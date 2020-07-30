Экономика
Gazeta.SPbВ России рассмотрят инициативу об увеличении пособия по безработице
В Федерации оптимальным размером для минимального пособия считают прожиточный минимум в каждом из отдельных регионов за второй квартал 2019 года. Максимум выплат же должен равняться уровню средней зарплаты зафиксированной в каждом из городов России.
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с чего всё началось
В Минтруде готовы изучить предложение, но подчеркивают, что пособие не должно заменять зарплату. Предложение на миллиарды Письмо с предложениями о размерах пособия по безработице в 2021 году за подписью зампреда ФНПР Давида Кришталя было направлено в РТК 27 июля.Известия29 июля в 17:01
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Британская пресса: Российский спутник выпустил ракету в направлении атмосферы Земли
Из материала: В США поняли, что "Космос-2543" - необычный спутник, так как он после своих маневров выпустил неизвестную ракету в сторону земной атмосферы.
Военное обозрение 07:34
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Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
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Напомним, вчера вечером в Саратовскую городскую клиническую больницу № 1 ворвалась группа агрессивно настроенных граждан численностью в два десятка человек, устроила дебош и требовала выдачи тела умершего родственника.
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Мошенники попытались организовать ложный бета-тест Cyberpunk 2077
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проведения трехдневного голосования на выборах всех уровней, а также на референдумах.
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Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
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Неизвестные злоумышленники напали на торговый центр в Берлине (Германия). По предварительной информации, в результате атаки пострадали люди.
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В регионе закрыли два детских лагеря из-за коронавируса
В Светлогорске на карантин закрыт детский лагерь имени Валентины Терешковой из-за выявленного у сотрудника коронавируса.
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Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
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