Авто
РИА НовостиВ России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Минпромторг включил в перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru. В перечень включены автомобили средней стоимостью от трех миллионов рублей — всего 1298 моделей.
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Армия и оружие
Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией
Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.
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Объявлены результаты вскрытия умерших от коронавируса
Китайские специалисты провели вскрытие пациента, умершего от вызванной коронавирусом пневмонии и выяснили, что инфекция, главным образом, поражает легкие.
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Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией
Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.
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Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина
Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
Экономика
Великобритания купила у России золото на рекордные $5 млрд
В 2019 году Великобритания заплатила за импорт российского золота в 12 раз больше, чем в 2018 году.
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В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Общество
В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
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Кудрявцева призналась, почему рассталась с Лазаревым
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Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
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Актер из культовых фильмов возглавил банду аферистов, рассказали в МВД
Полиция задержала банду аферистов во главе с бывшим актером, похищавших квартиры и деньги умерших москвичей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Кино
Netflix запустил рейтинг популярных фильмов и сериалов
Компания Netflix запустила новую функцию. Она представит пользователям самые популярные проекты. Топ-10 будет обновляться каждый день.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Авто
С конвейера сошла последняя модель Chevrolet Impala
Руководство компании General Motors официально объявило о том, что на днях с конвейера сошла последняя модель Chevrolet Impala.
Армия и оружие
Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море
Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
Общество
Как с 1 марта изменится жизнь россиян
Как сообщает Today News Ufa, с 1 марта вступает в силу разрешение на ввоз на незарегистрированные в России лекарственные препараты, необходимые пациентам по решению врачебной комиссии.
Здоровье
Составлен список продуктов и вещей на случай эпидемии коронавируса
Вспышка коронавируса не проходит бесследно: ученые ищут лекарства, врачи пытаются вылечить больных, а федеральное ведомство защиты гражданского населения и помощи при катастрофах составило список необходимых вещей и продуктов в случае эпидемии вируса COVID-19.
Армия и оружие
Объяснено нежелание Турции отступить в Идлибе
У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана есть несколько причин, которые мешают ему отступить в сирийской провинции Идлиб, а также заставляют жертвовать альянсом с Россией и вовлекать турецкую армию в кровавую войну.
Политика
Порошенко самостоятельно явился на допрос в ГБР
Экс-президент Украины Петр Порошенко самостоятельно явился в пятницу на допрос в Госбюро расследований (ГБР) после того, как ранее было принято решение о его принудительной доставке из-за постоянного игнорирования вызовов к следователям.
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас назвали дочь несуществующим русским именем
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас назвали свою новорожденную дочь Машей.
Шоу-бизнес
Петросян приходил к Степаненко после развода
Происшествия
Москвичка случайно убила сына-инвалида за отказ учить математику
На юго-западе Москвы 39-летняя женщина за нежелание учить математику ударила 9-летнего сына-инвалида в грудь, после чего ребенок скончался, передает mk.ru.
Общество
В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта
Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Экономика
Как в 2008. Акции на фондовых биржах переживают рекордный обвал
Рекордное падение индексов, сопоставимое с ситуацией кризиса 2008 года переживают фондовые биржи на этой неделе, сообщает 28 февраля Financial Times.
Финансы
Курс доллара превысил 66 рублей впервые с сентября 2019 года
Курс доллара в четверг, 27 февраля, поднялся выше 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Транспорт
В Госдуме предложили рассчитывать штрафы от стоимости автомобиля
Размер штрафов за нарушение правил дорожного движения должен рассчитываться исходя из коэффициента стоимости автомобиля, заявил «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов в четверг, 27 февраля.
Армия и оружие
Сирийские войска освободили три поселка на границе Идлиба и Хамы
Подразделения сирийской армии вернули под контроль населенные пункты Хирбет-Накус, Эль-Мансура и Телль-Васит, которые находятся у административной границы провинций Идлиб и Хама.
Политика
Клишас: единство страны и вера в Бога должны найти отражение в Конституции
Россия с учетом многонационального и многоконфессионального, культурного многообразия развивалась как государство, где вера в Бога, признание исторически сложившегося государственного единства многие века были основой развития государства и человека.