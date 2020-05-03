Коронавирус
Вести.RuВ России растет число зараженных, но это не «углубление пандемии»
Рост подтвержденных случаев инфицированных коронавирусом COVID-19 не означает "углубления пандемии", отмечает директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
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Поэтому все это время инфицированный человек без признаков заболевания является потенциально опасным, и он может стать источником заражения для окружающих.
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Эксперт: Увеличение числа тестирований чрезвычайно важно для сдерживания COVID-19
Агентство Москвавчера в 07:46
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 18:00, Ашберн
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Lenta.ru 10:11
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Режим самоизоляции в России, введенный для профилактики распространения коронавируса, может быть продлен до июня, если граждане будут нарушать его во время майских праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D
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Коммерсантъ 04:32
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Названы главные признаки финансового мошенничества
Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин назвал главные признаки финансового мошенничества в беседе с РИА Новости.
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Газета.Ru 04:01
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В Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко.
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Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных
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