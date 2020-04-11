В России расширен список пострадавших от коронавируса сфер экономики

В России расширен список пострадавших от коронавируса сфер экономики

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В документе, опубликованном на сайте правительства, говорится, что перечень дополнен деятельностью в сфере демонстрации кинофильмов и стоматологической практикой. 6 апреля глава правительства России Михаил Мишустин утвердил перечень наиболее пострадавших отраслей экономики.