Общество
РИА НовостиВ России расширили список сильнодействующих веществ
Список запрещенных сильнодействующих препаратов расширился в России с 1 декабря, в него включили три "аптечных наркотика". Соответствующее постановление еще 7 июня подписал премьер Дмитрий Медведев. Список пополнился тремя сильнодействующими препаратами - это прегабалин, тапентадол и тропикамид.
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Армия и оружие
Экспериментальный взвод «универсальных офицеров» создали в РФ
Минобороны России признало удачным эксперимент по доподготовке офицеров ВС РФ и выразило намерения применить этот опыт в программах военных училищ.
News.ru 28 ноября в 10:10
Политика
Эрдоган объявил дату запуска газопровода «Турецкий поток»
Южный Федеральный вчера в 22:36
Технологии
В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5
В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
Дни24 00:46
Общество
Косметолог предупредила о последствиях процедуры «губы дьявола»
В Instagram появился новый тренд — так называемые «губы дьявола» или «губы-осьминоги», ради получения которых девушки меняют контур губ, делая его более волнистым.
Известия вчера в 09:49
Общество
В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 29 ноября в 09:35
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт 29 ноября в 17:10
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 2 декабря по 8 декабря
Весы Вас ждет спокойный и радостный период.
Голос правды (ст. Полтавская) вчера в 23:00
Общество
Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии
Актер Леонардо Ди Каприо отверг обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару в спонсировании неправительственных организаций, которые могут быть связаны с лесными пожарами в Амазонии.
Lenta.ru вчера в 18:20
Общество
Народные приметы на 1 декабря покажут, какой будет зима
Говорили, что какая погода стоит 1 декабря, такая будет ближайшие три месяца.
Известия Мордовии вчера в 09:37
Политика
Задержанного за пьяную езду пензенского депутата исключили из ЕР
Депутата законодательного собрания Пензенской области Владимира Вдонина, задержанного за вождение в пьяном виде, исключили из "Единой России" и вывели из фракции в региональном парламенте, сообщается на сайте областного отделения партии.
РИА Новости вчера в 14:31
Общество
Мара Багдасарян собирается обратиться к Путину
Гонщица сообщила, что ее адвокат Давид Кемулария намерен обратиться к главе государства Владимиру Путину с просьбой провести расследование работы органов, отказавших Багдасарян в восстановлении водительских прав, и комиссии, лишившей ее отца гражданства.
Газета.Ru вчера в 09:12
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о своей болезни
Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:10
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
РИА Новости вчера в 17:30
Происшествия
Девять человек погибли при крушении самолета в США
В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Экономика
Украинские эксперты ошеломили прогнозом курса доллара
Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».
ГЛАС.RU вчера в 10:31
Энергетика
Мировые цены на нефть продолжают снижаться
Мировые цены на нефть продолжают снижаться в начале торгов в четверг, 28 ноября.
RT на русском 28 ноября в 00:05
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина
REGNUM вчера в 23:15
Общество
В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РБК вчера в 17:40
Энергетика
Новак ответил на предложение Украины отдать долг газом
Урегулирование спора о задолженности является одной из важнейших составляющих пакетного соглашения, которое обсуждается на российско-украинских переговорах, заявил министр энергетики России Александр Новак.
Газета.Ru 29 ноября в 15:28
Происшествия
На Ямале при пожаре в частном доме погибла девочка
РИА Новости 00:02
Общество
Обеспокоенный отец предложил 300 свиней за женитьбу на дочери
Lenta.ru 29 ноября в 06:29
Футбол
Определился последний соперник России по группе на Евро-2020
Сборная Финляндии стала третьим соперником команды России по группе В на чемпионате Европы по футболу 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 13:07
Финансы
Дожили: в Европе начинается пенсионный кризис
Голландская болезнь Первой жертвой пенсионного кризиса, о приближении которого неоднократно предупреждали экономисты, оказались Нидерланды.
РИА Новости 29 ноября в 00:20
Политика
Китай обвинил комиссара ООН во вмешательстве из-за статьи о Гонконге
Пекин считает высказывания верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о Гонконге вмешательством во внутренние дела.
РБК вчера в 22:37
Политика
Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах
Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
Российская газета вчера в 21:06
Политика
Земан выступил против преследования бывших руководителей Чехословакии
Чешский президент Милош Земан, комментируя решение полиции о возбуждении уголовных дел против бывших высокопоставленных деятелей социалистической Чехословакии, заявил, что посылать людей в возрасте 90 лет и старше в тюрьму не имеет смысла, им будет грозить смерть.
РИА Новости 28 ноября в 20:01
Происшествия
В Ленобласти нашли скелет пропавшей пенсионерки и 324 тыс. рублей
Известия вчера в 21:23
Общество
Письмо РАТЭК пока не дошло до Кремля
Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию.
Вести.Ru 29 ноября в 11:00
Здоровье
Роспотребнадзор перечислил основные пути заражения ВИЧ
За 10 месяцев 2019 года зарегистрировано почти 66 тысяч новых случаев заболевания ВИЧ, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, отметили в пресс-службе.
РИА Новости вчера в 19:09
Армия и оружие
Зеленский изменил воинские звания на Украине под стандарты НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым вводятся новые воинские звания для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны.
РИА Новости 29 ноября в 05:57