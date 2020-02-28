Авто

ТАССТАССМинпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг РФ включил в перечень автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru, говорится в сообщении министерства.
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В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

РИА Новости08:18

Под налог на роскошь в 2020 году попали массовые автомобили

AutoNews08:08

Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

ТАСС08:15

В России расширили список автомобилей, попадающих под налог на роскошь

URA.Ru08:02

Список машин с повышенным налогом расширили

Телеканал 360°08:16

В России расширили список автомобилей, попадающих под «налог на роскошь»

Комсомольская правда07:55

Власти расширили налог на роскошь

News.ru08:00
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