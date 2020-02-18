Экономика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииВ России растет доля несанкционированных операций по банковским картам

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Доля мошеннических операций по картам в России не снижается. Об этом сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин, передает ОТР.
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В России растет доля несанкционированных операций по банковским картам

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