Авто

РИА НовостиРИА НовостиВ России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг включил в перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.
Читать в источнике
Комментировать254
с чего всё началось

В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг включил в перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru. В перечень включены автомобили средней стоимостью от трех миллионов рублей — всего 1298 моделей.
РИА Новости08:18

Подробнее о событии

В России расширен перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Автостат09:15

Минпромторг расширил налог на роскошь

RT на русском08:05

Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Автоновости дня08:23

В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

РИА Новости08:18

Под налог на роскошь в 2020 году попали массовые автомобили

AutoNews08:08

Под налог на роскошь в этом году попали массовые машины

CarsWeek.ru09:12

В России расширили список автомобилей, попадающих под «налог на роскошь»

Комсомольская правда07:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 09:54, Ашберн

Комментарии

Музыка

Панайотов опроверг новость о своём участии в Евровидении

Piter.tv вчера в 06:05
Экономика

Великобритания купила у России золото на рекордные $5 млрд

В 2019 году Великобритания заплатила за импорт российского золота в 12 раз больше, чем в 2018 году.
Газета.Ru 07:20
Политика

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:42
Общество

Папа римский из-за недомогания отменил аудиенции

Все официальные аудиенции у папы римского Франциска отменены, но понтифик отслужил утреннюю мессу и продолжает рабочие встречи, сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
Коммерсантъ 07:40
Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
Спорт

Российские гимнасты отказались от поездки в США из-за коронавируса

РБК 09:34
Авто

Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км

iReactor вчера в 22:54
Общество

АТОР обратилась к вице-премьерам из-за ситуации с COVID-2019

Туроператоры попросили правительство скорректировать сроки запрета продажи туров из-за коронавируса COVID-2019.
Вести.Ru 07:53
Футбол

Кадар перешел из киевского «Динамо» в клуб китайской Суперлиги

Sport24.ru 02:58
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
РИА Новости вчера в 02:19
Происшествия

Москвичка случайно убила сына-инвалида за отказ учить математику

На юго-западе Москвы 39-летняя женщина за нежелание учить математику ударила 9-летнего сына-инвалида в грудь, после чего ребенок скончался, передает mk.ru.
Газета.Ru 09:07
Происшествия

В Одессе обвиняемый в убийстве угрожал взорвать гранату в суде

Обвиняемый в убийстве Вячеслав Г. пронес в зал заседаний предмет, внешне схожий с гранатой, и угрожал подорвать себя и прокурора.
Российская газета 08:33
Шоу-бизнес

Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина

Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
News.ru вчера в 09:59
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем

Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Shraibikus News 06:23
Армия и оружие

Объяснено нежелание Турции отступить в Идлибе

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана есть несколько причин, которые мешают ему отступить в сирийской провинции Идлиб, а также заставляют жертвовать альянсом с Россией и вовлекать турецкую армию в кровавую войну.
Lenta.ru 06:59
Экономика

Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие

Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
Lenta.ru 02:00
Общество

В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта

Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Российская газета вчера в 23:01
Культура

В новом зале Свердловской филармонии появится оркестровая яма

В новом зале Свердловской филармонии появится оркестровая яма Проектировщики учли рекомендацию прославленного дирижера Валерия Гергиева.
Екатеринбург-ТВ 09:04
Происшествия

Следствие по делу Пола Уилана завершено

Следствие по делу обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана завершено. Об этом сообщила его адвокат Ольга Карлина.
RT на русском 09:07
Общество

Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова

Налоговая служба США инициировала судебные разбирательства против Олега Тинькова, основателя и главы совета директоров Тинькофф Банка.
Известия 08:24
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали гибель турецких военных в Идлибе

Турецкие военные в Идлибе погибли вне наблюдательных постов, это происходило во время наступления террористов.
RT на русском 08:00
Футбол

В Италии заразился коронавирусом профессиональный футболист

В Италии заразился коронавирусом 22-летний игрок футбольного клуба "Пьянезе", выступающего в Серии C. В минувшее воскресенье он пропустил матч своей команды из-за жара и общего недомогания.
Вестник Кавказа вчера в 09:20
Общество

В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Российская газета 06:43
Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение

Эхо Москвы вчера в 00:00
Футбол

Игрок «Локомотива» Джорджевич думал о получении российского паспорта

Газета.Ru 00:40
Музыка

YouTube удалил видео участников «Голос. Дети» за советскую песню

News.ru 07:00
Общество

Из Москвы депортируют 88 иностранцев в связи с коронавирусом

Из Москвы депортируют 88 иностранцев в связи с нарушением режима изоляции по коронавирусу, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 09:38
Политика

Лукашенко выразил готовность к интеграции с Россией без понуждения

Белоруссия по-прежнему привержена «реальной интеграции» с Россией в рамках Союзного государства, но без понуждения, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.
RT на русском вчера в 06:22
Общество

Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным

Воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений "Остров мечты", попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.
ТАСС вчера в 09:45
Армия и оружие

Yeni Şafak (Турция): после гнусной атаки в Идлибе Турция должна закрыть проливы! (Yeni Safak)

После гибели 33 турецких военных в результате атак, совершенных силами режима Асада в Сирии, все внимание обратилось на Турцию и шаги, которые она предпримет.
ИноСМИ 08:40
Как работают Яндекс.Новости?
Главное