Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях

Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
Читать в источнике
Комментировать225

Подробнее о событии

Первые клинические испытания вакцины проведут на 60 добровольцах

ТАСС06:55

Вакцину от коронавируса испытает новосибирский «Вектор»: нужны 60 добровольцев

Сиб.фм07:31

Добровольцы испытают на себе новосибирскую вакцину от коронавируса

Омск здесьвчера в 03:33

Тесты вакцины от коронавируса в России проведут на 60 добровольцах

РИА Новости06:22

В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях

RT на русском06:15

«Вектор» проведет первые испытания вакцины от вируса на 60 добровольцах

РБК06:03

Первые испытания вакцины от коронавируса в России проведут на добровольцах

Коммерсантъ06:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
Общество

Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
2,2K
Общество

Собянин рассказал о заявительном характере пропускной системы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пропускная система в Москве носит заявительный характер, каждый сможет получить пропуск.
RT на русском 12:58
Общество

США вышли на первое место по числу жертв коронавируса

США вышли на первое место по числу жертв коронавируса: 18 860 человек, сообщил Университет Джона Хопкинса.
РИА Новости 12:32
16
Культура

Ведущие концерта «Мы вместе» поблагодарили Проценко и его коллег «с передовой»

Life.ru 12:35
Авто

Названы пять производителей нержавеющих автомобилей

Кузов автомобиля отличается повышенной сопротивляемостью коррозии, благодаря процедуре гальванической оцинковки, в ходе которой все кузовные элементы погружаются в цинк под воздействием электрического тока.
Тарантас Ньюс 09:21
93
Общество

Губернатор штата Нью-Йорк заявил об «ужасающей стабильности» эпидемии

Число умерших от коронавируса в американском штате Нью-Йорк достигло 8627 человек, 11 апреля в ходе пресс-конференции заявил губернатор штата Эндрю Куомо.
ИА Красная Весна 12:40
Политика

Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
2,3K
Экономика

«Остро стоит проблема»: эксперт о монополизации ИТ-рынка

Директор Института права и развития ВШЭ-Сколково и Антимонопольного центра БРИКС Алексей Иванов в интервью "Газете.Ru" обратил внимание на проблемы, связанные с монополизацией ИТ-рынка.
Газета.Ru 08:20
Политика

Посол в России: пандемия не повлияет на график поставок Индии С-400

Ситуация с распространением коронавируса не отразится на графике выполнения военных контрактов России и Индии, в частности на поставках зенитных ракетных систем С-400.
ТАСС 08:39
2
Происшествия

Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии выбросил несколько столбов пепла

По ее данным, первый столб дыма и раскаленного пепла вулкан выбросил на высоту более чем 200 метров.
ТАСС 05:30
3
Общество

Рогозин обвинил НАСА и SpaceX в демпинге

Lenta.ru вчера в 23:32
339
Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
105
Политика

Россия и США договорились о создании рабочей группы по космосу

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская и американская стороны договорились о создании рабочей группы по космосу.
RT на русском 11:54
1
Общество

Врач рассказал, что коронавирус навсегда пришел

Новый коронавирус пришел к нам навсегда, и после пандемии он не исчезнет. Об этом заявил известный врач Александр Мясников.
Вечерний курьер 11:40
3
Общество

Воробьев объявил о введении пропускного режима в Подмосковье

Красногорск, 10 апреля 2020, 21:13 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о поэтапном введении в регионе пропускного режима.
REGNUM вчера в 14:13
704
Общество

Оперштаб обновил статистику по Подмосковью

В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru 10:58
128
Общество

Итальянская мафия занялась благотворительностью благодаря коронавирусу

Итальянские мафиозные банды занялись благотворительностью и стали помогать бедным слоям населения и развозить еду: из-за ситуации с коронавирусом многие теряют работу.
Lenta.ru вчера в 10:14
9
Происшествия

В Удмуртии шесть человек погибли, отравившись неизвестным веществом

Шесть человек скончались в результате отравления неизвестным химическим веществом, которое употребляли в качестве спиртного, сообщает СКР по региону.
РИА Новости 05:38
18
Здоровье

ВОЗ рекомендует Белоруссии усилить меры физического дистанцирования

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала Белоруссии принять дополнительные меры по физическому дистанцированию, запретив проведение массовых мероприятий.
ТАСС 09:17
87
Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
4K
Здоровье

Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»

Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
758
Происшествия

В Смоленской области умер первый пациент с коронавирусом

В Смоленской области умер первый человек с коронавирусом, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 09:20
26
Общество

Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

РИА Новости 11:50
548
Шоу-бизнес

Разин предрек Пугачевой и Галкину продажу вещей с аукционов

Известный продюсер Андрей Разин считает, что из-за пандемии коронавируса российские артисты понесут колоссальные убытки.
Территория новостей вчера в 10:52
14
Общество

Вениамин Кондратьев продлил карантин на Кубани

Карантин на Кубани продлен до 18 апреля. Об этом сегодня, 10 апреля, в видеообращении к гражданам сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Московский Комсомолец Краснодар вчера в 11:29
732
Общество

Собянин побывал в лаборатории, где делают тесты на коронавирус

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин посетил лабораторию, в которой ищут способы справиться с коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 08:45
9
Общество

В России расширен список пострадавших от коронавируса сфер экономики

Кабинет министров России расширил перечень отраслей экономики, которые наиболее пострадали из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 09:11
218
Шоу-бизнес

Медики вывели Надежду Бабкину из искусственной комы

Врачам даже пришлось ввести больную в медикаментозную кому.
Актуальные Новости 12:01
Армия и оружие

The National Interest напомнил о внушительном ракетном арсенале России

REGNUM вчера в 01:42
61
Происшествия

Муфтий Ингушетии умер от коронавируса

Коммерсантъ 10:16
223
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное