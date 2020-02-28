Авто
ТАССМинпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Минпромторг РФ включил в перечень автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru, говорится в сообщении министерства.
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