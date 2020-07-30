Экономика
ИзвестияПрофсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе. «Известия» ознакомились с соответствующим обращением организации в четверг, 30 июля.
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с чего всё началось
В Минтруде готовы изучить предложение, но подчеркивают, что пособие не должно заменять зарплату. Предложение на миллиарды Письмо с предложениями о размерах пособия по безработице в 2021 году за подписью зампреда ФНПР Давида Кришталя было направлено в РТК 27 июля.Известия29 июля в 17:01
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«У нас денег нет»: почему не поднимут пособие по безработице, рассказал эксперт
Комсомольская правда04:06
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Политика
Трамп предложил перенести президентские выборы в США
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Вестник Кавказа вчера в 22:00
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Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки
Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
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Букмекерская компания «Винлайн» станет новым спонсором «Краснодара», сотрудничество начнется с сезона-2020/21, сообщает Metaratings.
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Собянин дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в Москве
Москва находится на минимальном уровне по заболеваемости COVID-19.
Ведомости вчера в 11:44
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Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа
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Lenta.ru вчера в 07:18
Политика
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
Здоровье
Популярное в России блюдо названо опасным для сосудов и сердца
Не рекомендуется часто включать картофельное пюре в свой рацион, избыток холестерина в крови может привести к развитию серьезных заболеваний, например, атеросклероза, инфаркта миокарда, нарушения кровообращения в мозгу и ожирению.
Evo-rus.com 04:04
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Турпоток в Турцию уменьшился на 75%
Количество российских туристов даже в оптимистичном варианте уменьшится вдвое по сравнению с прошлогодним показателем: было 7 млн в 2019, прогнозируется 3−3,5 млн в текущем году.
Евразия Daily 02:06
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Газета.Ru вчера в 22:16
Общество
Сенат США обвинил аукционные дома в продаже картин братьям Ротенбергам
НТВ 29 июля в 17:38
Происшествия
Число жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму увеличилось до девяти
Число жертв столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе «Таврида» в Крыму увеличилось до девяти. Об этом сообщили в местном Минздраве.
RT на русском 02:39
Армия и оружие
Минобороны сообщило о перехвате двух самолетов США над Черным морем
Российский Су-27 над Черным морем совершил перехват двух американских самолетов-разведчиков.
РБК вчера в 14:03
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МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
МИД РФ отреагировал на задержание 33 российских граждан в Белоруссии.
RT на русском 03:29
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Курс доллара растет на 0,36% — до ₽73,38. Евро укрепляется к рублю девять торговых сессий подряд.
РБК 03:06
Шоу-бизнес
Максим Фадеев показал совместное фото с 20-летней женой
На последнем же снимке, которым поделился Фадеев в своем микроблоге, его с женой вообще невозможно узнать.
7Дней.ру вчера в 16:40
Политика
В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине
Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия вчера в 19:35
Политика
США ввели новые санкции против военных программ Ирана
США вводят новые санкции в отношении Ирана, действие которых ограничит поставки продукции, используемой Тегераном для ядерной, ракетной и военной программ.
РБК вчера в 19:46
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«Она же прямо великая!» — Высоцкая похвасталась сумкой, которой более ста лет
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Пятый канал 03:49
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Одна из сторон сообщила, что есть идея снять фильм в космосе, но ни сюжета, ни сценария пока у проекта нет, другая подписала производственное обязательство на 200 миллионов долларов.
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Новые вспышки коронавирусной инфекции в Европе и ряде стран северного полушария возникли из-за того, что молодые люди "ослабили свою бдительность" во время летнего сезона, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
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Ведомости 28 июля в 05:39
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru вчера в 10:59
Армия и оружие
На Донбассе умерли трое оккупантов
На Донбассе в зоне оккупационной операции с начала недели умерли трое украинских военных.
Rusvesna.su вчера в 13:20
Политика
Британия вновь назвала Россию «значительной угрозой»
Лондон, 31 июля 2020, 08:25 — REGNUM Россия продолжает представлять «значительную угрозу» Великобритании, заявила министр по вопросам обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди.
REGNUM 01:25
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PayPal прекратил денежные переводы внутри России
Платежная система PayPal прекратила осуществлять внутренние переводы по России.
РБК вчера в 20:32
Политика
Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский лайнер
Известия вчера в 16:45