Экономика

ИзвестияИзвестияПрофсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе. «Известия» ознакомились с соответствующим обращением организации в четверг, 30 июля.
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с чего всё началось

Биржа с трудом: пособия по безработице предложили увеличить в разы

В Минтруде готовы изучить предложение, но подчеркивают, что пособие не должно заменять зарплату. Предложение на миллиарды Письмо с предложениями о размерах пособия по безработице в 2021 году за подписью зампреда ФНПР Давида Кришталя было направлено в РТК 27 июля.
Известия29 июля в 17:01

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«У нас денег нет»: почему не поднимут пособие по безработице, рассказал эксперт

Комсомольская правда04:06

В Совфеде оценили ситуацию с пособиями по безработице

RT на русскомвчера в 11:47

«Известия»: профсоюзы предлагают увеличить размеры пособия по безработице в несколько раз

ТАСС29 июля в 19:31

Пособия по безработице в России могут увеличить в разы

Газета.Ruвчера в 02:48

В России предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз

РИА Новостивчера в 02:38

Эксперты назвали альтернативу резкому повышению пособий по безработице

РЕН ТВ29 июля в 21:36

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Известиявчера в 04:59
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Политика

Трамп предложил перенести президентские выборы в США

В серии твитов Трамп написал, что ”всеобщее голосование по почте” сделает выборы в ноябре ”самыми неточными и фальсифицированными в истории”, и это станет ”серьезным позором для США”.
Вестник Кавказа вчера в 22:00
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Политика

Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки

Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59
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Футбол

«Винлайн» станет новым спонсором «Краснодара»

Букмекерская компания «Винлайн» станет новым спонсором «Краснодара», сотрудничество начнется с сезона-2020/21, сообщает Metaratings.
Bookmaker-ratings.ru 03:24
Общество

Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве

Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19.
Ведомости вчера в 11:44
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Происшествия

Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа

1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.
Lenta.ru вчера в 07:18
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Происшествия

Прокурор просит приговорить экс-главу Удмуртии к 13 годам колонии

RT на русском 04:28
Политика

В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко

В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
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Здоровье

Популярное в России блюдо названо опасным для сосудов и сердца

Не рекомендуется часто включать картофельное пюре в свой рацион, избыток холестерина в крови может привести к развитию серьезных заболеваний, например, атеросклероза, инфаркта миокарда, нарушения кровообращения в мозгу и ожирению.
Evo-rus.com 04:04
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Происшествия

В Омске мужчина напал в подъезде на шестилетнюю девочку

REGNUM 00:34
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Путешествия

Турпоток в Турцию уменьшился на 75%

Количество российских туристов даже в оптимистичном варианте уменьшится вдвое по сравнению с прошлогодним показателем: было 7 млн в 2019, прогнозируется 3−3,5 млн в текущем году.
Евразия Daily 02:06
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Путешествия

Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Газета.Ru вчера в 22:16
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Общество

Сенат США обвинил аукционные дома в продаже картин братьям Ротенбергам

НТВ 29 июля в 17:38
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Происшествия

Число жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму увеличилось до девяти

Число жертв столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе «Таврида» в Крыму увеличилось до девяти. Об этом сообщили в местном Минздраве.
RT на русском 02:39
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Баскетбол

«Лейкерс» обыграли «Клипперс» в матче возобновленного сезона НБА

РИА Новости 00:49
Армия и оружие

Минобороны сообщило о перехвате двух самолетов США над Черным морем

Российский Су-27 над Черным морем совершил перехват двух американских самолетов-разведчиков.
РБК вчера в 14:03
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Политика

МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

МИД РФ отреагировал на задержание 33 российских граждан в Белоруссии.
RT на русском 03:29
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Финансы

Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля

Курс доллара растет на 0,36% — до ₽73,38. Евро укрепляется к рублю девять торговых сессий подряд.
РБК 03:06
Шоу-бизнес

Максим Фадеев показал совместное фото с 20-летней женой

На последнем же снимке, которым поделился Фадеев в своем микроблоге, его с женой вообще невозможно узнать.
7Дней.ру вчера в 16:40
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Политика

В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия вчера в 19:35
44
Политика

США ввели новые санкции против военных программ Ирана

США вводят новые санкции в отношении Ирана, действие которых ограничит поставки продукции, используемой Тегераном для ядерной, ракетной и военной программ.
РБК вчера в 19:46
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Шоу-бизнес

«Она же прямо великая!» — Высоцкая похвасталась сумкой, которой более ста лет

Недавно в своем новом шоу на YouTube она показала настоящий раритет, которому, по ее словам, более ста лет.
Пятый канал 03:49
Общество

Создательница Гарри Поттера Джоан Роулинг отмечает 55-летний юбилей

Inc-news.ru 00:49
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Кино

Тома Круза отправят в космос за 200 миллионов долларов

Одна из сторон сообщила, что есть идея снять фильм в космосе, но ни сюжета, ни сценария пока у проекта нет, другая подписала производственное обязательство на 200 миллионов долларов.
Popcornnews.ru 04:30
Общество

В ВОЗ обвинили молодежь в возникновении новых вспышек коронавируса

Новые вспышки коронавирусной инфекции в Европе и ряде стран северного полушария возникли из-за того, что молодые люди "ослабили свою бдительность" во время летнего сезона, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
Газета.Ru 02:09
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Финансы

РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков

Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 28 июля в 05:39
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Политика

Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru вчера в 10:59
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Армия и оружие

На Донбассе умерли трое оккупантов

На Донбассе в зоне оккупационной операции с начала недели умерли трое украинских военных.
Rusvesna.su вчера в 13:20
Политика

Британия вновь назвала Россию «значительной угрозой»

Лондон, 31 июля 2020, 08:25 — REGNUM Россия продолжает представлять «значительную угрозу» Великобритании, заявила министр по вопросам обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди.
REGNUM 01:25
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Общество

PayPal прекратил денежные переводы внутри России

Платежная система PayPal прекратила осуществлять внутренние переводы по России.
РБК вчера в 20:32
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Политика

Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский лайнер

Известия вчера в 16:45
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