Минпромторг РФ включил в перечень автомобилей стоимостью от 3 млн рублей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru, говорится в сообщении министерства.

Политика Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".

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