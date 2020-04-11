Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях

Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
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Первые клинические испытания вакцины проведут на 60 добровольцах

ТАСС06:55

Вакцину от коронавируса испытает новосибирский «Вектор»: нужны 60 добровольцев

Сиб.фм07:31

Стала известна дата начала испытаний вакцины от коронавируса на людях

Inc-news.ru08 апреля в 05:34

Тесты вакцины от коронавируса в России проведут на 60 добровольцах

РИА Новости06:22

В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях

RT на русском06:15

Первые испытания вакцины от коронавируса в России проведут на добровольцах

Коммерсантъ06:24

«Вектор» испытает вакцину от коронавируса на 180 добровольцах

Новосибирские новости08 апреля в 04:29
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 14:35, Ашберн
Общество

В Москве ввели новые ограничительные меры

В Москве с 13 по 19 апреля будет приостановлена работа каршеринга и ограничены услуги такси, говорится в указе мэра Сергея Собянина.
РБК вчера в 14:06
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Энергетика

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун сравнил новую сделку ОПЕК+ с Брестским миром.
РИА Новости 12:12
Армия и оружие

Пушилин пригрозил жесткими методами, если ВСУ не прекратят обстрелы

В противном случае ДНР оставляет за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами.
RuNews24.ru вчера в 01:25
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Музыка

Пухляш из Little Big снялся в клипе про самоизоляцию

Группа Cream Soda выпустила клип на хит группы «Хлеб» под названием «Плачу на техно». Видео сняли в одном из жилых комплексов в Москве.
МордовМедиа 10:09
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Общество

Песков допустил перенос Парада Победы

Газета.Ru 10:09
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Общество

Власти удалят данные электронных пропусков москвичей после карантина

Сегодня, 11 апреля, господин Собянин своим указом ввел пропускную систему электронных кодов для поездок по Москве и за город на автомобилях и в общественном транспорте.
Коммерсантъ 13:39
Общество

Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
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Здоровье

Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»

Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
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Происшествия

Россиянка убила мужа в ожидании результатов теста на коронавирус

Жительница Зеленограда убила гражданского мужа, пока ждала результатов теста на коронавирус, находясь на карантине.
Lenta.ru 13:28
11
Общество

Подмосковье вслед за Москвой вводит электронные пропуска

Воробьев уточнил, что пропуск будет действовать как в Московской области, так и в самой столице Ранее о введении электронных пропусков для поездок на любом транспорте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Взгляд.ру 13:10
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Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
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Происшествия

После бунта и пожара в ангарской колонии нашли погибшего

Мертвого заключенного нашли при разборе завалов в колонии №15 строгого режима в Иркутской области.
НТВ 05:09
11
Общество

В Оренбуржье продлён режим самоизоляции

Оренбург, 11 апреля 2020, 16:05 — REGNUM В Оренбургской области режим самоизоляции продлен еще на неделю — до 19 апреля.
REGNUM 09:05
32
Общество

Василий Уткин заявил, что разочаровался в государстве

Уткин подчеркнул, что "много лет и десятилетий" скидывает долю своих заработков государству. Какую-то часть денег берет Пенсионный фонд.
Московский Комсомолец 04:44
2,5K
Общество

Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

РИА Новости 11:50
769
Общество

В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки

В Подмосковье 182 новых случая коронавируса зафиксировано за сутки Из них: ▪ 77 человек - от 18 до 45 лет ▪ 56 человек - от 46 до 64 лет ▪ 37 человек - от 65 до 88 лет ▪ И ещё 12 детей Всего на данный момент в Московской области выявлено 930 случаев заболевания.
Министерство здравоохранения МО вчера в 10:15
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Технологии

Valve запатентовала новый Steam Controller

На сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности появился патент Valve. Valve запатентовала новую версию Steam Controller.
Cyber.sports.ru 06:10
Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
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Футбол

Манчини вспомнил свои главные достижения в качестве игрока и тренера

Наставник сборной Италии Роберто Манчини вспомнил свои главные достижения в качестве футболиста и тренера.
Евро-футбол.ру 12:28
Общество

Правнук Толстого политолог Александр Некрасов умер в Лондоне

Политолог Александр Некрасов скончался на 64-м году жизни. Он являлся правнуком Льва Толстого и поэта Николая Некрасова.
Газета.Ru 13:38
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Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
2,4K
Авто

Появились первые фото салона кроссовера Kia Sonet

Новый субкомпактный кроссовер KIA Sonet, представленный на февральской выставке Auto Expo-2020 в качестве концепта, скоро станет серийным.
Автоновости дня 04:25
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Шоу-бизнес

Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
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Футбол

Премьер-министр Словении обвинил главу УЕФА в распространении коронавируса

Премьер-министр Словении Янез Янша обвинил главу Союза европейских футбольных ассоциации (УЕФА) Александера Чеферина в распространении коронавируса, передает theworldnews.net.
Газета.Ru 14:15
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
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Общество

США вышли на первое место по числу жертв коронавируса

США вышли на первое место по числу жертв коронавируса: 18 860 человек, сообщил Университет Джона Хопкинса.
РИА Новости 12:32
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Общество

Собянин побывал в лаборатории, где делают тесты на коронавирус

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин посетил лабораторию, в которой ищут способы справиться с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 08:45
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Экономика

ФРС США выделила $2,3 трлн для поддержки экономики страны

Федеральная резервная система (ФРС) США предприняла дополнительные шаги для поддержки экономики страны и объявила в четверг, 9 апреля, о новой программе в рамках антикризисного пакета на сумму $2,3 трлн.
Известия 09 апреля в 19:25
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Общество

В 30 городах Турции ввели комендантский час из-за коронавируса

Из-за распространения коронавируса в 30 городах Турции ввели комендантский час.
Деловое.ТВ 08:55
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Общество

В Китае хотят исключить собак из списка съедобных животных

Разработка нового списка животных, отнесенных к категории домашнего скота, в Китае связана со вспышкой пандемии коронавирусной инфекции, которая впервые была обнаружена у летучих мышей, следующими носителями могли быть панголины, после чего вирус передался человеку.
Аргументы и Факты вчера в 11:42
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Как работают Яндекс.Новости?
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