с чего всё началось

В соответствии с Налоговым кодексом (ст. 362) транспортный налог для включенных в список Минпромторга новых автомобилей стоимостью более 3 млн руб. увеличивается на 10%, для автомобилей дороже 5 млн руб. — вдвое, а для автомобилей дороже 10 млн руб. — втрое.

В список облагаемых налогом на роскошь машин добавили Honda и Mazda

Экономика Дмитрий Стрежнев вдыхает ГАЗ «Объединенная машиностроительная группа» (ОМГ) Дмитрия Стрежнева закрыла сделку по приобретению активов группы ГАЗ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Экономика Силуанов объяснил падение рубля Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.

Экономика Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.

Политика Тимошенко заявила о целенаправленном уничтожении Украины Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире телеканала "Наш" обрушилась с критикой на украинскую власть из-за падения промышленности в стране.

Религия В РПЦ ответили на требование закрыть храм в Италии из-за коронавируса У прихожан Русской православной церкви в Италии есть право не подчиняться требованию местных властей закрыть храм из-за коронавируса, заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.

Политика Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор по поводу обострения ситуации в сирийском Идлибе.

Космос Китайский аппарат изучил грунт Луны Аппарат «Чанъэ-4», запущенный в начале 2019 года, прислал новый массив данных о недрах спутника Земли.

Общество Как с 1 марта изменится жизнь россиян Как сообщает Today News Ufa, с 1 марта вступает в силу разрешение на ввоз на незарегистрированные в России лекарственные препараты, необходимые пациентам по решению врачебной комиссии.

Армия и оружие Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.