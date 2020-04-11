Коронавирус
РИА НовостиВ России расширили список сфер экономики, пострадавших от коронавируса
Правительство расширило перечень отраслей экономики, более всего пострадавших от пандемии коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. Раздел "Культура, организация досуга и развлечений" дополнен деятельностью в области демонстрации кинофильмов.
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В документе, опубликованном на сайте правительства, говорится, что перечень дополнен деятельностью в сфере демонстрации кинофильмов и стоматологической практикой.RT на русском09:11
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Стоматологические клиники могут внести в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
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США вышли на первое место по числу жертв коронавируса: 18 860 человек, сообщил Университет Джона Хопкинса.
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Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
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Haval анонсировала новый Haval H5 для России
Китайская компания Haval анонсировала премьеру в России нового рамного внедорожника Haval H5.
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В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
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