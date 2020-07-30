Экономика
Gazeta.SPbВ России рассмотрят инициативу об увеличении пособия по безработице
В Федерации оптимальным размером для минимального пособия считают прожиточный минимум в каждом из отдельных регионов за второй квартал 2019 года. Максимум выплат же должен равняться уровню средней зарплаты зафиксированной в каждом из городов России.
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с чего всё началось
В Минтруде готовы изучить предложение, но подчеркивают, что пособие не должно заменять зарплату. Предложение на миллиарды Письмо с предложениями о размерах пособия по безработице в 2021 году за подписью зампреда ФНПР Давида Кришталя было направлено в РТК 27 июля.Известия29 июля в 17:01
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Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
Общество
СК Белоруссии: задержанные россияне были допрошены с участием защиты
Представитель СК Белоруссии Александр Агафонов заявил, что задержанные в Минске граждане РФ были допрошены с участием защитников, их показания оказались противоречивы, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 14:35
Общество
В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса
Минздрав ожидает еще двух заявлений на клинические испытания вакцины от COVID-19.
Коммерсантъ 03:38
Здоровье
В Челябинской области за сутки выявили 119 новых случаев коронавируса
По данным минздрава региона на 1 августа, продолжают лечение 3602 южноуральца. За прошедшие сутки выписаны из больниц 206 пациентов.
Вечерний Челябинск 02:36
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве после смерти семьи на алтайской турбазе
РБК вчера в 10:14
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 июля в 17:01
Общество
Устроившему масштабный взлом Twitter-аккаунтов грозит 20 лет тюрьмы
Власти США выдвинули обвинения против жителя Великобритании и двух американцев - считается, что именно они осуществили масштабный взлом Twitter-аккаунтов в середине июля.
РЕН ТВ вчера в 17:59
Здоровье
На Украине начали действовать новые правила карантина
Новые правила адаптивного карантина введены на Украине с 1 августа, регионы страны поделены на четыре зоны в зависимости от эпидемической ситуации.
ТАСС 03:24
Спорт
World Athletics предоставила ВФЛА отсрочку для уплаты штрафа
RT на русском вчера в 03:25
Политика
Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией из-за коронавируса
"По полученной информации, российской стороной сегодня действительно был усилен контроль пересечения границы по персонифицированному учету граждан как России, так и Беларуси в целях контроля соответствующих категорий въезжающих и выезжающих граждан в рамках распоряжений штаба правительства России по борьбе с коронавирусом", - объяснило посольство.
Интерфакс вчера в 12:13
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Здоровье
Число больных коронавирусом в Ростовской области превысило 13 тысяч
На 1 августа в Ростовской области у 13 074 человек выявлен коронавирус. Показатель заболеваемости — 311 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:32
Экономика
Власти решили снизить первый взнос для льготной ипотеки до 15%
Правительство решило снизить размер первоначального взноса с 20 до 15% по программе льготной ипотеки, позволяющей взять жилищный кредит на новостройки под 6,5% годовых, сообщили РБК источник на финансовом рынке, собеседник в одном из госбанков и источник, близкий к правительству.
РБК 04:00
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:10
Здоровье
За сутки в Свердловской области выявили 210 случаев коронавируса
Уральский меридиан вчера в 03:36
Автоспорт
Квят потеряет пять мест на старте Гран-при Великобритании
По данным журналиста Криса Медланда, из-за нарушения регламента соревнований уроженец Уфы получит штраф в пять позиций на стартовой решетке Гран-при Великобритании.
Bookmaker-ratings.ru 02:20
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей
REGNUM вчера в 17:10
Происшествия
Суд отменил приговор Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне
Известия вчера в 15:34
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с автобусом под Калининградом
Авария с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса произошла в субботу утром на автотрассе под Калининградом, один человек погиб, четверо пассажиров автобуса травмированы.
ТАСС 04:40
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвине Набиуллиной продумать новые меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках.
РБК вчера в 04:06
Футбол
«Арсенал» победит «Челси» в финале Кубка Англии 1 августа
«Арсенал» в полуфинале Кубка Англии выбил «Манчестер Сити» и теперь имеет единственный шанс пробиться в еврокубки через победу над «Челси».
ODDS.ru 30 июля в 02:29
Экономика
ВВП Евросоюза снизился во втором квартале на 14,4%
Брюссель, 31 июля 2020, 12:48 — REGNUM Согласно предварительной оценке, ВВП Европейского союза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
REGNUM вчера в 05:48
Космос
Европейские спутники будут контролировать выбросы углекислого газа
Европейское космическое агентство подписало в пятницу контракт с немецкой компанией OHB System AG на разработку спутников для наблюдения за выбросами углекислого газа, вызывающими парниковый эффект, в рамках программы Copernicus.
ТАСС 04:09
Общество
В ОАЭ ввели в строй первую в арабских странах атомную электростанцию
Первая в арабских странах АЭС введена в эксплуатацию в ОАЭ в субботу, сообщает межарабское издание Gulf News со ссылкой на вице-президента и премьер-министра страны, шейха эмирата Дубай Мухаммеда бин Рашида аль-Мактума.
Интерфакс 05:07
Фигурное катание
Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая
Газета.Ru вчера в 18:50
Общество
Охлобыстин рассказал, что изменилось в «Современнике» без Ефремова
Московский Комсомолец вчера в 21:53
Общество
Росавиация не комментирует данные о полном возобновлении авиасообщения
Росавиация не комментирует информацию о том, что обсуждается открытие Россией авиасообщения со всеми странами с 11 августа, сообщила РИА Новости представитель ведомства.
РИА Новости 02:15
Общество
Строительство «Северного потока-2» разрешили возобновить 3 августа
Сообщается, что 3 августа истекает срок обжалования нового разрешения Дании на использование судов с якорным позиционированием.
Evo-rus.com 01:49