Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ России рассматривают различные сценарии парада Победы

Из-за распространения коронавирусной инфекции российские власти рассматривают несколько вариантов проведения парада Победы, сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК два источника, близких к Минобороны, и информатор, близкий к администрации президента.
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В Кремле и Минобороны обсудили альтернативные сценарии парада Победы

Из-за распространения коронавируса (COVID-19) власти рассматривают несколько сценариев проведения парада Победы, рассказали РБК два источника, близких к Минобороны, это подтвердил источник, близкий к администрации президента. В качестве основных собеседники РБК выделяют два.
РБК01:59

Подробнее о событии

В Кремле и Минобороны обсудили альтернативные сценарии парада Победы

РБК01:59

В России рассматривают различные сценарии парада Победы

Газета.Ru06:03

РБК назвал альтернативные сценарии проведения парада Победы

РИА Новости03:30

В Кремле и Минобороны рассматривают альтернативные сценарии парада Победы

Коммерсантъ03:23

РБК: в Кремле ищут новые варианты проведения парада Победы в условиях пандемии

URA.Ru02:37

Раскрыты альтернативные сценарии проведения парада Победы в Москве

Lenta.ru02:36

В Минобороны прокомментировали сообщения о возможном переносе парада Победы

Известия05:35
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Общество

Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет

Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
REGNUM 01:58
Кино

Кинокомпания Universal перенесла дату премьеры «Миньонов 2» на год

Лос-Анджелес, США, 2 апреля 2020, 09:33 — REGNUM Студия Universal Pictures решила перенести премьеру анимационной картины «Миньоны: Грювитация» на целый год из-за ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 02:33
Общество

Еще семь случаев коронавируса подтверждены в Калининграде

Interfax-Russia.ru - В Калининградской области выявлено сразу семь случаев заражения COVID-19, а общее число достигло 19, сообщили "Интерфаксу" в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс - Россия 04:16
Общество

Петербург принял самолет из Катара с 128 пассажирами

ТАСС 07:28
Шоу-бизнес

Лев Лещенко обратился к поклонникам

Наша версия 07:27
Политика

Путин выступит с новым обращением к россиянам

Российский лидер Владимир Путин работает над текстом нового обращения к россиянам.
RT на русском 06:01
Политика

Россия рассчитывает на совместную работу с США в борьбе с COVID-19

Россия рассчитывает на совместную работу с США в борьбе с пандемией коронавируса.
РЕН ТВ 07:30
Общество

Путин объяснил проведение совещания с кабмином дистанционно

Президент России Владимир Путин объяснил проведение совещаний в удаленном режиме весьма напряженной обстановкой в стране, связанной с коронавирусом.
РБК вчера в 10:44
Интернет

Microsoft Edge в марте стал вторым самым популярным браузером

Microsoft Edge в марте стал вторым самым популярным браузером, тогда как лидерство по-прежнему удерживает Google Chrome.
Astera 06:59
Шоу-бизнес

Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова

Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
NewInform вчера в 08:39
Политика

Порошенко увидел, что Россия «на коленях ползает»

В ответ в украинском МИД «включили все дипломатические двигатели», чтобы противостоять этой кампании России, и заявили, что санкции никакого отношения к пандемии не имеют.
REGNUM 04:25
Транспорт

Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

Общественное телевидение России 07:31
Шоу-бизнес

Дана Борисова призналась, что работала эскортницей

Блондинка призналась, что работала в эскорте, приезжала к клиентам пьяной и занималась сексом за деньги.
Что происходит 03:56
Шоу-бизнес

Гимнастка Яна Кудрявцева во второй раз станет мамой

Яна Кудрявцева заверила аудиторию, что это не первоапрельская шутка. Гимнастка решила больше не скрывать вторую беременность.
Летидор вчера в 12:35
Политика

Лукашенко назвал головотяпством закрытие Россией границы с Белоруссией

Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир», комментируя решение Москвы закрыть границу с Белоруссией, заявил, что российским властям до его принятия нужно было сперва посоветоваться с Минском и предупредить о готовящихся мерах.
РБК 07:37
Происшествия

162 пассажира прилетели 1 апреля из Таиланда в Иркутскую область

АиФ Иркутск вчера в 23:28
Общество

В Карелии ограничили продажу алкоголя

В Карелии ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее распоряжение главы региона Артура Парфенчикова опубликовано во «ВКонтакте».
RT на русском 31 марта в 20:15
Общество

За сутки в России зафиксирован 771 случай заражения коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за прошедшие сутки в России зарегистрирован 771 новый случай заболевания COVID-19.
Газета.Ru 05:10
Общество

Экономист Гуриев: В условиях жесткого карантина через два месяца многим россиянам будет нечего есть

По мнению профессора экономики института Sciences Po в Париже Сергея Гуриева, в условиях введения жесткого карантина через два месяца многим россиянам будет нечего есть.
Эхо Москвы 03:53
Здоровье

Врач объявила альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета

Секрет успеха заключается в цинке и витаминах А и С. Как сообщают медики, чеснок и имбирь, конечно, хорошо способствуют укреплению иммунитета, однако защитить собственный организм можно и другими продуктами.
ToDay News Ufa вчера в 11:32
Биатлон

СБР обвинил Драчева в растрате денег на жену

Союз биатлонистов России (СБР), в лице исполнительного директора Сергея Голикова, обвинил главу СБР Владимира Драчева в растрате денег союза на супругу и ее нужды.
МК-Спорт 07:25
Общество

Роспотребнадзор дал россиянам советы по покупкам на время карантина

Специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору продуктов в условиях распространения COVID-19.
Газета.Ru 03:59
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 31 марта в 05:18
Экономика

Банки зафиксировали резкий рост просьб россиян о кредитных каникулах

Российские банки за последние недели зафиксировали резкий рост просьб клиентов о кредитных каникулах, счет идет уже на сотни и даже тысячи запросов в день, пишет в четверг "Коммерсантъ" со ссылкой на опрошенных банкиров.
Интерфакс 03:31
Общество

Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции

Московская городская дума в среду, 1 апреля, в двух чтениях приняла закон о поправках Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание за нарушение режима самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.
РБК вчера в 11:28
Кино

Вышел тизер продолжения «Поезда в Пусан»

News.ru 04:56
Наука

Мозговые имплантаты напечатали на 3D-принтере

Группа инженеров Массачусетского технологического университета (MIT) разработала технологию печати мягких электродов для имплантации в головной мозг.
News.ru 30 марта в 17:17
Общество

В Италии стали бояться голода больше, чем коронавируса

Итальянцы начали бояться голода больше, чем коронавируса. Они перестали танцевать на балконах.
Деловое.ТВ 06:44
Общество

В ВОЗ рассказали, для кого коронавирус наиболее опасен

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.
ТАСС 07:43
Гаджеты

Huawei запустит бесконтактную оплату на своих смартфонах в России

Как пояснили в Huawei, бесконтактная оплата будет запущена через приложение «Кошелёк», которое на данный момент уже доступно в магазине приложений AppGallery, а в дальнейшем приложение будет предустанавливаться на новые смартфоны компании.
Rambler News Service 04:48
Как работают Яндекс.Новости?
9 маяБольше новостей по теме
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