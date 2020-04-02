Коронавирус
Газета.RuВ России рассматривают различные сценарии парада Победы
Из-за распространения коронавирусной инфекции российские власти рассматривают несколько вариантов проведения парада Победы, сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК два источника, близких к Минобороны, и информатор, близкий к администрации президента.
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Из-за распространения коронавируса (COVID-19) власти рассматривают несколько сценариев проведения парада Победы, рассказали РБК два источника, близких к Минобороны, это подтвердил источник, близкий к администрации президента. В качестве основных собеседники РБК выделяют два.РБК01:59
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Общество
Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет
Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
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Лос-Анджелес, США, 2 апреля 2020, 09:33 — REGNUM Студия Universal Pictures решила перенести премьеру анимационной картины «Миньоны: Грювитация» на целый год из-за ситуации с распространением коронавируса.
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Еще семь случаев коронавируса подтверждены в Калининграде
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Российский лидер Владимир Путин работает над текстом нового обращения к россиянам.
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Россия рассчитывает на совместную работу с США в борьбе с COVID-19
Россия рассчитывает на совместную работу с США в борьбе с пандемией коронавируса.
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Порошенко увидел, что Россия «на коленях ползает»
В ответ в украинском МИД «включили все дипломатические двигатели», чтобы противостоять этой кампании России, и заявили, что санкции никакого отношения к пандемии не имеют.
Транспорт
Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов
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Гимнастка Яна Кудрявцева во второй раз станет мамой
Яна Кудрявцева заверила аудиторию, что это не первоапрельская шутка. Гимнастка решила больше не скрывать вторую беременность.
Политика
Лукашенко назвал головотяпством закрытие Россией границы с Белоруссией
Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир», комментируя решение Москвы закрыть границу с Белоруссией, заявил, что российским властям до его принятия нужно было сперва посоветоваться с Минском и предупредить о готовящихся мерах.
Происшествия
162 пассажира прилетели 1 апреля из Таиланда в Иркутскую область
Общество
В Карелии ограничили продажу алкоголя
В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано во «ВКонтакте».
Общество
За сутки в России зафиксирован 771 случай заражения коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за прошедшие сутки в России зарегистрирован 771 новый случай заболевания COVID-19.
Общество
Экономист Гуриев: В условиях жесткого карантина через два месяца многим россиянам будет нечего есть
По мнению профессора экономики института Sciences Po в Париже Сергея Гуриева, в условиях введения жесткого карантина через два месяца многим россиянам будет нечего есть.
Здоровье
Врач объявила альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета
Секрет успеха заключается в цинке и витаминах А и С. Как сообщают медики, чеснок и имбирь, конечно, хорошо способствуют укреплению иммунитета, однако защитить собственный организм можно и другими продуктами.
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Союз биатлонистов России (СБР), в лице исполнительного директора Сергея Голикова, обвинил главу СБР Владимира Драчева в растрате денег союза на супругу и ее нужды.
Общество
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Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Экономика
Банки зафиксировали резкий рост просьб россиян о кредитных каникулах
Российские банки за последние недели зафиксировали резкий рост просьб клиентов о кредитных каникулах, счет идет уже на сотни и даже тысячи запросов в день, пишет в четверг "Коммерсантъ" со ссылкой на опрошенных банкиров.
Общество
Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции
Московская городская дума в среду, 1 апреля, в двух чтениях приняла закон о поправках Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.
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Мозговые имплантаты напечатали на 3D-принтере
Группа инженеров Массачусетского технологического университета (MIT) разработала технологию печати мягких электродов для имплантации в головной мозг.
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В Италии стали бояться голода больше, чем коронавируса
Итальянцы начали бояться голода больше, чем коронавируса. Они перестали танцевать на балконах.
Общество
В ВОЗ рассказали, для кого коронавирус наиболее опасен
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.
Гаджеты
Huawei запустит бесконтактную оплату на своих смартфонах в России
Как пояснили в Huawei, бесконтактная оплата будет запущена через приложение «Кошелёк», которое на данный момент уже доступно в магазине приложений AppGallery, а в дальнейшем приложение будет предустанавливаться на новые смартфоны компании.