Общество
РИА НовостиВ России расширили список сильнодействующих веществ
Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
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с чего всё началось
Список пополнился тремя сильнодействующими препаратами - это прегабалин, тапентадол и тропикамид. Все они входят в перечень жизненно необходимых лекарств, но часто используются как наркотики.РИА Новости18:29
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