Авто
РБКВ список облагаемых налогом на роскошь машин добавили Honda и Mazda
В соответствии с Налоговым кодексом (ст. 362) транспортный налог для включенных в список Минпромторга новых автомобилей стоимостью более 3 млн руб. увеличивается на 10%, для автомобилей дороже 5 млн руб. — вдвое, а для автомобилей дороже 10 млн руб. — втрое.
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с чего всё началось
Минпромторг России опубликовал расширенный список автомобилей, к которым в 2020 году будет применяться повышающий коэффициент при расчёте транспортного налога.Журнал Авто.ру10:34
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