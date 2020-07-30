Экономика
Gazeta.SPbВ России рассмотрят инициативу об увеличении пособия по безработице
В Федерации оптимальным размером для минимального пособия считают прожиточный минимум в каждом из отдельных регионов за второй квартал 2019 года. Максимум выплат же должен равняться уровню средней зарплаты зафиксированной в каждом из городов России.
Читать в источнике
Оценить700
с чего всё началось
В Минтруде готовы изучить предложение, но подчеркивают, что пособие не должно заменять зарплату. Предложение на миллиарды Письмо с предложениями о размерах пособия по безработице в 2021 году за подписью зампреда ФНПР Давида Кришталя было направлено в РТК 27 июля.Известия29 июля в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Безработным предложили платить по 90 тысяч рублей в месяц: К чему это приведет
Комсомольская правдавчера в 08:45
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:49, Ашберн
Финансы
Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами
Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны.
Lenta.ru вчера в 05:53
Общество
ВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки
Предыдущий рекорд был зафиксирован 25 июля, тогда за сутки, по данным ВОЗ, было выявлено более 286 тыс. зараженных.
РБК 17:57
Космос
Ученые выяснили, что до нашей Вселенной существовало еще что-то
Evo-rus.com 09:43
Армия и оружие
Пограничники РФ в Черном море остановили корвет НАТО одним сообщением
Piter.tv 02:51
Армия и оружие
Турция объявила о передаче технологий российских С-400 США
Как сообщает ToDay News Ufа, министр обороны Турции также рассказал, что производство компонентов для F-35 все еще шло в Турции, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, а также несмотря на решение США исключить Турцию из участия в данном проекте.
ToDay News Ufa 07:06
Игры
Экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа
Microsoft и Dlala Studios объявили о том, что горячо ожидаемый экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа.
3DNews 11:37
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости 15:36
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru вчера в 01:37
Общество
На следующей неделе в Москву вернется 30-градусная жара
На следующей неделе в Москву вернется жара. Температура достигнет 31 градуса тепла.
Известия 18:45
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола
CT news вчера в 04:17
Здоровье
35 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за последние сутки составил 1,3%. Всего в регионе выявлено 2724 случая COVID-2019.
Телепорт вчера в 05:24
Общество
Росавиация назвала первые международные рейсы после снятия ограничений
Первый после снятия ограничений рейс состоится в 07:50 мск из Шереметьево, Boeing 777 «Аэрофлота» вылетит в Стамбул.
РБК 14:17
Автоспорт
Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании
Российская газета 07:38
Армия и оружие
Российский МИД отреагировал на публикацию Пентагона
Публикация Пентагона о разработках России и Китая в сфере ПРО расценивается как попытка США оправдать собственные масштабные и дорогостоящие программы создания и модернизации вооружений по всему миру.
Вести.Ru 12:30
Происшествия
Расчленившая рэпера Энди Картрайта жена не признала вину в убийстве
Вдова украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал не признала своей вины в его убийстве.
Lenta.ru 18:14
Экономика
На рекордные 32,9% упал ВВП США во втором квартале
ВВП за первый квартал упал на 5 процентов за месяц до массового распространения инфекции в стране.
Evo-rus.com 07:02
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
Аргументы недели 00:59
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Политика
Белоруссию предупредили о последствиях выдачи россиян Украине
Если Минск выдаст Киеву задержанных в Белоруссии граждан России, которых власти Незалежной подозревают в участии вооруженного конфликта в Донбассе, это может плохо закончиться для российско-белорусских отношений.
Утро.ru 12:35
Происшествия
Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей
По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей.
Интерфакс 15:13
Футбол
«Краснодар» представил форму на сезон
Как и ранее, домашний комплект формы «Краснодара» на новый сезон выполнен в зеленом цвете.
Бомбардир.ру 03:33
Армия и оружие
НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
Газета.Ru 05:42
Фигурное катание
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная Список спортсменок, которые покинули группу сильнейшего российского тренера Этери Тутберидзе в это межсезонье, пополнился новым именем.
Коммерсантъ 12:24
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Политика
Белоруссия направила России ноту из-за образования очередей на границе
На трассе Е30/М1 с обеих сторон образовалась очередь из автомобилей.
RuNews24.ru 12:30
Общество
«Неоднородную» погоду в августе спрогнозировали в Гидрометцентре РФ
Стоит учитывать, что погода в течение месяца будет "неоднородной". Воздух в европейской части России прогреется до показателей выше нормы.
Экономика сегодня вчера в 21:43