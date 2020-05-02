Общество

The Penza PostThe Penza PostВ России рассматривают новый вариант аттестации девятиклассников

2 фото
Министр просвещения Сергей Кравцов сказал, что в ведомстве рассматривают вариант проведения аттестации девятиклассников на основе итоговых оценок.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Девятиклассников могут аттестовать без экзаменов, по итоговым оценкам

Известия Мордовии03 мая в 04:08

В Минпросвещения рассматривают возможность отмены ОГЭ

Страна Советов on-line03 мая в 03:57

В России рассматривают новый вариант аттестации девятиклассников

The Penza Post02 мая в 02:16
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:16, Ашберн
Происшествия

Пять частных домов загорелись в Самаре

РБК 10:50
12
Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM 09:45
460
Здоровье

В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса

Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным.
BFM.ru 05:33
37
Политика

Трамп: США не имеют отношения к морскому вторжению в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о ситуации с морским вторжением в Венесуэлу.
Газета.Ru 11:00
81
Общество

Шеф-повар рассказал о меню на банкете в честь Дня Победы в Кремле

Наша версия 06:00
117
Здоровье

31 новый случай коронавируса выявили в Оренбургской области за сутки

За сутки выявлен 31 новый пациент. За весь период выписаны 252 человека (17 — за последние сутки). В стационарах области сейчас 349 человек.
1743.ru 06:30
27
Общество

Умер член президиума РАН Евгений Микрин

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" подтвердила ТАСС смерть Евгения Микрина.
ТАСС 02:56
995
Шоу-бизнес

Илон Маск в шестой раз стал отцом

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes.
Российская газета 02:31
7
Шоу-бизнес

Актриса Валентина Титова выживает на 10 тыс. рублей в месяц

Как объяснила Валентина Антиповна, 10 тыс руб. она сразу отдаёт за квартплату, поэтому на жизнь ей остаётся только половина от пенсии.
Bimru.ru вчера в 09:40
130
Авто

Новый Alpina D3 S 2021 года получит дизельную версию

Что касается отдачи, Alpina D3 S до 100 км/ч сможет разогнаться за 4,6 секунды. BMW M340d отличается теми же показателями.
Car.ru 08:55
Экономика

Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости 09:02
849
Здоровье

Главврач областного психоневрологического диспансера будет уволен

В Липецком областном психоневрологическом диспансере выявили острый дефицит медицинских халатов.
ГТРК Липецк 07:39
9
Наука

В Нидерландах учёные синтезировали антитело против коронавируса

Амстердам, 5 мая 2020, 13:48 — REGNUM Антитело, способное «победить новый коронавирус в лабораторных условиях», создано учёными из Утрехтского университета в Нидерландах.
REGNUM 06:48
369
Происшествия

Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Командир экипажа SSJ-100, который в прошлом году совершил жесткую посадку в Шереметьево, Денис Евдокимов в интервью Lenta.ru представил свою версию произошедшего.
РИА Новости 04:32
1,3K
Общество

Китай начинает тестирование суверенной электронной валюты

Китай в ответ на атаки со стороны США объявил о начале тестирования новой цифровой валюты, которая в будущем сможет "отвязать" его от доллара.
Экономика сегодня 05:26
6
Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 07:20
2,9K
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина дала первое интервью после выздоровления

Народная артистка России Надежда Бабкина, которую в апреле госпитализировали с пневмонией, дала первое интервью после выздоровления.
Lenta.ru 10:06
7
Здоровье

Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима

Регион пока не достиг плато по коронавирусу.
REGNUM 10:07
12
Общество

Британия стала первой по смертности от коронавируса в Европе

Британия стала первой в Европе по уровню смертности от коронавируса.
РЕН ТВ 09:42
2
Политика

Глава Нижнего Новгорода уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
335
Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
1,6K
Общество

В США прогнозируют удвоение числа жертв коронавируса

Ранее Дональд Трамп в своем очередном прогнозе сказал, что в стране могут умереть 100 тысяч человек с коронавирусом.
Эхо Москвы вчера в 14:30
353
Общество

Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe

"Фактически начинается строительство Baltic Pipe, то есть того известного газопровода, который пройдет сначала с норвежского шельфа до Дании, а потом через Данию в Польшу, на наше побережье", - заявил он.
ТАСС вчера в 02:54
137
Политика

Лукашенко пригласил глав других государств на парад Победы в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств посетить Минск и принять участие в параде Победы.
РБК 07:25
457
Общество

В семи районах Ленинградской области введут масочный режим

Обязательный масочный режим введут в Бокситогорском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах Ленинградской области, сообщили РИА Новости в областной администрации.
РИА Новости 09:40
18
Киберспорт

Amazon выпустит свой бесплатный шутер Crucible 20 мая

Бесплатный онлайновый боевик Crucible выйдет в Steam 20 мая.
Игромания.ру 10:39
Энергетика

Цена на нефть Brent поднялась выше $30

Стоимость фьючерса нефти Brent с поставкой в июле 2020 года превысила $30 за баррель.
Известия 10:04
127
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
2K
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
1,4K
Здоровье

В Минздраве прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Омской области

Будут работать хирурги, отделения реанимации, помощь пациентам, находящимся в отделениях ГБ № 1 будет оказана в полном объеме.
РИА СуперОмск 10:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное