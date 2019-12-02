Экономика

Вести.RuВести.RuВ России растет число ипотечных заемщиков, имеющих другие кредиты

Доля заемщиков, отягощенных другими долгами, уже превысила 40%, и их будет больше, считает Набиуллина.
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ЦБ предложил усложнить выдачу ипотеки закредитованным заемщикам

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Количество заемщиков с ипотекой и другими кредитами превысило в России 40%

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В России растет число ипотечных заемщиков, имеющих другие кредиты

Вести.Ru06:45

ЦБ обсудит с банками возможность ограничения долговой нагрузки ипотечных заемщиков

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Газета.Ru 16:19
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Western Union, Contact и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан

Системы денежных переводов Contact, Western Union и «Близко» приостановили переводы в Таджикистан, рассказали РБК операторы call-центров этих систем.
Коммерсантъ 16:21
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Члены Республиканской партии США в палате представителей американского Конгресса подготовили ответ на еще не обнародованный доклад демократов по импичменту президенту Дональду Трампу, передает телеканал Fox News.
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В Улан-Удэ приехал глава МВД России

На официальном сайте МВД России сообщается, что в ходе своей рабочей поездки в республику Колокольцев встретится с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, проведёт совещание с руководящим составом республиканского МВД, посетит управление МВД России по Улан-Удэ, а также экспертно-криминалистический центр.
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Вымирающие динозавры: авианосцы назвали слабым местом ВМС США

В настоящее время, напоминает автор, на вооружении ВМС США находится 11 гигантов водоизмещением в 100 000 тонн.
Российская газета 08:40
Политика

В ФБР заявили о «потенциальной угрозе» российских приложений

В ФБР считают, что все мобильные приложения, которые разработаны в России могут нести «потенциальную контрразведывательную угрозу».
RT на русском 17:09
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости 12:38
Происшествия

Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Забайкалье выросло до 20

Автобус вез туристов из Сретенска в Читу. По данным полиции, машина перевернулась из-за лопнувшего колеса.
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Авто

Tesla хочет сделать свою мультимедийную систему еще более увлекательной

Стремясь догнать Tesla, многие другие автопроизводители работают над тем, чтобы сделать свои мультимедийные системы более разнообразными и интересными в использовании, сообщает стратег по контенту из Edmunds Уилл Кауфман.
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Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
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Политика

Захарова заступилась за права жителей Донбасса

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
РИА Новости 18:46
Происшествия

Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

REGNUM 19:53
Технологии

Хакеры создали новый вирус для хищения денег из банков России

В России появился новый вирус, с помощью которого хакеры могут автоматически и без дополнительных уведомлений переводить средства через мобильные приложения с операционной системой Android.
Профиль 30 ноября в 04:24
Происшествия

В Забайкалье задержали подозреваемых в контрабанде лесоматериалов

Читинская таможня совместно с правоохранительными органами задержала четырёх человек, подозреваемых в контрабанде лесоматериалов в Китай.
RT на русском 06:16
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

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Общество

Гороскоп на неделю с 1 декабря: эти знаки ждет белая полоса

Продукты долголетия назвал доктор Мясников Новогодняя сказка: 3 знака зодиака встретят любовь в конце декабря Эти подарки не стоит дарить на Новый, 2020 год Служба информации ИД "Волгоградская правда".
Родной город вчера в 01:08
Происшествия

ГИБДД спрогнозировала рост смертности на российских дорогах

Госавтоинспекция прогнозирует увеличение уровня смертности на российских дорогах — с начала 2019 года произошло 146 тысяч ДТП, и их число будет «увеличиваться, а не уменьшаться».
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Миллиардер Леонард Блаватник станет финансировать российские фильмы

Блаватник отмечает, что вкладывать средства в российское кино выгодно - это одновременно и бизнес, и поддержка.
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Происшествия

В Санкт-Петербурге загорелся ангар

В Санкт-Петербурге на площади 12000 кв. метров загорелся ангар. Объявлен повышенный уровень пожара.
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Политика

Активист Майдана после побега в Германию столкнулся с «адом»

Воевавший в Донбассе активист Майдана Алексей Яремчук рассказал о неудачной попытке переезда в Германию и отношении немцев к событиям на Украине.
РИА Новости 13:53
Происшествия

Кот задушил младенца на Украине

В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
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Мелания Трамп показала украшенный к Рождеству Белый дом

Супруга президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Мелания показала интерьеры украшенного к Рождеству Белого дома.
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Батрутдинов назвал главную проблему россиянок

Резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов заявил, что главной проблемой россиянок является меркантильность.
РИА Новости 18:17
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В мозге обнаружили две цепи, отвечающие за суицид

Группа зарубежных исследователей обнаружила в мозге две цепи, которые отвечают за суицидальные наклонности.
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Президент Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

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Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
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Минэкономразвития предложило защитить пенсии россиян от кредиторов

Минэкономразвития предлагает законодательно запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России.
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Нарусова объяснила, почему Собчак живет отдельно от Богомолова

Нарусова пояснила, почему ее дочь не живет вместе со своим супругом Константином Богомоловым.
Газета.Ru 09:00
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Слова Дзюбы о фашистах хотят рассмотреть в комитете по этике РФС

В ответ нападающий "Зенита" назвал фанатов "Спартака" сектантами и фашистами.
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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