Экономика

Gazeta.SPbGazeta.SPbВ России рассмотрят инициативу об увеличении пособия по безработице

В Федерации оптимальным размером для минимального пособия считают прожиточный минимум в каждом из отдельных регионов за второй квартал 2019 года. Максимум выплат же должен равняться уровню средней зарплаты зафиксированной в каждом из городов России.
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с чего всё началось

Биржа с трудом: пособия по безработице предложили увеличить в разы

В Минтруде готовы изучить предложение, но подчеркивают, что пособие не должно заменять зарплату. Предложение на миллиарды Письмо с предложениями о размерах пособия по безработице в 2021 году за подписью зампреда ФНПР Давида Кришталя было направлено в РТК 27 июля.
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Увеличенное в несколько раз пособие по безработице получить будет непросто

News.ruвчера в 11:41

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Известиявчера в 04:59

В России предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз

РИА Новостивчера в 02:38

Пособия по безработице в России могут увеличить в разы

Газета.Ruвчера в 02:48

Эксперты назвали альтернативу резкому повышению пособий по безработице

РЕН ТВ29 июля в 21:36

«Известия»: профсоюзы предлагают увеличить размеры пособия по безработице в несколько раз

ТАСС29 июля в 19:31

Безработным хотят платить среднюю зарплату

URA.Ru29 июля в 18:30
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Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе

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В Пенсионном фонде сообщают: ежемесячные выплаты по инвалидности можно начать получать без заявлений.
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Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
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Напомним, вчера вечером в Саратовскую городскую клиническую больницу № 1 ворвалась группа агрессивно настроенных граждан численностью в два десятка человек, устроила дебош и требовала выдачи тела умершего родственника.
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Супруга рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве, после того как в квартире в Санкт-Петербурге были найдены расчленённые останки артиста.
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