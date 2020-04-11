Коронавирус
RT на русскомВ России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
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Татьяна Буланова доставлена в больницу
Газета.Ru 15:30
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 14:25
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Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина
Ранее "Новая Кубань" писала, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 18 апреля.
Новая Кубань 11:06
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
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Шоу-бизнес
Оксана Самойлова попала в больницу с новорожденным сыном
Интернет-модель Оксана Самойлова, попала в медучреждение вместе со своим малышом Давидом.
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В РКБ в Уфе коронавирусом болеют и пациенты, и врачи
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Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ
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РЕН ТВ 15:29
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Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания.
Газета.Ru 11:09
Общество
Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
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Znak.com 04:23
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Ташуев: сейчас белорусский футбол по уровню выше российского
Бывший тренер «Краснодара», «Анжи», «Кубани» и солигорского «Шахтёра» Сергей Ташуев оценил уровень чемпионата Белоруссии по футболу.
RT на русском 15:17
Экономика
«Остро стоит проблема»: эксперт о монополизации ИТ-рынка
Директор Института права и развития ВШЭ-Сколково и Антимонопольного центра БРИКС Алексей Иванов в интервью "Газете.Ru" обратил внимание на проблемы, связанные с монополизацией ИТ-рынка.
Газета.Ru 08:20
Наука
Причина появления новых вирусов раскрыта
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые считают, что человечество само спровоцировало появление в природе новых вирусов, активно уничтожая дикую природу.
ToDay News Ufa 05:46
Общество
Предсказан рост числа дел о разводах и банкротствах в России
Предсказан рост числа дел о разводах, банкротствах и трудовых спорах в России.
Lenta.ru 14:42
Здоровье
Во Франции число жертв коронавируса превысило 13,8 тысячи человек
Число умерших от коронавируса в больницах и медико-социальных учреждениях Франции превысило 13,8 тысячи человек, заявил в субботу глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.
РИА Новости 13:47
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
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Религия
РПЦ порекомендовала верующим оставаться дома на Пасху
Накануне стало известно, что верующие не смогут посетить на Пасху кладбища, так как столичный мэр ввел ограничения на их посещение до окончания режима повышенной готовности.
Эхо Москвы вчера в 09:31
Наука
Испанские дельфины стали чаще болеть язвой желудка из-за червей-паразитов
Черви прикрепляются к стенкам желудка, из-за чего часто образуются язвы и формируется гранулематозная ткань.
N+1 03:52
Наука
Амазонию назвали одним из древнейших очагов земледелия
Находка ученых свидетельствует о том, что Амазония также является одним из древнейших очагов земледелия и входит в список регионов, где одомашнивание культур началось по окончании последнего ледникового периода.
Дилетант вчера в 09:37
Наука
Люди могут верить в ложные воспоминания
В ходе исследования, в котором участвовали 200 человек, ученые сделали выводы о том, что люди могут не отличать правдивую и навязанную другими информацию о них самих и о совершаемых ими поступках.
ToDay News Ufa 13:39
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Муфтий Ингушетии умер от коронавируса
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Коммерсантъ 10:16
Происшествия
В Смоленской области умер первый пациент с коронавирусом
В Смоленской области умер первый человек с коронавирусом, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 09:20
Общество
Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
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Кино
Проект перезагрузки «Восставших из ада» получил сценариста и режиссёра
Лос-Анджелес, США, 11 апреля 2020, 09:11 — REGNUM Стало известно, кто будет писать сценарий для предстоящей перезагрузки «Восставших из ада», и кто выступит в качестве режиссёра картины.
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Общество
Куйвашев разрешил работу парикмахерских
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил открыть парикмахерские в городах региона.
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Музыка
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В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
Наука
Ученые рассказали об уязвимости курильщиков к коронавирусу
Стало известно, что у курильщиков и людей с хронической обструктивной болезнью легких больше вероятности заразиться коронавирусом.
Экономика сегодня 07:14
Общество
Только 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу
Роспотребнадзор выяснил, что иммунитет к коронавирусу присутствует лишь у 3% россиян.
Российский Вестник вчера в 14:02
Общество
В Туле закрывают все скверы, набережные и зоны отдыха: полный список
В Тульской области до 19 апреля продлевается запрет на посещение парков.
Первый Тульский 10:20
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Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун сравнил новую сделку ОПЕК+ с Брестским миром.
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