деньги.
Политика
«Единая Россия» исключила замглавы Минпромторга из партии
Заместитель министра промышленности и торговли, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников исключен из "Единой России" за хамское поведение.
Общество
В Астраханской области ушел в отставку глава минздрава
Министр здравоохранения Астраханской области Федор Орлов подал в отставку, об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Наука
В Индийском океане обнаружили гигантскую сифонофору
Гигантскую 47-метровую сифонофору, плавающую в водах Индийского океана, сняли на видео (смотрите ролик ниже) участники исследовательской экспедиции, которую проводит институт Schmidt Ocean Institute.
Политика
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова возбудила дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за возможных противоправных действий при назначении судей Верховного суда, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора.
Шоу-бизнес
Нюша повторила образ Анджелины Джоли
Певица упомянула героя ленты «Мистер и миссис Смит» — на съемках этой картины у Анджелины Джоли и Брэда Питта завязался роман.
Общество
Жители Карелии показали, как выглядит продуктовый набор для школьников
Сегодня, 7 апреля, школьники из малоимущих семей в Карелии начали получать продуктовые наборы.
Происшествия
В Оренбургской области за сутки выявили 19 случаев коронавируса
В Оренбургской области медики за сутки выявили 19 человек с предварительно положительным тестом на коронавирус.
Политика
В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне
Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Шоу-бизнес
Анна Курникова поделилась редким фото с подросшей младшей дочерью
30 января на свет появилась их дочь Маша. Девочка стала третьим ребенком пары. У девочки есть старший брат Николас и сестра Люси.
Общество
Роструд разъяснил, за что могут уволить во время пандемии
Отсутствие прибыли у компании не может быть основанием для увольнения сотрудников даже в период пандемии, рассказали в Роструде.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Происшествия
В жилом доме в Нижегородской области произошел взрыв
ЧП произошло в селе Филинское Вачского района области. Взрыв прогремел на первом этаже двухэтажного двухподъездного дома.
Общество
«Ковидофобия»: столичные психологи открыли новое заболевание
Все чаще москвичи обращаются в службу психологической помощи из-за страха перед коронавирусом.