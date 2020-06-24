Общество
Секрет фирмыПутин расширил программу льготной ипотеки под 6,5%
Путин напомнил, что в апреле России запустили программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. По ней в Москве и Санкт-Петербурге можно купить квартиру стоимостью до 8 млн рублей, в регионах — до 3 млн рублей. Программой воспользовались уже 45 000 семей, подчеркнул Путин.
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Объем сделок после расширения программы льготной ипотеки может вырасти на 15% - эксперт
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