Общество
The Penza PostВ России рассматривают новый вариант аттестации девятиклассников
Министр просвещения Сергей Кравцов сказал, что в ведомстве рассматривают вариант проведения аттестации девятиклассников на основе итоговых оценок.
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Девятиклассников могут аттестовать без экзаменов, по итоговым оценкам
Известия Мордовии03 мая в 04:08
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:16, Ашберн
Общество
ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён
Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
Здоровье
В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса
Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным.
BFM.ru 05:33
Политика
Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
Здоровье
31 новый случай коронавируса выявили в Оренбургской области за сутки
За сутки выявлен 31 новый пациент. За весь период выписаны 252 человека (17 — за последние сутки). В стационарах области сейчас 349 человек.
1743.ru 06:30
Общество
Умер член президиума РАН Евгений Микрин
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" подтвердила ТАСС смерть Евгения Микрина.
ТАСС 02:56
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз стал отцом
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета 02:31
Шоу-бизнес
Актриса Валентина Титова выживает на 10 тыс. рублей в месяц
Как объяснила Валентина Антиповна, 10 тыс руб. она сразу отдаёт за квартплату, поэтому на жизнь ей остаётся только половина от пенсии.
Bimru.ru вчера в 09:40
Авто
Новый Alpina D3 S 2021 года получит дизельную версию
Что касается отдачи, Alpina D3 S до 100 км/ч сможет разогнаться за 4,6 секунды. BMW M340d отличается теми же показателями.
Car.ru 08:55
Экономика
Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам
Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости 09:02
Здоровье
Главврач областного психоневрологического диспансера будет уволен
В Липецком областном психоневрологическом диспансере выявили острый дефицит медицинских халатов.
ГТРК Липецк 07:39
Наука
В Нидерландах учёные синтезировали антитело против коронавируса
Амстердам, 5 мая 2020, 13:48 — REGNUM Антитело, способное «победить новый коронавирус в лабораторных условиях», создано учёными из Утрехтского университета в Нидерландах.
REGNUM 06:48
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии
Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости 04:32
Общество
Китай начинает тестирование суверенной электронной валюты
Китай в ответ на атаки со стороны США объявил о начале тестирования новой цифровой валюты, которая в будущем сможет "отвязать" его от доллара.
Экономика сегодня 05:26
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления
Народная артистка России Надежда Бабкина, которую в апреле госпитализировали с пневмонией, дала первое интервью после выздоровления.
Lenta.ru 10:06
Здоровье
Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима
Регион пока не достиг плато по коронавирусу.
REGNUM 10:07
Общество
Британия стала первой по смертности от коронавируса в Европе
Британия стала первой в Европе по уровню смертности от коронавируса.
РЕН ТВ 09:42
Политика
Глава Нижнего Новгорода уйдет в отставку
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
Общество
В США прогнозируют удвоение числа жертв коронавируса
Ранее Дональд Трамп в своем очередном прогнозе сказал, что в стране могут умереть 100 тысяч человек с коронавирусом.
Эхо Москвы вчера в 14:30
Общество
Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe
"Фактически начинается строительство Baltic Pipe, то есть того известного газопровода, который пройдет сначала с норвежского шельфа до Дании, а потом через Данию в Польшу, на наше побережье", - заявил он.
ТАСС вчера в 02:54
Политика
Лукашенко пригласил глав других государств на парад Победы в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств посетить Минск и принять участие в параде Победы.
РБК 07:25
Общество
В семи районах Ленинградской области введут масочный режим
Обязательный масочный режим введут в Бокситогорском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах Ленинградской области, сообщили РИА Новости в областной администрации.
РИА Новости 09:40
Киберспорт
Amazon выпустит свой бесплатный шутер Crucible 20 мая
Бесплатный онлайновый боевик Crucible выйдет в Steam 20 мая.
Игромания.ру 10:39
Энергетика
Цена на нефть Brent поднялась выше $30
Стоимость фьючерса нефти Brent с поставкой в июле 2020 года превысила $30 за баррель.
Известия 10:04
Политика
Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Здоровье
В Минздраве прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Омской области
Будут работать хирурги, отделения реанимации, помощь пациентам, находящимся в отделениях ГБ № 1 будет оказана в полном объеме.
РИА СуперОмск 10:06