В Минтруде готовы изучить предложение, но подчеркивают, что пособие не должно заменять зарплату. Предложение на миллиарды Письмо с предложениями о размерах пособия по безработице в 2021 году за подписью зампреда ФНПР Давида Кришталя было направлено в РТК 27 июля.

с чего всё началось

В Федерации оптимальным размером для минимального пособия считают прожиточный минимум в каждом из отдельных регионов за второй квартал 2019 года. Максимум выплат же должен равняться уровню средней зарплаты зафиксированной в каждом из городов России.

В России рассмотрят инициативу об увеличении пособия по безработице

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