Коронавирус

Вести.RuВести.RuВ России растет число зараженных, но это не «углубление пандемии»

Рост подтвержденных случаев инфицированных коронавирусом COVID-19 не означает "углубления пандемии", отмечает директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
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Поэтому все это время инфицированный человек без признаков заболевания является потенциально опасным, и он может стать источником заражения для окружающих.
— Александр ГинцбургРИА Новости вчера в 09:30

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