Минпромторг включил в перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru. В перечень включены автомобили средней стоимостью от трех миллионов рублей — всего 1298 моделей.

В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

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