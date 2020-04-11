Коронавирус
RT на русскомВ России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
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Вакцину от коронавируса испытают на 60 добровольцах, среди них есть разработчики
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Женева, Швейцария, 11 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в республике начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции.
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В ангарской колонии заключенные устроили бунт
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Шенгенскую зону могут закрыть до сентября, сообщил Макрон
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