Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на законопроект Минтруда.
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с чего всё началось

Возраст долгожития: размер ежемесячной накопительной пенсии снизится

Месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится по сравнению с 2020-м. Это произойдет в результате увеличения срока выплаты накоплений до 264 месяцев, или до 22 лет — то есть на шесть месяцев больше предыдущего срока. Такой законопроект разработал Минтруд.
Известия17 мая в 17:01

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Минтруд объяснил решение увеличить срок выплаты пенсионных накоплений

Интерфаксвчера в 06:07

В России снизится размер ежемесячной накопительной пенсии

Газета.Ruвчера в 11:28

Остановка блокчейна и потеря лидерства. Заменит ли биткоин пенсию

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Пользователи Сети возмутились новой пенсионной инициативой властей РФ

ИА Красная Веснавчера в 16:37

Минтруд рассказал об увеличении сроков выплат пенсий

Известиявчера в 06:01

Минтруд предложил снизить размер ежемесячной накопительной пенсии

Коммерсантъ17 мая в 22:06

Пенсионные накопления россиян снизятся в 2021 году

Lenta.ru17 мая в 20:35
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Политика

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Происшествия

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Сотрудники Главного следственного управления СК РФ установили личности четверых человек, которые добавили на сайт акции "Бессмертный полк – онлайн" портреты нацистских преступников.
РИА Новости Крым 16 мая в 09:12
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Наука

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Ученые США и Швейцарии нашли антитела, нейтрализующие SARS-CoV-2, в организме людей, переболевших SARS в 2003 году.
Lenta.ru 03:26
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Политика

Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования

Вашингтон полностью прекратит финансирование ВОЗ и пересмотрит свое членство, если организация в течение 30 дней не проведет реформы, говорится в письме американского президента Дональда Трампа директору учреждения Тедросу Аданому Гебрейесусу.
РИА Новости 02:53
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Общество

На заводе-изготовителе сгоревших аппаратов ИВЛ сменилось руководство

На Уральском приборостроительном заводе (УПЗ; входит в холдинг КРЭТ «Ростеха»), который производит аппараты искусственной вентиляции легких ИВЛ «Авента-М», второй раз за две недели назначен новый временный гендиректор, им стал Александр Морозов.
Коммерсантъ вчера в 10:08
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Общество

В Москве за два дня отменили более 660 штрафов водителям

Водителям, допустившим при оформлении цифрового пропуска ошибку в номере автомобиля, отменяют штрафы.
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Общество

Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса

Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
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Экономика

Большая распродажа: Россия отвернулась от госдолга США

Почти до нуля Из оставшихся у России американских гособлигаций, по данным Минфина США, 3,381 миллиарда долларов приходится на долгосрочные бумаги, 473 миллиона — на краткосрочные.
РИА Новости 01:00
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Культура

Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»

В пресс-службе холдинга ВГТРК отказались от комментариев. Новый выпуск называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».
Ведомости 06:14
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Общество

Совет Федерации порекомендует повысить возраст продажи алкоголя

Совет Федерации планирует порекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
Вести.Ru 06:13
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Кино

Дэвид Аркетт сыграет шерифа в новом «Крике»

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Политика

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
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Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет.
BFM.ru 07:06
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Единоборства

Оверим нокаутировал Харриса на турнире UFC

Нидерландский боец MMA Алистар Оверим нокаутировал американца Уолта Харриса в поединке тяжелой весовой категории на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 172.
Lenta.ru 17 мая в 00:37
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
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Общество

Главконтроль отменил штраф москвичке-инвалиду

Как ранее сообщало Агентство «Москва», в Главконтроле столицы в приоритетном порядке рассмотрели жалобу Ирины Карабулатовой - инвалида первой группы, которая была оштрафована за нарушение режима самоизоляции.
Агентство Москва вчера в 13:49
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Общество

В Сочи с 1 июня могут открыть некоторые пляжи

В Сочи с 1 июня могут открыть некоторые пляжи. Об этом ТАСС сообщили в администрации Сочи.
ГТРК Псков вчера в 11:03
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Шоу-бизнес

Бородина сравнила Боню с «какающей мышкой»

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Финансы

Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть

Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM вчера в 15:43
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Общество

«Вызывает рвотную реакцию»: Кандидат наук не смог сдать ЕГЭ

Пока учителя "натаскивают" школьников на ЕГЭ, забывая про фактические знания и способность рационально мыслить, единый госэкзамен пробуют сдать настоящие специалисты.
Царьград 06:28
Происшествия

В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве младенца

Полицейские Подмосковья задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка.
Известия 07:25
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Происшествия

Под Волгоградом коронавирус выявили у пациентов психинтерната

Волгоград, 19 мая 2020, 13:06 — REGNUM Вспышку коронавируса зафиксировали среди пациентов Жирновского психоневрологического интерната Волгоградской области.
REGNUM 06:06
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Бесплатная раздача GTA V обрушила магазин Epic Games Store

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Наука

Ученые нашли ускоряющий выздоровление от коронавируса препарат

В ходе исследования медики использовали для лечения пациентов с коронавирусом из китайского Уханя три системы дозирования препаратов интерферона-α2b и арбидола.
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Общество

Пермский главврач извинился за «кривляние» при беседе с подчиненными

Главный врач пермской станции скорой медицинской помощи Юрий Катаев попросил прощения за "кривляние" во время разговора с подчиненными о COVID-надбавках, видео с его извинениями опубликовано на странице медучреждения в соцсети.
РИА Новости 06:48
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Энергетика

Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс, вспоминая о недавнем обвале цен на нефтяном рынке, вспомнил известную ковбойскую поговорку о дохлой лошади.
Газета.Ru 02:27
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Останки древнейших европейских Homo sapiens нашли в Болгарии

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Культура

Названа дата выхода второго сезона сериала «Академия Амбрелла»

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Общество

В России летнюю оздоровительную кампанию могут начать с 1 июля

Москва, 19 мая 2020, 11:39 — REGNUM Летние смены в российских лагерях отдыха могут сократиться с 21 до 14 дней, сообщила 19 мая замдиректора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Янина Голубева.
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Экономика

Кабмин утвердил отсрочку по налогам для арендодателей

Правительство утвердило для владельцев коммерческой недвижимости отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним, если они в свою очередь отложат платежи для организаций, арендующих у них помещения.
Российская газета вчера в 11:52
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