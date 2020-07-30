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Gazeta.SPb
Gazeta.SPb

В России рассмотрят инициативу об увеличении пособия по безработице

В Федерации оптимальным размером для минимального пособия считают прожиточный минимум в каждом из отдельных регионов за второй квартал 2019 года. Максимум выплат же должен равняться уровню средней зарплаты зафиксированной в каждом из городов России.В источнике
С чего всё началось
Известия

Биржа с трудом: пособия по безработице предложили увеличить в разы

В Минтруде готовы изучить предложение, но подчеркивают, что пособие не должно заменять зарплату. Предложение на миллиарды Письмо с предложениями о размерах пособия по безработице в 2021 году за подписью зампреда ФНПР Давида Кришталя было направлено в РТК 27 июля.
Известия29 июля в 17:01
Подробнее о событии
iReactor

В Госдуме одобрили идею об увеличении пособий по безработице

iReactor06:16
РЕН ТВ

Эксперты назвали альтернативу резкому повышению пособий по безработице

РЕН ТВ29 июля в 21:36
Известия

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Известия30 июля в 04:59
Газета.Ru

Пособия по безработице в России могут увеличить в разы

Газета.Ru30 июля в 02:48
РИА Новости

В России предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз

РИА Новости30 июля в 02:38
RT на русском

В Совфеде оценили ситуацию с пособиями по безработице

RT на русском30 июля в 11:47
ТАСС

«Известия»: профсоюзы предлагают увеличить размеры пособия по безработице в несколько раз

ТАСС29 июля в 19:31

В России готовится введение одного налога вместо четырех

Реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении единого оборотного налога в размере 6,2% взамен четырёх основных налогов – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, отмечается в документе министерства, который цитирует "Парламентская газета".
В России готовится введение одного налога вместо четырех
Вести.Ruвчера в 09:46
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Украина предъявила обвинение задержанным в Минске российским гражданам

Генеральная прокуратура Украины предъявила задержанным в Минске гражданам России обвинение, а также обратилась к республиканским правоохранителям с просьбой об их временном аресте, сообщили в пресс-службе ведомства.
Экономика сегоднявчера в 13:11
2,5K

В Крыму суд арестовал руководителей филиала Росгранстроя

Как рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю, директор и замдиректора филиала вступили в преступный сговор и потребовали взятку у фирмы, с которой в декабре 2017 и январе 2019 годов были подписаны госконтракты на содержание имущества 10 пунктов пропуска через госграницу России на территории Крыма.
Российская газета05:48
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Социальная изоляция повышает риск ожирения у женщин

Как сообщает ToDay News Ufа, выяснилось, что женщины с очень низким числом социальных контактов или вовсе их отсутствием больше других подвержены риску развития ожирения, в то время как у мужчин с таким же положением риск ожирения гораздо ниже.
ToDay News Ufaвчера в 13:27
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Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

Хабаровск, 1 августа 2020, 00:10 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на расследование оппозиционного блогера Алексея Навального, который утверждает, что у политика якобы есть дом за 100 млн рублей.
REGNUM17:10
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Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд

Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru04:55
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