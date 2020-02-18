Экономика
Общественное телевидение РоссииВ России растет доля несанкционированных операций по банковским картам
Доля мошеннических операций по картам в России не снижается. Об этом сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, передает ОТР.
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В России растет доля несанкционированных операций по банковским картам
Общественное телевидение России09:16
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:58, Ашберн
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