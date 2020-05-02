Министр просвещения Сергей Кравцов сказал, что в ведомстве рассматривают вариант проведения аттестации девятиклассников на основе итоговых оценок.

Здоровье В Минздраве оценили защищенность курильщиков от коронавируса Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным. 37

Шоу-бизнес Илон Маск в шестой раз стал отцом Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал отцом в шестой раз. Матерью ребенка является певица Клэр Элис Буше, более известная как Grimes. 7

Авто Новый Alpina D3 S 2021 года получит дизельную версию Что касается отдачи, Alpina D3 S до 100 км/ч сможет разогнаться за 4,6 секунды. BMW M340d отличается теми же показателями.

Наука В Нидерландах учёные синтезировали антитело против коронавируса Амстердам, 5 мая 2020, 13:48 — REGNUM Антитело, способное «победить новый коронавирус в лабораторных условиях», создано учёными из Утрехтского университета в Нидерландах. 369

Общество Китай начинает тестирование суверенной электронной валюты Китай в ответ на атаки со стороны США объявил о начале тестирования новой цифровой валюты, которая в будущем сможет "отвязать" его от доллара. 6

Политика Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом Владимир Путин 6 мая проведет совещание, которое будет посвящено реализации принятых решений в рамках борьбы с COVID-19. 2,9K

Политика Глава Нижнего Новгорода уйдет в отставку Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. 335

Общество Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 1,6K

Общество В США прогнозируют удвоение числа жертв коронавируса Ранее Дональд Трамп в своем очередном прогнозе сказал, что в стране могут умереть 100 тысяч человек с коронавирусом. 353

Общество Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe "Фактически начинается строительство Baltic Pipe, то есть того известного газопровода, который пройдет сначала с норвежского шельфа до Дании, а потом через Данию в Польшу, на наше побережье", - заявил он. 137

Общество В семи районах Ленинградской области введут масочный режим Обязательный масочный режим введут в Бокситогорском, Выборгском, Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Приозерском и Тосненском районах Ленинградской области, сообщили РИА Новости в областной администрации. 18

Киберспорт Amazon выпустит свой бесплатный шутер Crucible 20 мая Бесплатный онлайновый боевик Crucible выйдет в Steam 20 мая.

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 1,4K