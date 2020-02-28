Авто

РБКРБКВ список облагаемых налогом на роскошь машин добавили Honda и Mazda

В соответствии с Налоговым кодексом (ст. 362) транспортный налог для включенных в список Минпромторга новых автомобилей стоимостью более 3 млн руб. увеличивается на 10%, для автомобилей дороже 5 млн руб. — вдвое, а для автомобилей дороже 10 млн руб. — втрое.
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с чего всё началось
Минпромторг России опубликовал расширенный список автомобилей
, к которым в 2020 году будет применяться повышающий коэффициент при расчёте транспортного налога.
Журнал Авто.ру10:34

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Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

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