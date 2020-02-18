Доля мошеннических операций по картам в России не снижается. Об этом сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, передает ОТР.

В России растет доля несанкционированных операций по банковским картам

Общество Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.

Политика В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями самопровозглашенной ЛНР и украинскими силовиками в Донбассе.

Политика Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.

Политика В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17 Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.

Общество В России растет число наркоманов нового типа Исследователи Института социологии РАН пришли к выводу, что в стране увеличивается число наркоманов нового типа, которые утверждают, что они держат под контролем свое пристрастие к психотропным веществам.

Армия и оружие США грабят нефтяные богатства в Сирии, заявил Шойгу США неприкрыто и бесцеремонно грабят нефтяные месторождения в Сирии и одновременно санкциями запрещают поставки нефти в эту страну, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Армия и оружие ЛНР начала наступление в Донбассе Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.

Общество Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в одну из больниц в Москве. По предварительным данным, у шоумена произошел приступ эпилепсии.

Общество Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы, сообщается на сайте нижней палаты Федерального собрания.

Политика В КС прокомментировали слова судьи об СССР Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.

Общество На Украине запретили фильм с Зеленским Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило показывать и распространять на территории страны фильм, в котором снимался нынешний президент Владимир Зеленский.

Общество Газпром покинули два члена команды Миллера Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.

Экономика Кудрин назвал допустимой покупку Сбербанка за счет средств ФНБ Покупка акций Сбербанка у ЦБ за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) не противоречит принципам использования фонда, передает «Интерфакс» слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.