Общество
РИА НовостиВ России расширили список сильнодействующих веществ
Список запрещенных сильнодействующих препаратов расширился в России с 1 декабря, в него включили три "аптечных наркотика". Соответствующее постановление еще 7 июня подписал премьер Дмитрий Медведев. Список пополнился тремя сильнодействующими препаратами - это прегабалин, тапентадол и тропикамид.
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Оборот трех наркосодержащих лекарств с 1 декабря попадает под уголовную статью
BFM.ru29 ноября в 11:09
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Гол на свой счет записал Ти Джей Оши. На 29-й минуте шайба россиянина Александра Овечкина вывела «Кэпиталс» вперед.
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Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Учёные назвали профессию самых здоровых и живучих российских мужчин
Проанализировав смертность от определённых причин, учёные пришли к выводу, что имеющие опыт полётов космонавты в целом меньше рискуют умереть от травм и различных заболеваний, чем среднестатистический российский мужчина, передаёт РИА Новости.
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Устроившего пьяную езду депутата из Пензы исключили из «Единой России»
Севший за руль в состоянии алкогольного опьянения депутат Законодательного собрания Пензенской области Владимир Вдонин будет исключен из партии "Единая Россия".
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Самолёт с российскими туристами вылетел с Хайнаня в Казань
Самолёт авиакомпании I Fly вылетел из города Санья на китайском курортном острове Хайнань в Казань после двухдневной задержки рейса.
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Политика
В Госдепе обеспокоены российским законом об иноагентах
Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов.
Общество
Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов
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"Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики", — отмечается в заявлении.
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Председатель парламента ДНР Владимир Бидевка после пленарного заседания сообщил, что госграница республики установлена в пределах Донецкой области до начала гражданской войны на Украине в 2014 году.
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Российский музыкант Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, показал свою новую девушку.
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Политика
Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН
Украинские делегаты пытались сорвать выступление представителя России с докладом в ООН.
Экономика
На Кубани на налог от продажи «Магнита» реконструируют три водопровода
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Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Общество
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В 600 миллиардов рублей оценили строительство скоростной автотрассы «Меридиан», которая свяжет Китай и Европу, прорезав при этом Брянскую область.
Здоровье
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