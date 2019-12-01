Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России расширили список сильнодействующих веществ

Список запрещенных сильнодействующих препаратов расширился в России с 1 декабря, в него включили три "аптечных наркотика". Соответствующее постановление еще 7 июня подписал премьер Дмитрий Медведев. Список пополнился тремя сильнодействующими препаратами - это прегабалин, тапентадол и тропикамид.
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Внесение трех препаратов в список «аптечных наркотиков» объяснили

Телеканал 360°02:14

В России расширили список сильнодействующих веществ

РИА Новостивчера в 18:29

Три жизненно необходимых лекарства признали «аптечными наркотиками»

РБКвчера в 18:52

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

RT на русскомвчера в 18:30

Три лекарственных препарата в России приравняли к наркотикам

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Три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Известиявчера в 17:24

Оборот трех наркосодержащих лекарств с 1 декабря попадает под уголовную статью

BFM.ru29 ноября в 11:09
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:23, Ашберн
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
РИА Новости вчера в 17:30
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Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока» в обход Украины

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Космос

Rocket Lab перенесла запуск частично многоразовой ракеты Electron

Напомним, разработка сверхлёгкой ракеты Electron была завершена в 2017 году, с 2018 года компания Rocket Lab начала осуществление коммерческих запусков.
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Происшествия

Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
ТАСС вчера в 13:20
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Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком

Гол на свой счет записал Ти Джей Оши. На 29-й минуте шайба россиянина Александра Овечкина вывела «Кэпиталс» вперед.
Lenta.ru 02:15
Музыка

Российская инди-поп-группа THERR MAITZ выступит с зимним концертом

15 февраля 2020 г. в A2 состоится концерт российской инди-поп группы, основанной Антоном Беляевым, сообщает пресс-служба организаторов.
Сергиевские Куранты вчера в 02:05
Спорт

Сборная России по пляжному футболу проиграла Италии в полуфинале ЧМ

Сборная России по пляжному футболу не сумела выйти в финал проходящего в Парагвае чемпионата мира, уступив в дополнительное время команде Италии - 7:8. В воскресенье команда Михаила Лихачева сыграет за бронзу.
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Располневшая Мария Голубкина примерила образ стриптизерши

В Сети появился кадр, на котором Мария с явным лишним весом, позирует в образе девушки лёгкого поведения то ли стриптизёрши.
Bimru.ru 02:11
Футбол

Не смогли: Карпин в сердцах рассказал о матче с «Уралом»

Privet-Rostov.ru вчера в 13:06
Технологии

В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5

В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
Дни24 00:46
Общество

В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РБК вчера в 17:40
Здоровье

В регионах прошли пикеты в защиту медработников

По словам Коновалова, ни в одном из регионов — участников акции в защиту врачей не было меньше 30 человек.
РБК вчера в 10:02
Космос

Уфолог рассказал: NASA и Россия скрывают визиты инопланетян на МКС

NASA и космонавты из России скрывают нас стоящую правду о корабле инопланетян, находящемся совсем рядом со станцией МКС.
Evo-rus.com 00:56
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о своей болезни

Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:10
Наука

Учёные назвали профессию самых здоровых и живучих российских мужчин

Проанализировав смертность от определённых причин, учёные пришли к выводу, что имеющие опыт полётов космонавты в целом меньше рискуют умереть от травм и различных заболеваний, чем среднестатистический российский мужчина, передаёт РИА Новости.
News.ru вчера в 21:03
Политика

Устроившего пьяную езду депутата из Пензы исключили из «Единой России»

Севший за руль в состоянии алкогольного опьянения депутат Законодательного собрания Пензенской области Владимир Вдонин будет исключен из партии "Единая Россия".
Газета.Ru вчера в 14:31
Происшествия

Самолёт с российскими туристами вылетел с Хайнаня в Казань

Самолёт авиакомпании I Fly вылетел из города Санья на китайском курортном острове Хайнань в Казань после двухдневной задержки рейса.
RT на русском 01:43
Происшествия

Видео перестрелки в кафе в Карачаево-Черкесии появилось в сети

В интернете появилась запись с камер видеонаблюдения в кафе города Черкасска Карачаево-Черкесской Республики, где мужчина открыл огонь из травматического пистолета по девушке.
Газета.Ru 00:41
Политика

В Госдепе обеспокоены российским законом об иноагентах

Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов.
РИА Новости вчера в 13:30
Общество

Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
РБК 29 ноября в 08:12
Политика

МИД Греции ответил на «военную риторику» Эрдогана по Кипру

"Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики", — отмечается в заявлении.
РБК 00:20
Политика

Госграницу ДНР определили по всей территории Донецкой области

Председатель парламента ДНР Владимир Бидевка после пленарного заседания сообщил, что госграница республики установлена в пределах Донецкой области до начала гражданской войны на Украине в 2014 году.
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Шоу-бизнес

Рэпер Гуф показал свою новую девушку

Российский музыкант Алексей Долматов, известный как рэпер Гуф, показал свою новую девушку.
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Политика

Савченко рассказала об отвратительных встречах с Порошенко

Известия вчера в 23:50
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены

Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Uznayvse.ru вчера в 08:19
Политика

Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН

Украинские делегаты пытались сорвать выступление представителя России с докладом в ООН.
РЕН ТВ 28 ноября в 16:36
Экономика

На Кубани на налог от продажи «Магнита» реконструируют три водопровода

Напомним, в консолидированный бюджет региона поступило 15,1 миллиардов рублей от продажи 29,1 процентов акций розничной сети «Магнит».
КП - Кубань 29 ноября в 03:11
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru вчера в 03:40
Общество

В 2020 году приступят к гигантской трассе, которая прорежет Брянщину

В 600 миллиардов рублей оценили строительство скоростной автотрассы «Меридиан», которая свяжет Китай и Европу, прорезав при этом Брянскую область.
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В Роспотребнадзоре назвали основные пути заражения ВИЧ

Почти 60% новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в 2019 году произошли путем гетеросексуальных контактов, 39% обусловлены употреблением наркотиков, сообщает 1 декабря «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Известия вчера в 20:45
Как работают Яндекс.Новости?
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