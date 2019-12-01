Список пополнился тремя сильнодействующими препаратами - это прегабалин, тапентадол и тропикамид. Все они входят в перечень жизненно необходимых лекарств, но часто используются как наркотики.

с чего всё началось

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