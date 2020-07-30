Экономика

Gazeta.SPbGazeta.SPbВ России рассмотрят инициативу об увеличении пособия по безработице

В Федерации оптимальным размером для минимального пособия считают прожиточный минимум в каждом из отдельных регионов за второй квартал 2019 года. Максимум выплат же должен равняться уровню средней зарплаты зафиксированной в каждом из городов России.
Читать в источнике
Комментировать1,2K
с чего всё началось

Биржа с трудом: пособия по безработице предложили увеличить в разы

В Минтруде готовы изучить предложение, но подчеркивают, что пособие не должно заменять зарплату. Предложение на миллиарды Письмо с предложениями о размерах пособия по безработице в 2021 году за подписью зампреда ФНПР Давида Кришталя было направлено в РТК 27 июля.
Известия29 июля в 17:01

Подробнее о событии

Пособия по безработице в России могут увеличить в разы

Газета.Ruвчера в 02:48

Безработным предложили платить по 90 тысяч рублей в месяц: К чему это приведет

Комсомольская правдавчера в 08:45

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Известиявчера в 04:59

Увеличенное в несколько раз пособие по безработице получить будет непросто

News.ruвчера в 11:41

В России предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз

РИА Новостивчера в 02:38

Эксперты назвали альтернативу резкому повышению пособий по безработице

РЕН ТВ29 июля в 21:36

«Известия»: профсоюзы предлагают увеличить размеры пособия по безработице в несколько раз

ТАСС29 июля в 19:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:49, Ашберн
Общество

34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко прошел в Минске

Live24 02:37
Происшествия

Задержан организатор перевозки попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму

Lenta.ru 15:27
41
Происшествия

Три человека пострадали от взрыва на газовой заправке на Кубани

РБК 15:29
4
Финансы

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны.
Lenta.ru вчера в 05:53
564
Общество

ВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки

Предыдущий рекорд был зафиксирован 25 июля, тогда за сутки, по данным ВОЗ, было выявлено более 286 тыс. зараженных.
РБК 17:57
1
Космос

Ученые выяснили, что до нашей Вселенной существовало еще что-то

Evo-rus.com 09:43
39
Армия и оружие

Пограничники РФ в Черном море остановили корвет НАТО одним сообщением

Piter.tv 02:51
47
Армия и оружие

Турция объявила о передаче технологий российских С-400 США

Как сообщает ToDay News Ufа, министр обороны Турции также рассказал, что производство компонентов для F-35 все еще шло в Турции, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, а также несмотря на решение США исключить Турцию из участия в данном проекте.
ToDay News Ufa 07:06
356
Игры

Экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа

Microsoft и Dlala Studios объявили о том, что горячо ожидаемый экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One 20 августа.
3DNews 11:37
11
Общество

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости 15:36
546
Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru вчера в 01:37
1,5K
Общество

На следующей неделе в Москву вернется 30-градусная жара

На следующей неделе в Москву вернется жара. Температура достигнет 31 градуса тепла.
Известия 18:45
31
Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола

CT news вчера в 04:17
1
Здоровье

35 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Темп прироста за последние сутки составил 1,3%. Всего в регионе выявлено 2724 случая COVID-2019.
Телепорт вчера в 05:24
124
Общество

Росавиация назвала первые международные рейсы после снятия ограничений

Первый после снятия ограничений рейс состоится в 07:50 мск из Шереметьево, Boeing 777 «Аэрофлота» вылетит в Стамбул.
РБК 14:17
2
Автоспорт

Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании

Российская газета 07:38
9
Армия и оружие

Российский МИД отреагировал на публикацию Пентагона

Публикация Пентагона о разработках России и Китая в сфере ПРО расценивается как попытка США оправдать собственные масштабные и дорогостоящие программы создания и модернизации вооружений по всему миру.
Вести.Ru 12:30
1
Общество

Сергей Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»

REGNUM 09:49
719
Происшествия

Расчленившая рэпера Энди Картрайта жена не признала вину в убийстве

Вдова украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя — Александр Юшко) Марина Кохал не признала своей вины в его убийстве.
Lenta.ru 18:14
462
Экономика

На рекордные 32,9% упал ВВП США во втором квартале

ВВП за первый квартал упал на 5 процентов за месяц до массового распространения инфекции в стране.
Evo-rus.com 07:02
848
Политика

Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»

Аргументы недели 00:59
30
Политика

Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
904
Политика

Белоруссию предупредили о последствиях выдачи россиян Украине

Если Минск выдаст Киеву задержанных в Белоруссии граждан России, которых власти Незалежной подозревают в участии вооруженного конфликта в Донбассе, это может плохо закончиться для российско-белорусских отношений.
Утро.ru 12:35
3
Происшествия

Депутат заксобрания Петербурга арестован за взятки на 16,9 млн рублей

По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 год получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Андрея Гришина взятку в виде денег и имущества (автомобиль) на общую сумму более 16,9 млн рублей.
Интерфакс 15:13
30
Футбол

«Краснодар» представил форму на сезон

Как и ранее, домашний комплект формы «Краснодара» на новый сезон выполнен в зеленом цвете.
Бомбардир.ру 03:33
Армия и оружие

НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле

Газета.Ru 05:42
377
Фигурное катание

Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная

Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная Список спортсменок, которые покинули группу сильнейшего российского тренера Этери Тутберидзе в это межсезонье, пополнился новым именем.
Коммерсантъ 12:24
8
Происшествия

Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова

Известия вчера в 14:00
194
Политика

Белоруссия направила России ноту из-за образования очередей на границе

На трассе Е30/М1 с обеих сторон образовалась очередь из автомобилей.
RuNews24.ru 12:30
185
Общество

«Неоднородную» погоду в августе спрогнозировали в Гидрометцентре РФ

Стоит учитывать, что погода в течение месяца будет "неоднородной". Воздух в европейской части России прогреется до показателей выше нормы.
Экономика сегодня вчера в 21:43
134
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное