Коронавирус
Вести.RuВ России растет число зараженных, но это не «углубление пандемии»
Рост подтвержденных случаев инфицированных коронавирусом COVID-19 не означает "углубления пандемии", отмечает директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
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Поэтому все это время инфицированный человек без признаков заболевания является потенциально опасным, и он может стать источником заражения для окружающих.
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Эксперт: Увеличение числа тестирований чрезвычайно важно для сдерживания COVID-19
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В отличие от малого и среднего бизнеса из проблемных отраслей (с выручкой до 2 млрд руб. и числом занятых до 250 человек), которые получают отсрочку по налогам автоматически, крупные компании, чтобы получить льготу, должны подавать заявление в налоговую.
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