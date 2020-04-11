Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.

В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях

Общество Воробьев объявил о введении пропускного режима в Подмосковье Красногорск, 10 апреля 2020, 21:13 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о поэтапном введении в регионе пропускного режима. 647

Общество На всех въездах в Москву работают наряды полиции «На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве. 1K

Происшествия Заболевшая коронавирусом врач из Воронежа записала видеообращение Воронежский врач-реаниматолог, у которой тест на коронавирус дал положительный результат, записала видеообращение.

Происшествия Правду о больных коронавирусом раскрыла врач «скорой» По словам врача, инфекцию по городу могли разнести уже после того, как сдали все необходимые тесты на коронавирус.

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 4K

Общество ВОЗ: в Белоруссии начался новый этап эпидемии коронавирусной инфекции Женева, Швейцария, 11 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в республике начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции.

Космос Роскосмос за 6 млрд рублей создаст двигатель для аналога ракеты Маска Роскосмос планирует за 6 млрд рублей к 2025 году завершить создание метанового двигателя для использования в многоразовых космических ракетах-носителях, следует из материалов на сайте госзакупок. 3

Игры Assassin’s Creed II станет следующей бесплатной игрой в Uplay С 14 апреля в Uplay начнётся раздача третьей бесплатной игры во время пандемии коронавируса: после Child of Light и Rayman Legends пришла очередь Assassin's Creed II.

Общество Собянин предложил создать единую базу тестов на коронавирус Все результаты тестирований на коронавирус должны быть оцифрованы и внесены в единую базу, даже если это частные лаборатории, иначе их отключат от этой работы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Здоровье Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит» Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям. 168