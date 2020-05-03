Поэтому все это время инфицированный человек без признаков заболевания является потенциально опасным, и он может стать источником заражения для окружающих.

Рост подтвержденных случаев инфицированных коронавирусом COVID-19 не означает "углубления пандемии", отмечает директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

В России растет число зараженных, но это не «углубление пандемии»

Общество Поиск вакцины от коронавируса займет годы — Минздрав Германии На разработку вакцины от нового коронавируса может уйти несколько лет, считает глава Минздрава Германии Йенс Шпан, 3 мая он заявил об этом в эфире телеканала АRD.

Общество Власти Москвы предложили бизнесу 150 помещений для льготной аренды Предприятия малого и среднего бизнеса смогут арендовать 150 помещений, которые Москва выставила на открытые аукционы, сообщается на сайте столичной мэрии. 85

Общество В Москве умерли еще 35 пациентов с коронавирусом В Москве скончались еще 35 человек с подтвержденной пневмонией и коронавирусом, сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Общество Стало известно о способности коронавируса поражать любые органы Ранее Брико заявил, что развитие эпидемии коронавируса в России в последнее время замедлилось, и, вероятно, в течение месяца стоит ждать перехода к новой стадии. 176

Общество Роспотребнадзор допустил продление самоизоляции до июня Режим самоизоляции в России, введенный для профилактики распространения коронавируса, может быть продлен до июня, если граждане будут нарушать его во время майских праздников, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 2,1K

Общество В Башкирию вернулись 200 вахтовиков с Чаяндинского месторождения Сегодня с Чаяндинского месторождения в Якутии авиакомпания «Якутия» двумя спецрейсами вывезла вахтовиков, сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом. 5

Политика Украина утратила признаки управляемости — Портнов «Государство потеряло признаки управляемости, находится во временной инерции и на пути к хаосу и дезорганизации государственного управления», — подытожил юрист. 2

Общество В РФ допустили введение «паспорта иммунитета» к коронавирусу В России есть вся информация о зараженных коронавирусной инфекцией, поэтому «паспорта иммунитета» можно внедрить за короткий срок, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. 43

Наука Ученые связали смертность от коронавируса с недостатком витамина D Недостаток витамина D в организме может быть причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19 в таких странах, как Испания, Италия и Швейцария, особенно у пожилых людей, считают ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. 1,6K

Экономика Названы главные признаки финансового мошенничества Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин назвал главные признаки финансового мошенничества в беседе с РИА Новости. 30

Общество Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия). 1,2K

Общество Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных «В ходе сплошного тестирования в Вооружённых силах России в период с марта по 3 мая установлено 1254 военнослужащих с положительными результатами», —цитирует документ ведомства РИА Новости. 196

Футбол Игрок «Карпат» извинился за фотографию с портретом Ленина Игрок львовских "Карпат" Алексей Хахлев извинился за фотографию с портретом Владимира Ленина.

Футбол Рональд Куман госпитализирован из-за проблем с сердцем По данным источника, специалист госпитализирован 3 мая из-за проблем с сердцем.

Культура Какими были и какими стали дети из сериала Великолепный век Красивые актеры и актрисы в шикарных нарядах просто завораживают, но помимо взрослых актеров там также снимались и дети.

Футбол Следующий сезон АПЛ может пройти без зрителей Весь следующий сезон английской Премьер-лиги может пройти при закрытых трибунах.