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РИА НовостиРИА НовостиВ России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг включил в перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.
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В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг включил в перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru. В перечень включены автомобили средней стоимостью от трех миллионов рублей — всего 1298 моделей.
РИА Новости08:18

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В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

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Под налог на роскошь в этом году попали массовые машины

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В России расширен перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

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Минпромторг расширил налог на роскошь

RT на русском08:05

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